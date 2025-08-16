এই সপ্তাহান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভেজা-বাল্বের তাপের মতো চরম ঝুঁকিতে লক্ষ লক্ষ লোক

গ্রীষ্মটি নীচে নেমে যেতে পারে, তবে নিপীড়নমূলক তাপ এবং আর্দ্রতা এই সপ্তাহান্তে পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা হতাশ করবে। রবিবার, ১ August আগস্টের মধ্যে, ৩৮ মিলিয়ন আমেরিকানরা জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা অনুসারে আরও 7 মিলিয়ন “চরম” ঝুঁকিতে “বড়” ঝুঁকির মুখোমুখি হবে।
পূর্বাভাসটি এই সপ্তাহান্তে কেন্দ্রীয় সমভূমি থেকে মিড ওয়েস্টে কেন্দ্রীয় সমভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার অসঙ্গতিগুলির জন্য আহ্বান জানিয়েছে, মধ্য থেকে উচ্চতর 90 এর দশকের তাপমাত্রা এবং কম 100 এস ফারেনহাইট (মাঝের থেকে উপরের 30s সেলসিয়াস), এনডাব্লুএসএস সহ, এনডাব্লুএসএস রিপোর্ট। এই বেকিং তাপ এবং উচ্চ আর্দ্রতার সংমিশ্রণটি বিপজ্জনক ভেজা-বাল্বের তাপমাত্রা তৈরি করবে-শরীরের নিজেকে তার সীমাতে শীতল করার ক্ষমতা প্যাশ করে। যেমন, এজেন্সি আছে জারি শুক্রবার, 15 আগস্ট নেব্রাস্কা থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত 15 টি রাজ্যের অংশে তাপের পরামর্শগুলি সোমবারের মধ্যে এই পরামর্শগুলির কয়েকটি স্থানে থাকবে।
রবিবার, পূর্বাভাসকারীরা ভবিষ্যদ্বাণী উত্তর ইলিনয়ের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাপের চাপের চরম ঝুঁকি। স্থানীয়ভাবে চরম ঝুঁকিও মধ্য আইওয়া এবং মিসৌরির অংশগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে-পাশাপাশি এই দুটি রাজ্যের সাথে ইলিনয় সীমান্তের অঞ্চলগুলি-প্লাস উত্তর-পশ্চিম টেনেসি এবং পশ্চিম-মধ্য ফ্লোরিডার কিছু অংশ। সোমবারের মধ্যে, চরম ঝুঁকি কেন্দ্রীয় টেনেসি, পশ্চিম কেন্টাকি এবং দক্ষিণ -পশ্চিমা ইন্ডিয়ানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
“প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকুন, রোদ থেকে বাইরে থাকুন এবং আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের পরীক্ষা করে দেখুন,” এনডাব্লুএস পরামর্শ দেয়।
ভেজা-বাল্বের তাপমাত্রা হ’ল তাপ চাপের একটি পরিমাপ যা মানব দেহে উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার সম্মিলিত প্রভাবের জন্য দায়ী। মানুষ ঘামে তাদের শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং যখন ঘাম বাষ্প হয়ে যায় তখন এটি ত্বকের পৃষ্ঠকে শীতল করে। আর্দ্রতা সেই প্রক্রিয়াটি ধীর করে দেয়, তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায়। শিশু, বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের অবস্থার লোক এবং বহিরঙ্গন কর্মী বা অ্যাথলেট সহ তাপ-সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য উচ্চ ভিজা-বাল্বের তাপমাত্রা সবচেয়ে বিপজ্জনক।
তাপের চাপের আরও বিস্তৃত পরিমাপের জন্য, আবহাওয়াবিদরা এর দিকে তাকান ভেজা-বাল্ব গ্লোব তাপমাত্রা। ডাব্লুবিজিটি সরাসরি সূর্যের আলোতে তাপের চাপের একটি পরিমাপ সরবরাহ করতে বায়ু তাপমাত্রা, বাতাসের গতি, মেঘের কভার এবং সূর্যের কোণের সাথে ভেজা-বাল্বের তাপমাত্রাকে বিবেচনায় নেয়।
শনি ও রবিবারের জন্য, এনডাব্লুএস পূর্বাভাস দুপুরের ডাব্লুবিজিটি উচ্চতর 80 এর দশকে এবং নিম্ন 90 এর দশকের ফারেনহাইট (কম 30s সি) এর বেশিরভাগ মিডওয়েষ্ট এবং দক্ষিণ -পূর্ব জুড়ে মান দেয়। ডাব্লুবিজিটি মানগুলি 90 ডিগ্রি ফারেনহাইট (32 ডিগ্রি সি) এর বেশি মানগুলি ঠিক 15 মিনিটের মধ্যে তাপের চাপকে প্ররোচিত করতে পারে যখন সরাসরি সূর্যের আলোতে কাজ করা বা অনুশীলন করার সময়, অনুযায়ী তিনি।
এই গ্রীষ্মে পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অত্যাচারী ভেজা-বাল্বের তাপমাত্রায় ভুগছে এই প্রথম নয়। জুলাইয়ের শেষে, একটি তাপ গম্বুজটি এনডাব্লুএসকে প্রায় 170 মিলিয়ন আমেরিকানদের সতর্কতা জারি করতে উত্সাহিত করেছিল কারণ ডাব্লুবিজিটি মানগুলি উচ্চ 80 এর দশকে এবং কম 90 এর দশকের ফারেনহাইট (কম 30s সি) এর মধ্যে বেড়েছে। এটিও শেষ সময় হবে না। গ্লোবাল ওয়ার্মিং চরম ভেজা-বাল্বের অবস্থার তীব্রতা এবং সময়কাল উভয়ই বাড়িয়ে তুলছে, যা ডাব্লুবিজিটিকে পরিবর্তিত জলবায়ুতে মানুষের বেঁচে থাকার বিষয়টি বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক করে তোলে।