এই লেয়া কেটেবকে তার 26 তম জন্মদিনের জন্য হট শটগুলিতে ‘প্রেম’!
এগুলিতে ‘ভালবাসা’
লেয়া কেটেব হট শটস
তার 26 তম জন্মদিনের জন্য!

প্রকাশিত

লেয়া কেটেব হট শটস

“লাভ আইল্যান্ড ইউএসএ” ফ্যান প্রিয় লেয়া কেটেব তার সুস্বাদু চেহারা এবং বক্ররেখা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপতে থাকে এবং তার 26 তম জন্মদিনের সম্মানে আমরা আপনাকে তার যৌনতম স্ন্যাপগুলি দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি …

নীল বিকিনি থেকে শুরু করে কালো বিকিনি পর্যন্ত … কেটেব কোনও ভুল করতে পারে না … তিনি এমনকি ক্রোকেট সাঁতারের পোশাকগুলিও দোলা দিয়েছেন, একটি সাদা সরংয়ের সাথে জুটিবদ্ধ!

0811-LEAH-KATEB-HOT-SHOTS-SUB3

তিনি season তু চলাকালীন তার ‘লাভ আইল্যান্ড’ রান চলাকালীন রানার-আপ হিসাবে শেষ করেছেন, তবে তিনি তার বিকিনি ছবিগুলির সাথে কেকটি নিয়ে যান … তিনি আমাদের চোখে বিজয়ী 😜!

0811-LEAH-KATEB-HOT-SHOTS-SUB2

আপনি যখন এই মিষ্টি আনারস পিকের মতো শটগুলির মাধ্যমে স্ক্রোলিং শেষ করেছেন, তখন তার টিকটোকসগুলি দেখুন-‘তার ওয়ান-লাইনারগুলি ভাইরাল-সোনার কিউজ!

শুভ জন্মদিন, লেয়া!

