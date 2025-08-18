এই সপ্তাহের জন্য সমস্ত 25 টি সাবান স্পোলার যেমন এমিরডেল প্রিয় জন্য মৃত্যু লুমস | সাবান

নাটকটি পরের সপ্তাহে সাবানল্যান্ডে র্যাম্প উঠে আসে – এবং আপনি যদি আপনার পরে যা কিছু পেয়েছি তার চেয়ে বেশি স্টোরের চেয়ে ঝলকানি উঁকি দেওয়ার জন্য আগ্রহী হন, 25 টি তাজা স্পোলার কী আসবে তা টিজ করে।
ইস্টেন্ডার্সে কোজো আসারে (দয়ো কোলিওশো) এর জন্য নাটক রয়েছে যখন তাকে মাদক হস্তান্তর করা হয় এবং করোনেশন স্ট্রিটে, স্নিগ্ধ ট্রেসি ম্যাকডোনাল্ড (কেট ফোর্ড) এর সাক্ষী কিছু প্রত্যক্ষ করে-অ্যাবি ওয়েবস্টারস (স্যালি কারম্যান-ডুট্টিন) ভাই-ল-কার্ল (জনাথন হাওয়ার্ড) দিয়ে চুম্বন।
এমারডালে, রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) এবং অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) এর মধ্যে আবেগ রয়েছে, যেহেতু জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) তার পরবর্তী শিকারটিকে খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে, যখন হলিওকস, মার্সিডিজ ম্যাককুইন (জেনিফার মেটক্যাল্ফ) এর সাথে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে তিনি পুত্র কিলিফকে আবিষ্কার করেছেন।
আপনি যদি হাসির সন্ধান করছেন, প্রতিবেশীরা হলেন কার্ল এবং সুসান কেনেডি (অ্যালান ফ্লেচার এবং জ্যাকি উডবার্ন) যেমন আবেগের একটি বিকেলের জন্য নীল বাক্সটি চাবুক।
তবে এটি কেবল শুরু করার জন্য! অল-থিংস সাবানগুলিতে যথাযথ গভীর ডুব দেওয়ার জন্য, পড়া চালিয়ে যান!
ইস্টেন্ডার্স
1। ফিলের পালকগুলি জুলি এবং নাইজেলের মুরগির আগমনে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিবেশীদের উপরে রেখে এবং ইওলান্দির মুরগি ডু -কে গেটক্র্যাশ করে বিশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা করে। ফিল এবং জুলির মধ্যে ঝগড়া করা নিগের পক্ষে সবচেয়ে ভাল কী তা চালিয়ে যাচ্ছে।
২। রবি প্রিয়া মুগ্ধ করার জন্য সোজা ও সংকীর্ণের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু যখন জিনিসগুলি দক্ষিণে চলে যায় এবং তাদের ঘাঁটিতে অভিযান চালানো হয়, তখন তিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের লেনদেনকারী ড্রাগে ফিরে যেতে বাধ্য হন।
3। কোজোকে তার ফ্ল্যাটটি একটি নতুন ড্রাগস ডেন হিসাবে ব্যবহার করে খুঁজে পাওয়ার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে শান্ত করার জন্য একটি বড়ি দেওয়া হয়েছিল। জর্জ তার ভাইকে একটি খারাপ উপায়ে খুঁজে পান এবং যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি প্রভাবের মধ্যে আছেন, তখন জ্যাক তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়।
৪। নিকোলা তার বাবার মৃত্যুর বার্ষিকীতে সংবেদনশীল এবং টেডি জর্জকে তার পরিষ্কার থাকার জন্য সতর্ক করেছিলেন। অবিচ্ছিন্ন, জর্জ তার বাবার সম্পর্কে পরিষ্কার আসে এবং খুব শীঘ্রই তারা একে অপরের বাহুতে ফিরে আসে …
