এই বিউটি প্রতিযোগিতা যা নিনেল কনডে বিখ্যাত হওয়ার আগে জিতেছে – এল ফিনান্সিরো

30 বছর আগে, গায়ক নেল কনডে, বর্তমানে রয়েছে বিখ্যাত মেক্সিকো 2025 এর বাড়িআমি তার সাথে যা ঘটবে তা বা খ্যাতি তিনি ধন্যবাদ জানাতে চাইলে আমি কল্পনাও করি নি একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা।
সাবান অপেরাতে উপস্থিত হওয়ার আগে বিদ্রোহী বা ‘দ্য কিলার বোম্বান’ চালু করুন, এটি একটি আইকনিক নিনেল গান এবং এটি তাকে তার ডাকনাম দেয়, তিনি এমন এক যুবতী ছিলেন যা স্বপ্নে পূর্ণ, যার জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন, শৈল্পিক জগতের সাথে কোনও ধরণের সংযোগ না রেখে।
কিছু দিন আগে, নিনেল কনডে (যারা প্রবেশের আগে পরিচালনা করেছিলেন) Lcdlfm) রিয়েলিটিতে ভাগ করা শিল্পে এর সূচনা দেখায়, যা ঘটেছিল প্রতিযোগিতা মিস স্টেট অফ মেক্সিকো, 1995 সালে।
তবে এর আগে তিনি ইতিমধ্যে জানতেন যে তার নিজের খ্যাতি, তাই যেহেতু তিনি একটি থিয়েটার স্কুলে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি পারফরম্যান্স, গান, নৃত্য এবং শরীরের অভিব্যক্তি প্রস্তুত ও অধ্যয়ন করার আগে। এবং অনিবার্যভাবে সুযোগ এসেছিল।
মডেলিংয়ে নিনেল কনডের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?
বিখ্যাত নিনেল কনডে অংশগ্রহণকারী প্রিসিলা ভালভার্ডের সাথে ভাগ করেছেন বিখ্যাত মেক্সিকো হাউস ক্যাটওয়াকগুলিতেও অভিজ্ঞতা রয়েছে, কীভাবে তাঁর শৈল্পিক কেরিয়ার শুরু হয়েছিল।
“আমি একটি শপিং সেন্টারে একটি ব্যানার দেখেছি যা রেজিস্ট্রেশন বলেছিল মিস নুকাল্পান এবং আমি গিয়েছিলাম (…) আমি সর্বদা আমার মাকে বলেছিলাম যে আমি একজন শিল্পী হতে চাই, তবে আমি কীভাবে প্রবেশ করতে জানি না কারণ আমার মাঝখানে আত্মীয় ছিল না, “কনডে বলেছিলেন, যিনি প্রায় 18 বছর বয়সী ছিলেন।
নিনেল কনডে এবং মিস স্টেট অফ মেক্সিকো 1995 এর মাধ্যমে তাঁর উত্তরণ
তিনি বিউটি প্রতিযোগিতায় ভর্তি হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তার মায়ের সমস্ত সমর্থন পেয়েছিলেন, যিনি তাঁর সাথে তাঁর প্রথম রাতের পোশাক কিনতে এবং অংশ নেওয়া নুকালপানের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে বেছে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু তার সাথে ছিলেন।
মিস নুকাল্পান 1995 এ নিনেল কনডে
“আমার মনে আছে এটি কালো রঙের মতো কফি ছিল, চকচকে; সিকুইন তিনি যে সমস্ত কিছু দিয়েছেন। তারা আমার প্রথম ছবির শ্যুট করেছে এবং সেখানে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একটি ক্যাটওয়াকের আসল স্নায়ুগুলি কী ছিল, “তিনি প্রিসিলায় উত্তেজিতভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন।
ব্যবসায়ী আঞ্জেল গঞ্জালেজের সাথে বিবাহিত নিনেল কনডে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা আশেপাশে ছিল 25 যুবক যারা অংশ নিয়েছিল মিস নৌকালপানে এবং তার জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটি একটি সাঁতারের পোশাকটিতে মডেলিং করছিল।
“স্নানের মামলা আমাকে সবচেয়ে কঠিন করে তুলেছে, এটি এমনই যে আপনি সমস্ত পয়েন্টের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং সমস্ত রূপে, “তিনি বলেছিলেন। এবং 25 প্রতিযোগীর মধ্যে তিনি জিতেছিলেন।
মিস স্টেট অফ মেক্সিকো 1995
পৌরসভা স্তরে প্রতিযোগিতা জয়ের পরে, অভিনেত্রী নিনেল কনড একটি বৃহত্তর লিগে উঠেছিলেন এবং ইস্টাপান দে লা সাল -এ অনুষ্ঠিত মেক্সিকো রাজ্যের প্রতিযোগিতায় নোকালপানের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছিল।
“আমি আরও উত্পাদিত হয়েছিল; আমি উড়ন্ত স্তর এবং সমস্ত কিছু সহ একটি নীল পোশাক কিনেছিলাম,” তিনি বলেছিলেন, এবং আগের প্রতিযোগিতার মতো রাজ্যও জিতেছে; এখন লক্ষ্যটি অনেক বড় ছিল: মিস মেক্সিকো 1995।
যাইহোক, এতে তিনি একই ভাগ্য নিয়ে দৌড়াতে পারেননি, তবে এটি চূড়ান্ত প্রার্থীদের মধ্যে ছিল। এবং দুঃখের পরিবর্তে, তিনি তার স্বপ্নকে আটকে রেখেছিলেন এবং বিউটি প্রতিযোগিতার সংগঠককে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি কোনও মুকুট হিসাবে সন্ধান করেননি, তবে টেলিভিশনে একটি জায়গা।
এইভাবে তিনি অতিরিক্ত হিসাবে তাঁর প্রথম ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং সাবান অপেরার মতো আরও বিখ্যাত প্রযোজনায় অংশ না নেওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন রক্তের আগুন।