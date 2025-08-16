এই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এড়িয়ে যাওয়া এবং একটি ছুটি ইস্ট কোস্টে নিয়ে যাচ্ছেন? এটি আপনার জন্য ব্যয় হবে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে নাতাশা বিটম্যান ব্রেনার এবং তার স্বামী কানাডার পূর্ব উপকূলে তিন সপ্তাহের ছুটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, নোভা স্কটিয়া এবং নিউ ব্রান্সউইকে থাকার জন্য বিভিন্ন বিকল্পের দিকে তাকিয়ে, অন্টের কিংস্টনের আইনজীবী বিটম্যান ব্রেনার প্রায় ছয় মাস ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন।
“আমরা তরুণ, আমাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত অর্থ নেই, আমাদের একটি বন্ধক রয়েছে।
তারা মন্ট্রিয়ালে প্রায়, 000,০০০ ডলারে একটি বিনোদনমূলক যানবাহন ভাড়া নিয়েছিল এবং ক্যাম্পগ্রাউন্ড পার্কিং ফি, পেট্রল, মুদি, পার্ক পাস, গল্ফের একটি রাউন্ড এবং কয়েকজন ডিনার আউট, বিটম্যান ব্রেনার বলেছিলেন যে মোট 15,000 ডলার পর্যন্ত যোগ করেছে।
“এটি সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ভ্রমণ ছিল। আমরা এটি পছন্দ করতাম It এটি মূল্যবান ছিল It এটি অবিশ্বাস্য ছিল। পূর্ব উপকূলটি এত অসাধারণ,” তিনি বলেছিলেন। “তবে এটি ছিল 15,000 ডলার এবং আমরা আমাদের বন্ধুর সাথে কথা বলেছি – তারা ফ্লাইট সহ একই দামের জন্য তিন সপ্তাহের জন্য জাপানে গিয়েছিল। এবং আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম, ‘ভাল, আমরা একই দামের জন্য জাপানে যেতে পারতাম।” “
এই বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে, কানাডিয়ানরা যারা তাদের দেশের মধ্যে অবকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বুঝতে পারে যে তাদের দেশপ্রেম একটি বিশাল মূল্য ট্যাগ নিয়ে আসে – এবং কেউ কেউ তাদের পরিকল্পনাগুলি ফিরিয়ে আনতে বেছে নিচ্ছেন।
অ্যালিক সসুইয়ের জন্য, একজন সেন্ট জনস, এনএল, বাসিন্দা, সাম্প্রতিক পাঁচ দিনের, এনএল-এর পোর্ট রেক্সটনে দুই ব্যক্তির ভ্রমণে তার জন্য প্রায় 3,000 ডলার ব্যয় হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ এবং কানাডার সংযুক্তির মন্তব্যগুলির কারণে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার ডলার ব্যয় করা এড়িয়ে যাচ্ছেন।
তবে উচ্চ মূল্য তাকে কানাডায় ভবিষ্যতের ভ্রমণের জন্য ব্যয় হ্রাস করতে বাধ্য করছে। “আমি চার রাত থাকার আগে, এখন আমি এটি তিন রাত কেটে ফেলতে পারি। তবে এটি আমার ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবর্তন করবে না।”
সসুই বলেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী গ্যাস স্টেশনগুলি থেকে “অর্থনৈতিক” মধ্যাহ্নভোজন দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করছেন। “তবে রাতের সময়, আমরা ভাল খাবার খাওয়ার জন্য যা কিছু করতে পারি তা সন্ধান করার চেষ্টা করি। ব্যয়বহুল নয়, তবে একটি ভাল খাবার,” তিনি বলেছিলেন। এই দম্পতি প্রায় 10 দিনের জন্য এই বছরের শুরুর দিকে ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন; এই ট্রিপটির দাম প্রায় এক তৃতীয়াংশ দাম যা তিনি সাধারণত কানাডায় এক সপ্তাহের অবকাশের জন্য অর্থ প্রদান করেন।