৫। হাউই অস্কারকে প্যাট্রিকের সাথে প্যালি হয়ে উঠতে দেখেন, ইওলান্দির শপিং হোম বহন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরে, জ্যাক হাওয়ে এবং অস্কারের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক বিক্ষোভ স্পট করে।
করোনেশন স্ট্রিট
। তাকে পিচ করতে মরিয়া, সে তাকে অফিসে তালাবদ্ধ করে। এলি তাকে একটি যৌন শিকারী ব্র্যান্ড করে এবং কিটকে ভয় দেখানোর দাবি নিয়ে কস্টেলো প্রশ্নবিদ্ধ করেন।
। পরে, ট্রেসি নিশ্চিত হয়ে যায় যে দু’টি একটি আইটেম এবং তাদের রান্নাঘরের উইন্ডো দিয়ে চুম্বন করে দাগ দেয়।
৮। স্টিভ ক্যাসিতে তার মেরু-নৃত্যের পদক্ষেপগুলি দেখিয়ে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং দু’জন টাইরনের এই অভিনয়ে ধরা পড়েছে।
৯। রনি উদ্বিগ্ন যে ডেবি নিজেকে কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়ে তুলছেন এবং পরে তিনি ১৩ নম্বরের লিভিংরুমে ভেঙে পড়েছেন। কার্ল উপরের সিঁড়িতে রয়েছেন, সবেমাত্র আবির সাথে বিকেল কাটিয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করার পরে, তিনি রনি আসার আগে লুকিয়ে লুকিয়ে ছুটে যান।
10। আদি প্রকাশ করেছেন যে পুলিশ তাকে সতর্কতার সাথে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি যখন প্রকাশ করেন যে তিনি বিক্রমের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁর সাথে ভারতে নতুন জীবন শুরু করার পরিকল্পনা করছেন তখন তিনি একটি বিশাল বোমাশেল ফেলে দেন।
এমারডেল
১১। রবার্ট কতটা ভাঙা এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন তা দেখে অ্যারন হতবাক। দু’জন তাদের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষাগুলি দেয়, ঠিক যেমন জন এবং ভিক আসতে চলেছে। তারা কি এই অভিনয়ে ধরা পড়বে? এদিকে, জন আশঙ্কা করছেন যে তাঁর অপরাধমূলক কাজগুলি প্রকাশ হতে চলেছে এবং একটি ফোন কল করতে চলেছে …
১২। ম্যাকেনজি আহত হয়েছে যে দাতব্য সংস্থা তাদের বাচ্চা হারানোর 3 বছরের বার্ষিকী মনে করেনি। তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি সারোগেসির সাথে ঠিক আছেন না এবং দাতব্য তাকে লাথি মারেন।
১৩। এপ্রিল বিচলিত যে তার ব্রত নিয়ে তার শিক্ষানবিশ বিলম্বিত হয়েছে, এবং ডিলান কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যখন রে আরেকটি কাজ এবং কিছু সহজ অর্থের প্রতিশ্রুতি দেয় তখন সে তার সাথে মিথ্যা বলে দোষী বোধ করে।
১৪। কেইন যখন তাকে বেলের গাড়ি ঠিক করার জন্য কোনও চাকরিতে প্রেরণ করেন তখন কামি বিশ্রী বোধ করেন, তবে তিনি যখন আর একটি মধ্যাহ্নভোজনের তারিখ থাকার পরামর্শ দেন তখন তিনি আনন্দিত হন।
15। গ্যাবি ভিনিকে মাইক সম্পর্কে পুলিশে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভিনি তার নীরবতার জন্য অর্থ প্রদান করা সত্ত্বেও, পুলিশ স্ক্র্যাপিয়ার্ডে এসে প্রকাশ করেছে যে তারা তাকে চাঁদাবাজি করার জন্য তদন্ত করছে।
হলিওকস
16। এটি ববির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এবং মার্সিডিজ টনিকে স্তম্ভিত করে যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার ঘাতককে পেয়েছেন। পরে, তিনি তাকে তার সাথে জানাজায় অংশ নিতে বলেন। লাইভস্ট্রিমের সময়, যা অর্ধেক গ্রাম দেখছে, একটি সংঘাত তৈরি করা হয়।
