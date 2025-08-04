এই লিনাক্স ডিস্ট্রো স্ল্যাকওয়্যারকে আগের চেয়ে সহজ করে তোলে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- স্ল্যাকেল হ’ল ব্যবহারকারী-বান্ধব অন্যথায় চ্যালেঞ্জিং স্ল্যাকওয়্যারটি গ্রহণ করুন।
- চারটি পৃথক ডেস্কটপের বিভিন্নতা বেছে নিতে হবে।
- স্ল্যাকেল লিনাক্স শেখার জন্য একটি দুর্দান্ত বিতরণ।
স্ল্যাকওয়্যারটি ১৯৯৩ সাল থেকে প্রায় ছিল এবং অনেকগুলি লিনাক্স বিতরণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে, যেমন সুসির প্রাথমিক পুনরাবৃত্তির মতো। অন্যান্য লিনাক্স বিতরণ বাদে স্ল্যাকওয়্যার সেট করে তা হ’ল এটি না এর চেয়ে বেশি ইউনিক্সের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। স্ল্যাকওয়্যার সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলিকে উজানে যথাসম্ভব কয়েকটি পরিবর্তন করে, ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না এবং কোনও জিইআইআই ইনস্টলার সরবরাহ করে না।
এটি এমন কোনও জিইউআই ইনস্টলারটির অভাব যা কিছু ব্যবহারকারীকে স্ল্যাকওয়্যারকে চেষ্টা করে দেখার থেকে বিরত রাখে। এটি একটি লজ্জাজনক, কারণ স্ল্যাকওয়্যার একটি উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীল অপারেটিং সিস্টেম। ভাগ্যক্রমে, স্ল্যাকওয়ারের উপর ভিত্তি করে সর্বদা বিতরণ থাকে যার মধ্যে একটি বলা হয় স্ল্যাকেল।
স্ল্যাকেল স্যালিক্স (স্ল্যাকওয়ারের উপর ভিত্তি করে অন্য বিতরণ) থেকে কিছু সরঞ্জাম ধার করে এবং এতে একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব জিইউআই ইনস্টলার রয়েছে। স্ল্যাকেল একটি অভ্যন্তরীণ ড্রাইভে, বাহ্যিক মিডিয়াতে (যেমন ইউএসবি ড্রাইভ) বা লাইভ উদাহরণ হিসাবে চালানো যেতে পারে। অন্য কথায়, স্ল্যাকেল হ’ল ইউনিক্সের মতো বিতরণের সর্বাধিক লিনাক্সের মতো। বোধগম্য?
এটিকে এভাবে ভাবুন: স্ল্যাকেল হ’ল লিনাক্সে উবুন্টু কী তা স্ল্যাকওয়্যার। এই বিতরণটির লক্ষ্য অন্যথায় চ্যালেঞ্জিং হতে পারে এমনটি তৈরি করা খুব কম, এবং এটি সফল হয়।
প্রথমত, স্ল্যাকেল ইনস্টলারটি স্ল্যাকওয়্যার-ভিত্তিক বিতরণ ইনস্টল করা আরও সহজ করে তোলে। এটি একটি বিন্দু-ক্লিক সম্পর্কিত বিষয়, তবে এটি জানেন: আপনাকে কয়েকটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে, কারণ স্ল্যাকেল আপনাকে প্রথমে আপনার ড্রাইভটি প্রস্তুত করার প্রয়োজন। প্রস্তুতিটি ইনস্টলারটির বাইরে করা হয়, তবে স্ল্যাকলে জিপার্টেড সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত থাকে যা এটিকে সহজ করে তোলে। আপনাকে প্রথমে একটি এমএস-ডস পার্টিশন টেবিল তৈরি করতে হবে এবং তারপরে আপনার এক্সট 4 পার্টিশন তৈরি করতে হবে যা ইনস্টলেশনের জন্য ব্যবহৃত হবে। এর বাইরে, ইনস্টলেশনটি কোনও লিনাক্স ইনস্টলার হিসাবে সহজ।
আমি আশা করি আমি আপনাকে এখনও ভয় পাইনি।
স্ল্যাকেলের একাধিক সংস্করণ রয়েছে
স্ল্যাকেলের চারটি সংস্করণ রয়েছে।
- ওপেনবক্স
- যেখানে প্লাজমা
- সাথী
- ফ্লাক্সবক্স
আমি ওপেনবক্স সংস্করণটির সাথে গিয়েছিলাম, কেবল কিছুটা আলাদা কিছু জন্য। তবে আমি অবাক হয়েছি, প্রথম লগইনটি খুঁজে পাওয়ার জন্য যে ওপেনবক্সটি বেশিরভাগ লাইটওয়েট ডেস্কটপ পরিবেশের মতো স্থাপন করা হয়েছিল, যা traditional তিহ্যবাহী ডেস্কটপ রূপকের সাথে সত্যই ধারণ করে:
- নীচে প্যানেল
- স্টার্ট বোতাম
- সিস্টেম ট্রে
- ডেস্কটপ আইকন
এটি মৌলিক, এটি সহজ, এটি দ্রুত।
