এই বিজ্ঞান-সমর্থিত টিপস সহ জেট ল্যাগ এড়িয়ে চলুন

একাধিক সময় অঞ্চল অতিক্রমকারী যে কোনও ভ্রমণকারী সম্ভবত জেট ল্যাগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তবে সুসংবাদটি হ’ল জেট ল্যাগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। আপনি আসন্ন ছুটির দিনে ভ্রমণ করছেন বা ক ব্যবসায় ট্রিপ ভবিষ্যতে, জেট ল্যাগকে পরাস্ত করতে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।
জেট ল্যাগ কি?
প্রথমে আসুন সাধারণভাবে জেট ল্যাগ সম্পর্কে কথা বলি।
একজন ব্যক্তি ভুগছেন জেট লে তাদের সাধারণ দৈনিক ছন্দ এবং তারা যে সময় অঞ্চলে রয়েছে তার মধ্যে সময় অঞ্চলের পার্থক্যের কারণে অস্থায়ী ঘুমের সমস্যা রয়েছে you আপনি সাধারণত তিন বা ততোধিক সময় অঞ্চল জুড়ে ভ্রমণ করার সময় এই সমস্যাটি অনুভব করেন। আপনি এটি লক্ষ্য করবেন বিশেষত যদি আপনি আন্তর্জাতিক তারিখের লাইনটি অতিক্রম করেন। এটি দক্ষিণ এবং উত্তর মেরুগুলির মধ্যে রেখা এবং এটি একটি ক্যালেন্ডার দিন এবং পরেরগুলির মধ্যে সীমানাও।
ভ্রমণের শর্তগুলিও জেট ল্যাগে অবদান রাখতে পারে, ঘুম বঞ্চনা, অস্বস্তিকর অবস্থানে দীর্ঘ সময়, ক্যাফিন বা অ্যালকোহলকে অতিরিক্ত পানীয় এবং কেবিনে বায়ু মানের দুর্বলতা সহ।
আপনি যখন একটি নতুন টাইম জোনে পৌঁছেছেন, আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দগুলি আপনি যেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন সেই দিনের সময়ে অভ্যস্ত রয়েছেন। আপনার শরীর সামঞ্জস্য হওয়ার সাথে সাথে আপনি জেট ল্যাগের লক্ষণগুলি অনুভব করতে পারেন।
জেট ল্যাগের লক্ষণ
জেট ল্যাগের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ রয়েছে তবে সর্বাধিক সাধারণ হ’ল:
- ক্লান্তি
- দিনের বেলা তন্দ্রা
- রাতের সময় অস্থিরতা
- ঘুমোতে সমস্যা
- মনোনিবেশ করা অসুবিধা
- বিরক্তিকরতা
- মাথাব্যথা
- হজম সমস্যা
- মেজাজ দোল
পরে ভ্রমণএই লক্ষণগুলি সাধারণত 24 থেকে 48 ঘন্টা স্থায়ী হয়।
জেট ল্যাগ হ্রাস বা সমাধান করার কোনও উপায় আছে কি?
