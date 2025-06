এই ফোরপ্লে ব্যর্থতা এড়িয়ে চলুন যা খারাপ যৌনতার দিকে পরিচালিত করে

নিবন্ধ সামগ্রী

জনস্টন বলেছিলেন, “প্রতিবার ঠিক একই পদক্ষেপগুলি করা ফোরপ্লেটিকে উত্তেজনাপূর্ণ কিছু না করে রুটিনের মতো মনে করতে পারে।”

“বৈচিত্র্যের অভাব একঘেয়েমি হতে পারে এবং একঘেয়েমি হ’ল উত্তেজনার শত্রু।”

ইওরোজেনাস অঞ্চলগুলি অবহেলা করা

জি-স্পট একমাত্র জায়গা নয়, তাই জনস্টন পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই উপেক্ষিত অঞ্চলগুলি ভুলে যাবেন না।

আমরা আপনাকে, ঘাড়, অভ্যন্তরীণ উরু, নীচের পিছনে এবং হ্যাঁ, এমনকি মাথার ত্বকের দিকে তাকিয়ে আছি।

প্যাসিং মেলে না

যদিও কিছু লোকের সেই ধীর, কামুক বিল্ড-আপের প্রয়োজন হয়, অন্যরা দ্রুত, আরও তীব্র উদ্দীপনা নিয়ে সাফল্য লাভ করে, তাই এটি এমনভাবে একত্রিত হওয়ার বিষয় যা সকলের জন্য কাজ করে।

জনস্টন বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, “একসাথে সঠিক ছন্দটি সন্ধান করা মূল বিষয়। যদি একজন অংশীদার ছুটে যায় তবে অন্যটির আরও সময় প্রয়োজন (বা তদ্বিপরীত), এটি হতাশার কারণ হতে পারে এবং অর্গাজমগুলি মিস করতে পারে,” জনস্টন বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুসংবাদটি হ’ল এই সমস্ত মিসটপগুলি স্থিরযোগ্য, তিনি আশ্বাস দেন।

জনস্টন বলেছিলেন, “ফ্লার্টেশন এবং স্নেহের সাথে মানসিক এবং মানসিক উত্তেজনা তৈরি করা প্রত্যাশা তৈরি করে এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রশস্ত করে তোলে,” জনস্টন বলেছিলেন।

“Taking the time to slow down and immerse yourselves in foreplay means your bodies will be fully prepared for pleasure rather than simply rushing straight to intercourse.”