বিটম্যান ব্রেনার, ইতিমধ্যে, বলেছেন যে আইনজীবীর কিছুটা অপ্রত্যাশিত সময় কাটানোর পরে তিনি এই মাসে একটি মা-কন্যা ছুটি নিতে চেয়েছিলেন। এই জুটি চার রাত এবং পাঁচ দিনের জন্য, 000 3,000 বাজেটে কানাডার মধ্যে ভ্রমণ করতে চেয়েছিল। তারাও যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ এড়িয়ে চলেছে।
তিনি অন্টারিওর কুইবেক সিটি এবং ম্যানিটুলিন দ্বীপ সহ বেশ কয়েকটি জায়গাগুলি সন্ধান করেছিলেন, তবে – এমনকি কোনও হোটেল বা এয়ারবিএনবি রুম ভাগ করে নেওয়ার পরেও – তাদের আবাসন ব্যয় প্রায় 3,000 ডলার হত। তিনি বলেন, খাদ্য ও গ্যাসের পাশাপাশি মোট প্রায় $ 6,000 হত।
তারা ব্যয়টিকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারেনি তাই তারা তাদের শহরে একটি বুটিক হোটেলে দুটি রাত কাটাতে বেছে নিয়েছিল। তিনি বলেন, উচ্চ ব্যয়ের কারণে প্রতিটি ছুটির দিনে প্রতিটি ছুটির পরিকল্পনা করতে হবে তা কানাডায় স্বতঃস্ফূর্ত ছুটি নেওয়ার কিছুটা আনন্দকে সরিয়ে দিয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
18 -23 আগস্ট সপ্তাহের জন্য টরন্টো থেকে পূর্ব উপকূলের শহরগুলিতে পৃথক রাউন্ড ট্রিপ ফ্লাইটের স্ক্যানের একটি স্ক্যান হেলিফ্যাক্সের দাম দেখায় যে ফ্লায়ার এয়ারলাইন্সের জন্য প্রায় 700 ডলার থেকে ওয়েস্টজেটের জন্য প্রায় 1,700 ডলার; এয়ার কানাডার মাধ্যমে প্রায় 1,200 ডলার থেকে সেন্ট জন এর এয়ার ট্রান্স্যাটের মাধ্যমে 2,500 ডলার; এবং এয়ার কানাডায় শার্লটটাউনে $ 1,500 এবং 3,000 ডলার এর মধ্যে।
হ্যালিফ্যাক্স, সেন্ট জনস, এবং শার্লটটাউনে আগস্ট 18 -23 সপ্তাহের পাঁচ দিনের জন্য একটি যানবাহন ভাড়া একটি এসইউভির জন্য গড়ে 1,500 ডলার থেকে একটি সেডানের জন্য 1000 ডলার থেকে শুরু করে। সপ্তাহের জন্য, হ্যালিফ্যাক্স, সেন্ট জনস এবং প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের হোটেল কক্ষগুলি প্রায় 200 ডলার থেকে রাত থেকে 500 ডলার পর্যন্ত ছিল।
টরন্টোর বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ এল। রোটম্যান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক রিচার্ড পাওয়ারস বলেছেন, দুটি প্রধান কারণ কানাডার মধ্যে ভ্রমণ এত ব্যয়বহুল-এয়ারলাইন পরিষেবাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব এবং কোভিড -১৯ থেকে ফলআউটের অভাব ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করতে পারে।
তিনি বলেন, বিমান সংস্থাগুলি মহামারীটির উচ্চতায় কেটে যাওয়া কয়েকটি রুট পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। কোভিড -19 থেকে ফলাফল কত দিন স্থায়ী হবে তা কারও অনুমান, পাওয়ারস বলেছে। “এটাই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন।”
যখন আবাসনের কথা আসে, তিনি বলেছিলেন যে উচ্চ মূল্যকে ন্যূনতম সরবরাহের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। “আমি পড়ার জন্য কেবল ভ্যানকুভার বুকিং করছি, এবং আমার প্রতি রাতে 500 ডলারের নিচে জায়গা খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটা অনেক।”
তিনি বলেন, কানাডায় রেস্তোঁরা বিলগুলি যুক্ত হয় – যখন ইউরোপের লোকদের সাথে তুলনা করা হয় – কারণ প্রতিটি খাবারের জন্য 15 থেকে 20 শতাংশ যোগ করে এমন টিপিং সংস্কৃতির কারণে তিনি বলেছিলেন।
কানাডিয়ান পর্যটনকে সমর্থন করার ধাক্কা দিয়ে, পাওয়ারস বলেছিলেন, লোকেরা “কিছুটা প্রিমিয়াম” দিতে ইচ্ছুক।
“প্রশ্নটি কত প্রিমিয়াম? এবং এটি প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।”