থেকে জেট ল্যাগ কাটিয়ে উঠুনআপনাকে আপনার গন্তব্যটির সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়গুলির সাথে আপনার দেহের সার্কেডিয়ান ছন্দটি সারিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও আপনি নিতে পারেন এমন আরও কয়েকটি পদক্ষেপ রয়েছে:
আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দটি সিঙ্ক করুন
আপনি যদি জেট ল্যাগকে পরাজিত করতে যাচ্ছেন তবে আপনাকে আপনার গন্তব্যে 24 ঘন্টা দিনে আপনার শরীরের 24 ঘন্টা অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি সিঙ্ক্রোনাইজ করতে হবে। তবে এটি সম্পাদন করার জন্য এমন অনেকগুলি কারণ রয়েছে যা অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত:
আপনি পূর্ব বা পশ্চিমে ভ্রমণ করছেন কিনা তা আপনার বিবেচনায় নেওয়া উচিত। পূর্ব দিকে ভ্রমণ করার সময় জেট ল্যাগ বাড়ানো সাধারণ। একইভাবে, সময় অঞ্চলগুলি অতিক্রম করা সংখ্যা সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনি যদি তিনবারের অঞ্চল অতিক্রম করেন তবে আপনার জেটল্যাগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভ্রমণের সময়, আপনার ফ্লাইটের আগমনের সময় এবং আপনার সাধারণ ঘুমের সময়সূচীও একটি ভূমিকা পালন করে।
এই ভেরিয়েবলগুলির ফলস্বরূপ, জেট ল্যাগকে এককভাবে চিকিত্সা করা যায় না। হালকা এক্সপোজার এবং মেলাটোনিন জড়িত একটি পরিকল্পনা সাধারণত জেট ল্যাগকে দ্রুত কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয়। একসাথে, এগুলি আপনাকে আপনার অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি পুনরায় প্রশিক্ষণে সহায়তা করতে পারে।
এছাড়াও, আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দটি সামঞ্জস্য করার জন্য, আপনার ক্রিয়াকলাপগুলি সঠিকভাবে সময় দেওয়ার প্রয়োজন। দিনের ভুল সময়ে আলো এবং মেলাটোনিনের এক্সপোজার জেট ল্যাগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দকে আরও ব্যাহত করতে পারে।
মনে রাখবেন যে জেট ল্যাগের লক্ষণগুলি আপনার একটি উন্নত ভ্রমণ পরিকল্পনা থাকলেও অব্যাহত থাকতে পারে। যদিও জেট ল্যাগ প্রত্যেককে আলাদাভাবে প্রভাবিত করে, আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দটিকে পুনর্বিবেচনা করা আপনার ভ্রমণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
মেলাটোনিন
মেলাটোনিন হ’ল একটি হরমোন যা দেহ দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে উত্পাদিত হয়। রাতে, ঘুমের ঠিক আগে, আপনার শরীর মেলাটোনিন উত্পাদন শুরু করে। আপনাকে ঘুম শুরু করতে সহায়তা করার পাশাপাশি মেলাটোনিন আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে।
আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দকে ব্যাহত করে, জেট ল্যাগ মেলাটোনিনের উত্পাদনকে পরিবর্তন করতে পারে। মেলাটোনিন পরিপূরকগুলির ডান ডোজ আপনার অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি পুনরায় স্বীকৃতি দিতে সহায়তা করতে পারে। মেলাটোনিনযুক্ত পরিপূরকগুলি কোনও প্রেসক্রিপশন ছাড়াই কাউন্টারে কেনা যায়। মেলাটোনিন উত্পাদন বা শরীরের উপর এর প্রভাবগুলিকে প্রভাবিত করে এমন প্রেসক্রিপশন ওষুধের সাথে মেলাটোনিন স্তরকে বাড়ানোও সম্ভব।
মেলাটোনিন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই বেশিরভাগ লোক গ্রহণ করতে পারে। তবে এর কিছু লোকের মধ্যে অন্যান্য ওষুধের সাথে মিথস্ক্রিয়া থাকতে পারে, যার ফলে ক্ষোভ এবং পেটের সমস্যা দেখা দেয়। মেলাটোনিন নেওয়ার আগে, কোনও ওষুধ বা পরিপূরক হিসাবে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।
