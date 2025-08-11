এই ভাইরাল ব্যাগেল ব্র্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি বুমের পিছনে গোপনীয়তা

পপআপ ব্যাগেলস, “বিখ্যাত নয় তবে পরিচিত” ব্র্যান্ড, ব্যাগেলগুলির প্রতি তার অনন্য পদ্ধতির সাথে অনুসরণ করে একটি কাল্ট তৈরি করেছে: এগুলি কেবল গরম পরিবেশন করা হয় এবং তিন বা তার বেশি প্যাকগুলিতে বিক্রি হয়, ঘোরানো সাপ্তাহিক “শ্মিয়ার্স” – অনন্য, স্বাদযুক্ত ক্রিম পনির বা মাখন বিকল্পগুলি – একটি চটকদার মেনুর পরিবর্তে। এই সরলতা বিস্ফোরক বৃদ্ধিতে অনুবাদ করেছে।
অ্যাডাম গোল্ডবার্গ 2020 সালে ওয়েস্টপোর্ট, কানেকটিকাটের পপআপ ব্যাগেলস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মূলত মহামারী চলাকালীন বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের জন্য বাড়ির উঠোনের ব্যাগেল পপ-আপ হিসাবে। তিনি কোনও ব্যবসা চালু করার পরিকল্পনা করেননি, তবে প্রতিক্রিয়াটি তাত্ক্ষণিক ছিল – এবং অপ্রতিরোধ্য। উইকএন্ড শখটি দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্র্যান্ডে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে শব্দটি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কী শুরু হয়েছিল, লাইনগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং চাহিদা তার মূল উদ্দেশ্যগুলি অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে।
২০২৩ সালের শেষের দিকে এর ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রোগ্রাম চালু করার পর থেকে, পপআপ ব্যাগেলস ইতিমধ্যে 10 টি রাজ্য জুড়ে 300 ইউনিট স্বাক্ষর করেছে – পুরো সম্প্রসারণের পিছনে 15 টিরও কম ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে।
“এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মডেল,” টরি বার্টলেট বলেছেন, যিনি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সিইও হিসাবে ব্র্যান্ডে যোগদান করেছিলেন।
ছোট স্টোর, বড় সংখ্যা
বেসরকারী ইক্যুইটি ফার্ম স্ট্রাইপসপপআপ ব্যাগেলসের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিনিয়োগকারী, কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি কৌশলটি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বার্টলেট নিয়োগ করেছিলেন। তিনি দ্রুত এই ধারণাটি কী বাধ্যতামূলক করে দেখেছিলেন: ছোট-ফুটপ্রিন্টের দোকানগুলি (সাধারণত 1000 থেকে 1,200 বর্গফুট), ন্যূনতম সরঞ্জাম, কম শ্রমের প্রয়োজনীয়তা-ব্যাপক চাহিদা উল্লেখ না করে। কিছু উচ্চ-ভলিউম ইউনিট বইগুলিতে মাত্র 12 জন কর্মচারী নিয়ে বার্ষিক 5 মিলিয়ন ডলার উত্পাদন করছে।
বার্টলেট বলেছেন, “আমাদের দোকানগুলিতে এমনকি আসনও নেই।” “তারা গ্র্যাব-অ্যান্ড-গো।
ব্র্যান্ডের মূল দর্শন, বার্টলেট বলেছেন, স্প্রোলের ওভার স্টুয়ার্ডশিপ সম্পর্কে। কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি সিস্টেমগুলি প্রচুর পরিমাণে একক-ইউনিট ডিল বিক্রি করে ভলিউমকে তাড়া করে, পপআপ বিপরীত পদ্ধতির গ্রহণ করে, অপারেটরগুলির একটি ছোট, সাবধানতার সাথে নির্বাচিত গোষ্ঠীতে বড় অঞ্চল দেয়।
