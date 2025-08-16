এই শহরটি যুবসমাজের সহিংসতায় কাঁপছে যেখানে বাবা -মা যদি তাদের বাচ্চারা অপরাধ করে তবে কারাগারের সময় মোকাবেলা করে

নিউ জার্সি টাউনশিপের পিতামাতারা জরিমানা বা এমনকি জেল সময় দিয়ে আঘাত করতে পারে যদি তাদের বাচ্চারা বিরোধী আচরণ রোধে নতুন নিয়মের জন্য জনসাধারণের ঝামেলা সৃষ্টি করে।
একটানা দু’বছর কোনও শহর উত্সবকে ধ্বংস করে দেওয়ার সাথে সাথে ‘অনিচ্ছাকৃত কিশোর’ জড়িত একাধিক ঘটনার পরে গ্লৌস্টার টাউনশিপ কাউন্সিল নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
গত বছর জুনে টাউনশিপের বার্ষিক সম্প্রদায় দিবস প্রায় ৫০০ জনকে বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করার পরে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেমেছিল, অনুসারে ডাব্লুপিভিআই।
বিঘ্নটি দুই ঘন্টা চলতে থাকে এবং এর ফলে 13 থেকে 17 বছর বয়সী 10 কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুই প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে।
পুলিশ প্রধান ডেভিড হারকিন্সের মতে অফিসাররা থুতু পড়েছিল, অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল এবং লাঞ্ছিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।
এই বছর ইভেন্টটি এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তবে সহিংসতার হুমকির কারণে স্থগিত করা হয়েছিল।
এখন নতুন বিধিগুলি উল্লেখ করে যে প্রথম অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া একজন নাবালকের পিতামাতাকে ‘নাবালকের তদারকি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হতে পারে’।
অধ্যাদেশ বলছে যে অন্য একটি অপরাধ পিতা বা মাতা বা আইনী অভিভাবককে $ 2,000 জরিমানা দিয়ে আঘাত করতে পারে, বা 90 দিনের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারে, বা উভয়ই।
সাথে কথা বলছি এবিসি নিউজচিফ হারকিনস জোর দিয়েছিলেন যে নতুন নিয়মের সাথে শাস্তি প্রাথমিক লক্ষ্য নয়।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমরা কাউকে কারাগারে রাখার চেষ্টা করছি না। এটি পিতামাতাদের সতর্কতা এবং যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পর্কে।
‘আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অপ্রতিরোধ্য সমর্থন পেয়েছি। লোকেরা পিতামাতার দায়বদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দেয়। ‘
যুবা সহিংসতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমি 30 বছরের মধ্যে কোনও পুলিশ অফিসার হিসাবে অসম্মান, পারিবারিক ঘটনা নষ্ট করে দেওয়া সহিংস আচরণ হিসাবে 30 বছরে এর মতো কিছুই কখনও অনুভব করি নি।
‘আমরা বুঝতে পারি বাবা -মা হওয়া একটি কঠিন কাজ। আমরা যাদের প্রয়োজন তাদের সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
‘অনেকবার পিতামাতার সাক্ষাত্কার নেওয়া, তাদের বাচ্চারা কাদের সাথে ছিল বা তারা কী করছে তাদের কোনও ধারণা ছিল না। যে পরিবর্তন হয়েছে। ‘
হারকিনস আউটলেটকে বলেছিলেন যে নতুন নিয়ম আনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও পিতামাতাকে অভিযুক্ত করা হয়নি।
সাথে কথা বলছি সংবাদমেয়র ডেভিড মায়ার বলেছেন: ‘এ দেশে আমাদের একটি কিশোর সংকট রয়েছে। এটি গ্লৌস্টার টাউনশিপের পক্ষে অনন্য নয়।
এখানে দেখা মেয়র ডেভিড মায়ার বলেছেন, সমস্যাগুলি এই অঞ্চলের পক্ষে অনন্য নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে একটি সংকট
‘এটি বৃহত্তর সামাজিক কিশোর সংকটের লক্ষণ। আমি আপনাকে বলব, আমার কাছে সমস্ত উত্তর নেই। তবে একটি সম্ভাব্য উত্তর হ’ল পিতামাতাকে তাদের বাচ্চাদের জন্য দায়বদ্ধ করা।
‘তারা তাদের বাচ্চাদের, কিশোরদের, যথাযথ উপায়ে ট্র্যাক করছে এবং তাদের দায়বদ্ধ বলে মনে করছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের পিতামাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।’
আউটলেটটি এই অভিভাবকদের সাথেও কথা বলেছিল যারা এই পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে।
আলেকজান্দ্রা বাউয়ার দ্য গ্রুপ মমস ফর লিবার্টির সাথে বলেছেন যে এই পদক্ষেপটি একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে
আলেকজান্দ্রা বাউয়ার দ্য গ্রুপ মমস ফর লিবার্টির সাথে, আউটলেটকে বলেছিলেন: ‘একটি শিশু কী করে তার জন্য পিতামাতাকে দোষ দেওয়া? তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তি।
‘অবশ্যই, মস্তিষ্ক এখনও পুরোপুরি গঠিত হয়নি, তবে তারা যদি সঠিক দিকনির্দেশনা পাচ্ছে তবে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং তারা সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য জানেন।
‘এবং যদি তারা কিছু ভুল করতে পছন্দ করে তবে সেই শিশুটিকে তার জন্য দায়বদ্ধ করা উচিত, পিতামাতার নয়।
‘আমি মনে করি আমরা যদি এটি শুরু করি তবে এটি কী খোলে? আমরা আর কীসের জন্য দোষ হতে চলেছি? যদি কোনও শিশু গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে, তবে এটা কি আমার দোষ? আমি বাড়িতে ছিলাম। ‘
প্যারেন্টাল রাইটস গ্রুপ ‘দ্য নিউ জার্সি প্রজেক্ট’ এর প্রতিষ্ঠাতা নিকোল স্টাফার, লক্ষ্যবস্তু গাঁজা আইন এবং পুলিশ নীতিগুলির পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
একটি বিবৃতিতে কাউন্সিল বলেছে: ‘পিতামাতার জবাবদিহিতার উপর জোর দিয়ে, অধ্যাদেশটি অভিভাবকদের তাদের বাচ্চাদের গাইড করতে এবং কিশোর অসদাচরণ রোধে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে উত্সাহিত করে।
‘এই ব্যবস্থাটি গ্লৌস্টার টাউনশিপকে সুরক্ষিত রাখতে এবং এটি এমন একটি সম্প্রদায় হিসাবে রয়ে গেছে যেখানে বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীরা সুরক্ষিত বোধ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য জনপদের চলমান প্রচেষ্টার একটি অংশ।’