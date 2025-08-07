এই মিডরেঞ্জ বোস হেডফোনগুলি $ 130 ছাড়ের জন্য বিক্রি হচ্ছে – চুক্তি শেষ হওয়ার আগে দ্রুত কাজ করুন

পরবর্তী কলেজের সেমিস্টারটি কয়েক সপ্তাহ দূরে রয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে সহায়তা করার জন্য, আমরা অডিও টেকের উপর দুর্দান্ত ডিলের জন্য অনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের ঘায়েল করে চলেছি। দেখুন এবং দেখুন, আমরা কেবল বোসের ওয়েবসাইটে একটি খুঁজে পেয়েছি। সীমিত সময়ের জন্য, বোস শান্ত কমফোর্ট হেডফোন 229 ডলারে বিক্রি হয়, যা একটি বিশাল $ 130 ছাড়। এই হেডফোনগুলি সাধারণত 359 ডলারে খুচরা। বেসিক ব্ল্যাক থেকে শীতল লিলাক পর্যন্ত প্রতিটি রঙের বিকল্প ছাড়টি পেয়েছে। আপনি যদি তৃতীয় পক্ষের খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে কেনা পছন্দ করেন তবে আপনি এটি খুঁজে পেতে পারেন ঠিক একই চুক্তি বেস্ট ক্রয়।
বোস শান্তকক্ষ হেডফোনগুলি তাদের নামের সাথে সত্য থাকে, আরাম, পারফরম্যান্স এবং আকর্ষণীয়ভাবে যথেষ্ট, সরলতার মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য বজায় রাখে। এই জুটির মধ্যে এমন কিছু উচ্চ-শেষের বৈশিষ্ট্য নেই যা আপনি আরও ব্যয়বহুল বিকল্পগুলিতে দেখতে পাবেন। তারা স্থানিক অডিও সমর্থন করে না, কোনও স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ বা কোনও অভিনব সফ্টওয়্যার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এটি পুরোপুরি ঠিক আছে কারণ হেডফোনগুলি এখনও দুর্দান্ত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
পরিবর্তে, এই হেডফোনগুলি তার পর্যালোচনাতে জেডডিএনইটি সম্পাদক জাদা জোন্সের মতে স্বজ্ঞাত শারীরিক বোতামগুলি, একটি “সোজা” এবং আরামদায়ক নকশা এবং “দুর্দান্ত শব্দ বাতিলকরণ” খেলাধুলা করে। তারা “সর্বাধিক পরিশীলিত শ্রবণ অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে না”, তিনি লিখেছেন, কারণ আপনি “অন্য কোথাও আরও ভাল অডিও গুণমান খুঁজে পেতে পারেন”। তবে, আপনি যদি হেডফোনগুলি চান যা প্রতিদিনের যাতায়াত, অফিসে কাজ করা বা গোলমাল বিমানবন্দর অবরুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত, আমরা সুপারিশ করি বোসের শান্ত কমফোর্ট।
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
জেডডনেটের রেটিং সিস্টেম অনুসারে, আমি এই চুক্তিটি একটি 4/5 মঞ্জুর করি। $ 130 বন্ধ প্রায় 37% ছাড়, যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই লেখার সময়, 229 ডলার এই হেডফোনগুলি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম। অতীতের ছাড়গুলি কেবল 30% ছাড় ছিল। আমি এগুলি যে কাউকে (বিশেষত শিক্ষার্থীদের) একটি শালীন জোড়া হেডফোনের সন্ধান করছি যা ব্যাংকটি ভাঙবে না। জোন্স যেমন এটি তার পর্যালোচনাতে রেখেছিল, এই ডিভাইসগুলি “সেরা বোসকে অফার করতে পারে এবং অন্য কিছুই সরবরাহ করে না।”
বোস অনুসারে, এই চুক্তিটি 10 আগস্ট শেষ হয়
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রয় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি এই চুক্তিটি মিস করেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা ক্রমাগত সঞ্চয় স্কোর করার এবং জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছি।