বার্টলেট বলেছেন, “আমি ভাল পুঁজিবাদী লোকদের প্রত্যাখ্যান করেছি কারণ তারা সঠিক ফিট ছিল না।” “আমরা অভিজ্ঞ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সন্ধান করছি যারা তাদের স্থানীয় বাজারকে জানেন, জায়গাগুলিতে অবকাঠামো রয়েছে এবং হ্যান্ড-অন হতে চাই You আপনি যদি কেবল মেলবক্সের অর্থ সন্ধান করেন তবে এটি আপনার পক্ষে ধারণা নয়।”
অনন্য vibe
এই ইচ্ছাকৃততা ব্র্যান্ডটিকে তার সংক্রমণের মতো ভিউকে বজায় রাখতে সহায়তা করেছে এমনকি এটি প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে। দোকানগুলি গতি, শক্তি এবং ইনস্টাগ্রাম-যোগ্য অভিজ্ঞতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, “ব্যাগেল বাউন্সার” পটভূমিতে লাইন এবং সংগীত পাম্পিং নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি ব্যাগেল গরম এবং তাজা বিক্রি হয় এবং গোপন সস – আক্ষরিক অর্থে – স্কিমিয়ারে রয়েছে।
বার্টলেট বলেছেন, “আমাদের পপ-আপ খোলার জন্য সকাল 5 টায় 500 জন লোক রেখেছে।” “এটি সাধারণ ব্যাগেল আচরণ নয়।”
ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি শক্তিটি প্রথম দেখায়। “আমরা ট্যাম্পায় রব গ্রোনকোভস্কির রেস্তোঁরাটির সাথে একটি পপ-আপ ইভেন্ট করেছি এবং এটি সম্পর্কে পোস্ট করার তিন মিনিটের মধ্যে ব্যাগেলগুলি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল,” কাল গুল্লাপল্লি, বলেছেন, এমপিজেড হোল্ডিংসযা ট্যাম্পায় তার প্রথম পপআপ অবস্থান খুলতে চলেছে এবং বেশিরভাগ ফ্লোরিডার পপআপ ফ্র্যাঞ্চাইজিং রাইটসের মালিক। “এটি কেবল আপনাকে দেখায় যে ব্র্যান্ডটি কতটা শক্তিশালী, এমনকি এমন বাজারগুলিতে যেখানে আমরা এখনও খুলিনি।”
গল্লাপল্লি, যিনি শেষ পর্যন্ত ফ্লোরিডায় 30 টি পপআপ অবস্থান খোলার পরিকল্পনা করছেন, তিনি ইতিমধ্যে মার্কোর পিজ্জা এবং ডেভের হট চিকেন সিস্টেমের একটি বহু-ইউনিট অপারেটর-এমন কিছু যা তাকে পপআপ মালিকানার জন্য নিখুঁত প্রার্থী করে তুলেছে। “আমরা এই বিভাগের সম্ভাবনাগুলিতে বুনোভাবে বুলিশ,” তিনি বলেছেন। “ডেভের পাশাপাশি, এটি আমাদের দ্রুত বর্ধমান পোর্টফোলিও হতে চলেছে, এতে প্রচুর মূলধন বরাদ্দ রয়েছে।”
এর (ক্রমবর্ধমান) দর্শকদের কাছে খেলছে
এমন এক যুগে যেখানে আকাশচুম্বী বিল্ডআউট ব্যয় এবং সমতল বিক্রয় traditional তিহ্যবাহী রেস্তোঁরা আরওআইকে চেপে ধরেছে, বার্টলেট পপআপটিকে স্মার্ট, আরও বেশি কেন্দ্রীভূত খাদ্য ধারণাগুলির একটি নতুন তরঙ্গের অংশ হিসাবে দেখেছে – এভারবোলের মতো ব্র্যান্ডের পাশাপাশি।
“কোভিডের পর থেকে একটি রেস্তোঁরা তৈরির ব্যয় 40% বেড়েছে – এবং সেখানে অবস্থান করেছে,” তিনি বলেছেন। “এদিকে, বিক্রয় অনুসরণ করা হয়নি। আমরা এই ব্র্যান্ডটি 20-প্লাস শতাংশ মার্জিন সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করেছি That’s এটিই এটি টেকসই করে তোলে” “
পপআপ ব্যাগেলস ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক, বোস্টন এবং কানেকটিকাটে কাজ করছে, শীঘ্রই ফ্লোরিডা, সান দিয়েগোর লা জোলা পাড়া, এলএর ব্রেন্টউড পাড়া এবং অন্যান্য বড় বাজারগুলিতে নতুন স্টোরগুলি শুরু হবে। এবং বৃদ্ধি যখন চিত্তাকর্ষক, বার্টলেট গতি আপস মানের না হতে সতর্কতা অবলম্বন।
“আমরা হওয়ার চেষ্টা করছি না পরবর্তী ব্যাগেল চেইন, “তিনি বলেছেন।” আমরা নিজেদের সেরা সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করছি, একবারে একটি গরম ব্যাগেল। “