ইউসিএলএ স্লিপ ডিসঅর্ডার সেন্টার অনুসারে, নিম্ন, স্বল্প-অভিনয় ডোজ (0.5 মিলিগ্রাম বা তারও কম) নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে সুপারিশ করা হয়।
- পশ্চিম দিকে ভ্রমণ: আপনি যখন স্থানীয় সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, মেলাটোনিন শরীরের ঘড়িটি পরবর্তী সময়ে স্থানান্তর করতে সহায়তা করতে পারে।
- পূর্ব দিকে ভ্রমণ: আপনার দেহের ঘড়িটি স্থানীয় সময়ে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত, প্রতি রাতে স্থানীয় শোবার সময় মেলাটোনিন নিন যতক্ষণ না এটি পূর্ববর্তী সময়ে স্থানান্তরিত হয়।
যারা মেলাটোনিন নিতে বা প্রাকৃতিক বিকল্পগুলি পছন্দ করতে পারবেন না তাদের পক্ষে আরও প্রাকৃতিক গভীর ঘুমের আঠালো একটি বিকল্প। এই আঠাগুলিতে প্রায়শই ভ্যালেরিয়ান রুট, ক্যামোমাইল, ম্যাগনেসিয়াম বা প্যাশনফ্লাওয়ারের মতো উপাদান থাকে যা মেলাটোনিনের ব্যবহার ছাড়াই শিথিলকরণকে সমর্থন করতে এবং ঘুমকে উন্নত করতে পারে।
হালকা এক্সপোজার
প্রাকৃতিক আলো সার্কেডিয়ান ছন্দকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। লোকেরা তাদের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসাবে মেঘলা দিনগুলিতে এমনকি সূর্যের আলোকেও ব্যাখ্যা করে।
আপনি যখন আপনার গন্তব্যে প্রাকৃতিক আলোর সংস্পর্শে আসেন, তখন নতুন টাইম জোনে প্রশংসিত করা সহজ। তবে বাইরে ছুটে যাবেন না। আপনি অবতরণ করার সাথে সাথে আপনি পরের দিন সকাল পর্যন্ত আলো এড়াতে চাইতে পারেন, আপনি কতদূর ভ্রমণ করেছেন এবং আপনি যে সময়টি অবতরণ করেছেন তার উপর নির্ভর করে।
কৃত্রিম উত্স থেকে হালকা, যেমন বৈদ্যুতিন ডিভাইসসার্কেডিয়ান ছন্দকেও প্রভাবিত করে। যেমন, আপনি যখন ঘুমানোর পরিকল্পনা করছেন, তখন অন্ধকারে থাকুন এবং কৃত্রিম আলো এড়ানোর চেষ্টা করুন।
যখন প্রাকৃতিক আলো পাওয়া যায় না, আপনি কী করতে পারেন? একটি এলইডি হালকা বাক্স শক্তিশালী সার্কেডিয়ান প্রভাবগুলির সাথে উচ্চতর আলোকসজ্জা সরবরাহ করতে পারে। আপনি যদি পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করেন তবে সন্ধ্যায় উজ্জ্বল আলোতে আপনার এক্সপোজারটি সর্বাধিক করুন। আপনি যদি পূর্ব দিকে ভ্রমণ করছেন তবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সকালে যতটা সম্ভব আলোর সংস্পর্শে এসেছেন।
কিভাবে জেট ল্যাগ প্রতিরোধ
আবারও, জেট ল্যাগ অযোগ্য। তবে আপনি এটি প্রতিরোধ করতে পারেন বা এর তীব্রতা বিভিন্ন উপায়ে হ্রাস করতে পারেন। নীচে তালিকাভুক্ত কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক টিপস রয়েছে:
আপনি ভ্রমণের আগে:
- আপনার ভ্রমণের কয়েক দিন আগে, আপনার ঘুমের সময়সূচী সামঞ্জস্য করুন। পূর্ব ভ্রমণ করার সময়, বিছানায় যাওয়ার চেষ্টা করুন এবং প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠুন। আপনার পশ্চিম দিকে ভ্রমণের সময়, পরে জেগে ওঠার চেষ্টা করুন এবং আগে বিছানায় যাওয়ার চেষ্টা করুন।
- বাসা ভাল বিশ্রামে ছেড়ে দিন। “বিশ্বজুড়ে অর্ধেক উড়ে যাওয়া চাপযুক্ত,” খ্যাতিমান ভ্রমণ লেখক বলেছেন রিক স্টিভস। “আপনি যদি একটি ব্যস্ত রাত এবং একটি বুনো বন ভয়েজ পার্টির পরে ঝাঁকুনি ছেড়ে চলে যান তবে আপনার ভ্রমণের প্রথম অংশের জন্য আপনি সুস্থ থাকবেন না এমন ভাল সুযোগ রয়েছে।”
