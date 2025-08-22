এই শুক্রবার আপনার যা জানা দরকার ট্রেড ওয়ার, ফিয়াস্কো সাকক্লিক এবং সিম্পসনসের কুইবেক ডাবিং

দিনটি দ্রুত কেটে যায়। এখানে তিনটি ছোট গল্প রয়েছে যা এখন পর্যন্ত সংবাদটি চিহ্নিত করেছে।
মার্ক কার্নি নির্দিষ্ট পণ্যগুলিতে শুল্ক শুল্ক বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়েছেন
কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি অঙ্গভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ঘোষণা করেছেন যে তিনি আমেরিকান পণ্যগুলিতে শুল্কের দায়িত্ব বাতিল করেছেন যা কানাডা-ইউনাইটেড স্টেটস চুক্তিটি 1 থেকে মেনে চলেনহয় সেপ্টেম্বর।
গ্যালান্ট কমিশন: গিলবোল্টের মন্ত্রিসভা সংকটের ঠিক পরে সাকক্লিক চুক্তিতে যুক্ত করার বিষয়ে অবহিত করেছে
সাকক্লিকের ব্যর্থ প্রবর্তনের পরের কয়েক মাসগুলিতে, জেনেভিভ গিলবাল্টের মন্ত্রিসভা প্রকল্পটি চূড়ান্ত করার জন্য অতিরিক্ত সংযোজন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, তবে ফাইলের দাবিতে দায়ী রাজনৈতিক উপদেষ্টা কোনও স্মৃতি নেই বলে দায়ী।
ডাবিং সিম্পসন বিপদে কুইবেকে
জনসাধারণ এবং শৈল্পিক সম্প্রদায় কুইবেকের ডাবড সংস্করণটি সংরক্ষণ করতে একত্রিত হচ্ছে সিম্পসন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে রেকর্ডিংগুলি স্থগিত করা হয়েছে, অন্যদিকে কাল্ট অ্যানিমেশন সিরিজের আর কুইবেক সম্প্রচারক নেই। এটি একই রকম পরিবার গাই ইত্যাদি আমেরিকান বাবা।