ডেস্কটপের বাইরে, আপনি লিব্রেফিস, এমপ্লেয়ার (মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ার), গিম্প, ফায়ারফক্স, থান্ডারবার্ড, লিফপ্যাড (পাঠ্য সম্পাদক), এইচপি ডিভাইস ম্যানেজার এবং এমনকি স্ল্যাকেল ড্যাশবোর্ড নামক একটি সরঞ্জাম সহ সফটওয়্যারগুলির সাধারণ সংগ্রহ পাবেন, যা আপনাকে প্রিন্টার, মনিটর, কীবোর্ডগুলি সেট আপ করতে দ্রুত অ্যাক্সেস দেয় এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি মেট্রিপিকেটস (কী)।
জিএসএল্যাপ্টের কথা বললে, এই অ্যাপ্লিকেশনটি অনেকটা সিনাপটিক এর মতো এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি মোটামুটি সোজা করে ইনস্টল করে তোলে। আপনি যা করেন তা হ’ল অ্যাপটি খুলুন, আপনি ইনস্টল করতে চান এমন অ্যাপটি অনুসন্ধান করুন, এটি ইনস্টলেশনের জন্য চিহ্নিত করুন এবং প্রয়োগ করুন।
সরলীকৃত স্ল্যাকওয়্যার
এই সমস্তগুলি একসাথে এসে স্ল্যাকওয়্যারকে যথেষ্ট সহজ করে তোলে যে এটি যে কেউ এটি ব্যবহার করতে পারে এবং এটি এমন কিছু বলছে কারণ স্ল্যাকওয়্যারটি গ্রহের সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী-বান্ধব লিনাক্স বিতরণ নয়। তবে রক-সলিড স্ল্যাকওয়্যারটি কতটা তা প্রদত্ত, এমন একটি বিতরণ থাকা যা জনসাধারণের পক্ষে এটি ব্যবহার করা সম্ভব করে তোলে তা একটি বড় বিষয়।
একটি বিষয় মনে রাখার বিষয় হ’ল আপনি যদি স্ল্যাকেলকে আরও কিছুটা আধুনিক দেখতে চান তবে কেডি প্লাজমা স্পিনের সাথে যান, কারণ ওপেনবক্স এবং ফ্লাক্সবক্স ডেস্কটপ পরিবেশগুলি অবশ্যই পুরানো দেখায় এবং সাথী এই দুটি বিশ্বের মধ্যে একটি দৃ in ়। সুতরাং, আপনি যদি আধুনিক চান তবে কেডি প্লাজমার সাথে যান; আপনি যদি সহজ চান তবে সাথীর সাথে যান; আপনি যদি দ্রুত চান (এবং এটি যত্ন না করে যে এটি 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়েছিল), ওপেনবক্স বা ফ্লাক্সবক্সের সাথে যান।
আমি ওপেনবক্স সংস্করণ সম্পর্কে এটি বলব: এটি দাঁতে কিছুটা দীর্ঘ দেখতে পারে তবে এটি এবং ফ্লাক্সবক্স ডেস্কটপ উভয়ের পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। আপনি যদি দ্রুত চান তবে এই দুটি ডেস্কটপ হ’ল ডাক্তার যা অর্ডার করেছিলেন। অবশ্যই, তারা তারিখের বাইরে দেখায় তবে তারা এখনও অত্যন্ত কার্যকরী, ব্যবহারযোগ্য সহজ এবং আপনার কম্পিউটারকে এটি একেবারে নতুন বলে মনে করতে পারে।
আপনি স্ল্যাকেল চেষ্টা করা উচিত?
শেষ পর্যন্ত, স্ল্যাকেল একটি ডেস্কটপ লিনাক্স বিতরণ যা স্ল্যাকওয়্যারকে জনসাধারণের জন্য ব্যবহার করা সহজ করে তোলে। এর অর্থ কি এটি আপনার জন্য সঠিক বিতরণ? যদি স্ল্যাকেলটি প্যাকেজ ম্যানেজারের জন্য কোনও জিইউআই ইনস্টলার বা জিইউআই ফ্রন্টেন্ড অন্তর্ভুক্ত না করে, আমি লিনাক্স অভিজ্ঞতা ছাড়াই কাউকে (এবং কমান্ড লাইনের সাথে একটি নির্দিষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের স্তর) পাস করতে হবে বলে আমি বলতে পারি। যেহেতু স্ল্যাকেলের সমস্ত কিছুর জন্য জিইউআই রয়েছে, এটি এটি ব্যবহার করা যথেষ্ট সহজ করে তোলে।
আমি কি এমন কাউকে সুপারিশ করব যিনি কখনও লিনাক্স ব্যবহার করেন না? না। আপনি যদি আগে লিনাক্স ইনস্টল করে এবং ব্যবহার করেন তবে ইউনিক্স/লিনাক্স কীভাবে কাজ করে তা সত্যিই শিখতে চান, এটি শুরু করার জন্য এটি দুর্দান্ত বিতরণ। সর্বোপরি, আপনি যদি এমন কোনও বিতরণ চান যা সফ্টওয়্যারটিকে তার মূল নকশা বা অভিপ্রায় থেকে সংশোধন করে না, স্ল্যাকেল একটি নিখুঁত পছন্দ।
আমি যদি আপনার আগ্রহের বিষয়, একটি আইএসও ডাউনলোড করুন স্ল্যাকেল সংস্করণগুলির মধ্যে আপনি ব্যবহার করতে চান এবং হয় এটি একটি লাইভ উদাহরণ হিসাবে পরীক্ষা করুন বা এটি ইনস্টল করুন এবং দেখুন এটি কী।