- আপনার বিমানের আগে অ্যালকোহল এবং ক্যাফিন এড়িয়ে চলুন। এটা সম্ভব এই পদার্থগুলি আপনাকে ডিহাইড্রেট করবে এবং আপনাকে জেট ল্যাগে ভুগতে বাধ্য করে।
- প্রচুর পরিমাণে জল পান করে হাইড্রেটেড থাকুন। ডিহাইড্রেশন জেট ল্যাগের লক্ষণগুলি আরও খারাপ করতে পারে এমন প্রমাণ রয়েছে। আপনার ট্রিপ জুড়ে হাইড্রেটেড থাকুন।
- উপবাস বিবেচনা করুন। একটি আছে তত্ত্ব এটি দাবি করে যে উপবাসটি সার্কেডিয়ান ছন্দগুলির অস্থায়ী পুনরায় সেট করে। যেমন, আপনি 12 থেকে 16 ঘন্টা উপবাস করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার যদি দীর্ঘ, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট থাকে তবে এটি আরও সহজ হতে পারে কারণ আপনি বিমানটিতে খাবার এড়াতে পারেন।
আপনার ফ্লাইট চলাকালীন:
- আপনি বিমানটিতে উঠার সাথে সাথেই আপনার ঘড়িটি আপনার গন্তব্যের সময়টিতে সেট করুন। আপনি যদি এটি করেন তবে আপনার নতুন সময় অঞ্চলটি সামঞ্জস্য করা সহজ হবে।
- আপনি যদি দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করছেন তবে আপনার বিমানটিতে ঘুমানোর চেষ্টা করা উচিত। বিমানটিতে ঘুমানো আপনার ঘুমের সময়সূচিটি গন্তব্যটির সময় অঞ্চলের সাথে সারিবদ্ধ করে আপনার অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, একটি নতুন সময় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়ার শককে হ্রাস করে। এই বিশ্রামটি ক্লান্তিও হ্রাস করে, আপনার শরীরের পক্ষে দীর্ঘ ফ্লাইট থেকে সামঞ্জস্য করা এবং পুনরুদ্ধার করা সহজ করে তোলে। আপনি ঘুমাতে না পারলে শিথিল এবং বিশ্রামের চেষ্টা করুন।
- বিমানটিতে অ্যালকোহল বা ক্যাফিন পান করবেন না। এটি যথেষ্ট চাপ দেওয়া যায় না যে এই পদার্থগুলি আপনাকে ডিহাইড্রেট করতে পারে এবং জেট ল্যাগকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে।
- প্রতি কয়েক ঘন্টা, উঠে ঘুরে ঘুরে। ফলস্বরূপ, রক্তের জমাট বাঁধার প্রতিরোধ করা হবে এবং প্রচলন উন্নত করা হবে।
- চিন্তা করবেন না, আরামদায়ক হন। জেট ল্যাগ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এই অবস্থাটিকে আরও খারাপ করতে পারে। মূলত, আপনি কিছু করতে পারেন ঘুমাতে যথেষ্ট আরামদায়ক হন খুব শক্তিশালী প্লাসবো প্রভাব থাকতে পারে।
আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে:
- যতটা পারেন সূর্যের আলো পান। একটি প্রাকৃতিক ঘুম-জাগ্রত চক্র সূর্যের আলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা আপনার সার্কেডিয়ান ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে
- স্থানীয় সময়ে আপনার খাবার খান। সারে বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া গেছে একটি 2018 অধ্যয়ন স্থানীয় সময়সূচীতে খাওয়া কিছু জেট ল্যাগের লক্ষণগুলি হ্রাস করতে পারে।
- নিয়মিত অনুশীলন পান। অনুশীলনটাটকা বাতাস এবং দিবালোক জেট ল্যাগের সবচেয়ে খারাপ শত্রু। ঘুমের গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি অনুশীলন চাপ হ্রাস করে।
- স্থানীয় শয়নকাল আগমনের আগ পর্যন্ত জেগে থাকুন। আপনার শরীর ঘুমের জন্য ভিক্ষা করতে পারে তবে স্থানীয় সময়ে আপনার দেহের রূপান্তরকে জোর করে। এটি আপনার দেহের অভ্যন্তরীণ ঘড়িটিকে নতুন টাইম জোনের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে সহায়তা করে।
যদিও জেট ল্যাগ অবশ্যই একটি টানা হতে পারে, এটি আপনার ভ্রমণকে নষ্ট করতে দেবেন না। এই কৌশলগুলি সহ, আপনাকে কোনও সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা উচিত।
