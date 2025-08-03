"এই সত্যতা এখন শেষ": টেক্সাসের গভর্নর ডেমোক্র্যাটদের অপসারণের হুমকি দিয়েছেন যারা পালিয়ে এসেছেন

রিপাবলিকানদের একটি নতুন কংগ্রেসনাল জেলা মানচিত্রে স্টেট হাউসে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখার প্রয়াসে ৫০ টিরও বেশি টেক্সাসের ডেমোক্র্যাটরা রবিবার রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: তারা ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে জেলাগুলিকে পুনর্নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যা রিপাবলিকানদের পাঁচটি আসন পর্যন্ত নেট করতে পারে। ডেমোক্র্যাটরা একটি 500 ডলার মুখোমুখি ভাল প্রতিদিনের জন্য তারা কোরাম ভেঙে দেয়।
- রাজ্য আইনসভার বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন ভোটটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এখন রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে যা সেন্ট্রাল টেক্সাসে 4 জুলাই মারাত্মক বন্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও ডাকা হয়েছিল।
সর্বশেষ: ইলিনয় গভ। জেবি প্রিটজকার (ডি), টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা যারা শিকাগোতে উড়ে এসেছিলেন তাদের দ্বারা বেষ্টিত, রবিবার সন্ধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ব্রিফিং তিনি যা করতে পারেন তা করতে।
- “এটি কেবল টেক্সাসে এই ব্যবস্থাটি কারচুপি করছে না, এটি আগাম কয়েক বছর ধরে সমস্ত আমেরিকানদের অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাটিকে কারচুপি করার বিষয়ে,” গত মাসে টেক্সাসের রাজ্য বিধায়কদের পুনর্নির্মাণের লড়াইয়ে সমর্থনের দৃ strong ় শোতে হোস্ট করা ট্রাম্পের সমালোচক প্রিটজকার বলেছিলেন।
খবর চালাচ্ছে: টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট (আর) প্রাথমিকভাবে টিএইচসি রেগুলেশন সহ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ২৮ শে জুলাই শুরু করার জন্য জুনে বিশেষ অধিবেশনকে ডেকেছিলেন, তবে তিনি ট্রাম্পের কাছ থেকে অ্যাক্সিয়োসের অ্যালেক্স আইসেনস্টাড্ট এবং মেগান স্ট্রিংগার প্রতি ফোন কলের পরে এজেন্ডায় পুনরায় বিতরণ যুক্ত করেছিলেন। গত মাসের ট্র্যাজেডির পরের এজেন্ডায় বন্যা ব্যবস্থাপনা যুক্ত করা হয়েছিল।
- টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটিক কক্কাস চেয়ার জিন উ রবিবার বলেছেন, “গভর্নর অ্যাবট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে তাঁর জমা দেওয়ার সময় একটি historic তিহাসিক ট্র্যাজেডির শিকারদের রাজনৈতিক জিম্মিতে পরিণত করেছেন।” বিবৃতি।
- “তিনি লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ এবং লাতিনো টেক্সানদের কণ্ঠস্বর চুরি করতে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণবাদী মানচিত্র ব্যবহার করছেন, সমস্তই দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।
- “আমরা টেক্সানদের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য টেক্সাস ছাড়ছি। আমরা ট্রাম্পের গেরিম্যান্ডারের কাছে দুর্যোগ ত্রাণকে জিম্মি করার অনুমতি দেব না,” উ যোগ করেছেন।
- “আমরা আমাদের দায়িত্বগুলি নিয়ে হাঁটছি না; আমরা এমন একটি কারচুপি সিস্টেমে হাঁটছি যা আমরা প্রতিনিধিত্বকারী লোকদের কথা শুনতে অস্বীকার করি। আজকের হিসাবে, এই দুর্নীতিগ্রস্থ বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়েছে।”
তারা কী বলছেন: ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির সভাপতি কেন মার্টিন বলেছেন বিবৃতি তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে পোস্ট করেছেন যে ডিএনসি রাজ্য বিধায়কদের পদক্ষেপকে সমর্থন করে।
- “রিপাবলিকানরা ভেবেছিল যে তারা কেবল মানচিত্রগুলিকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে এবং আমেরিকান জনগণকে নজরে না নিলে নিয়মগুলি পরিবর্তন করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। “তারা মারা গেছে ভুল ছিল।”
অন্য দিক: রবিবার রাতে অ্যাবট ডেমোক্র্যাটদের “তাদের অফিসের দায়িত্বগুলি ত্যাগ করার এবং চেম্বারের ব্যবসায় ব্যর্থ করার জন্য” নিন্দা জানিয়েছিলেন।
- অ্যাবট বলেছিলেন, “এই সত্যতা এখনই শেষ হবে,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি “নিখোঁজ ডেমোক্র্যাটদের টেক্সাসের বাড়ির সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দেবেন” যদি তারা সোমবার বিকেলে ফিরে না আসেন।
টেক্সাস অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্যাক্সটন (আর) ড এক্স -তে, “টেক্সাস হাউসের ডেমোক্র্যাটরা যারা কাপুরুষদের মতো চেষ্টা করে পালিয়ে যায় তাদের সন্ধান করা, গ্রেপ্তার করা উচিত এবং অবিলম্বে ক্যাপিটালে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমাদের প্রত্যেক সরঞ্জাম ব্যবহার করা উচিত যারা তাদের মনে করেন যে তারা আইনের above র্ধ্বে রয়েছে তাদের সন্ধান করার জন্য।”
- স্টেট হাউস স্পিকার ডাস্টিন বুড়ো (আর) ড এক্স -এ অধিবেশনটি সোমবার অনুষ্ঠিত হবে এবং যদি কোনও কোরাম উপস্থিত না থাকে তবে “সমস্ত বিকল্প টেবিলে থাকবে …”
লাইনের মধ্যে: টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা সাম্প্রতিক ইতিহাসে দু’বার কোরাম ভেঙে দিয়েছে – ২০২১ সালে ওয়াশিংটন, ডিসিতে প্রস্তাবিত ভোটদানের বিধিনিষেধের প্রতিক্রিয়া এবং আরডমোরকে, ওকলাহোলা2003 সালে পুনর্নির্মাণের উপর।
- উভয় সময় কেবল তাদের বিরোধিতা করা বিলগুলির অনিবার্য উত্তরণে বিলম্ব করেছিল।
সম্পাদকের দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধটি অতিরিক্ত বিশদ সহ আপডেট করা হয়েছে।
অ্যাক্সিয়োসের অ্যাস্ট্রিড গ্যালভান রিপোর্টিং অবদান রেখেছিলেন।