১ .. ডনি এই খবরটি ভেঙে দিয়েছে যে পুলিশ আর স্টি এবং রেক্সকে আর রক্ষা করতে পারে না।
১৮। প্রিন্স পার্লকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি জোয়ের কাছ থেকে শুনেছেন কিনা, এবং যখন তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি একটি নতুন ফেল্লার সাথে নিযুক্ত আছেন যিনি তাঁর ছেলে থিওকে গ্রহণ করতে চান।
১৯। কীভাবে তার দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তার সাথে বিরোধী, সিয়েনা একজন বাবার জন্য সিরিয়াল কিলার থাকার পরামর্শের জন্য একটি অনলাইন চ্যাটরুমে ফিরে যান। পরে তিনি জেজ এবং লিবার্টিকে বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন না যে তাঁর স্মৃতি কখনও ফিরে আসবে এবং ডজারের সাথে কথা বলার জন্য স্টেশনে রওনা হয়েছে। তিনি কিছু বলতে পারার আগে, লিবার্টি প্রবেশ করে…
20। প্রিন্স ড্যানিয়েলকে আফ্রোসে বিশেষজ্ঞের একটি হেয়ারড্রেসারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় যে মেরি তার চুল কেটে ফেলেছে তা বুঝতে পেরে এবং লীলা এবং পেরি মনোমুগ্ধকর। দিনের জন্য যুবকের দেখাশোনা করার প্রস্তাব দেওয়ার পরে, পেরি পরে প্রিন্সকে পানীয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করে।
প্রতিবেশী
21। কার্ল এবং সুসান ভার্গা-মুরফিসের উপর একটি মধ্যস্থতা অধিবেশন বসন্ত এবং জেজে, ডেক্স এবং টায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পরে, তারা শেষ পর্যন্ত কিছুটা united ক্যবদ্ধ ফ্রন্ট এবং সঠিক দিকের এক ধাপে বলে মনে হয়।
22। রেট্ট ঘোষণা করেছেন যে টিলি তার মায়ের সাথে অ্যাডিলেডে চলে যাচ্ছেন এবং তিনি তাদের সাথে যোগ দিতে চান। হারুন এই ধারণাটি বিবেচনা করতে চান, তবে নিক জানেন যে বায়রনের খুব শীঘ্রই জেনের হৃদয় ভেঙে যাবে। অ্যারন শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে তার সময় বিভক্ত করার ধারণাটি স্থির করে।
23। হলি অ্যান্ড্রুয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মরিয়া এবং বোম্যানের সাথে আরও একটি জাল এনকাউন্টার তৈরি করে। অ্যান্ড্রু একটি ইঁদুরের গন্ধযুক্ত, এবং হোলি শীতল হওয়ার জন্য রাতের জন্য হোটেলে চেক করে। তিনি দরজায় কড়া নাড়তে অবাক হয়ে গেলেন এবং তারা একে অপরের বাহুতে পড়ে।
24। পল লুসি ডজ করতে আগ্রহী, যিনি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনগুলি দেখতে চান। তিনি টেরেসকে স্বীকার করেছেন যে তিনি তাকে জামিন দেওয়ার জন্য ল্যাসিটরদের কাছ থেকে 300 কে ‘ধার করেছিলেন’, কিন্তু লিও শুনেছেন এবং লুসি মনে করেন যে তাকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। তার ভাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার পরে, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি হোটেল থেকে নিষিদ্ধ এবং এখন থেকে এক্সপোতে কাজ করছেন।
25 … কার্ল সুসানের সাথে তার যৌনজীবন মশলা করার জন্য কিছু প্রাপ্তবয়স্ক ডাইসে বিনিয়োগ করে, তবে দু’জন তাদের আবেগের বিকেলে বেশ কয়েকটি বাধাগুলির মুখোমুখি হন। অবশেষে, সুসান তার পা নীচে রেখে কিছু একা সময়ের জন্য পথ পরিষ্কার করে।
