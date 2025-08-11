এই সপ্তাহে চেষ্টা করার জন্য 5 টি ফ্লেভার প্যাকড চিকেন এবং ভাত রেসিপিগুলি বিদায় জানান

এই 5 টি রেসিপি দিয়ে আবার মুরগি এবং ভাতকে দুর্দান্ত করুন
চিকেন এবং রাইস একটি ক্লাসিক, সাশ্রয়ী মূল্যের সাপ্তাহিক রাতের ডিনার কম্বো, তবে এর অর্থ এই নয় যে এটি বিরক্তিকর হওয়া দরকার। সঠিক রেসিপি দিয়ে, এই নম্র জুটি এটিকে পার্ক থেকে ছিটকে দিতে পারে এবং আপনি যদি অতিরিক্ত করেন তবে আপনার পরের দিনটির জন্য একটি সহজ মধ্যাহ্নভোজ রয়েছে!
এই সপ্তাহে চেষ্টা করার জন্য এখানে 5 টি রেসিপি রয়েছে।
টিপ: পরে এগুলি তৈরি করতে চান? আপনার স্ক্রিনের শীর্ষে বুকমার্ক ফিতাটিতে আলতো চাপুন এবং যখন আপনাকে উপাদানগুলির জন্য কেনাকাটা করতে বা রান্না শুরু করতে হবে তখন রেসিপিতে ফিরে আসুন।
এক পট ভূমধ্যসাগরীয় মুরগি এবং ভাত
সর্বাধিক স্বাদের সাথে ন্যূনতম পরিষ্কার করা একটি ডিশ হ’ল সপ্তাহের রাত রান্নার স্বপ্নগুলি তৈরি হয়।
এক পট ভূমধ্যসাগরীয় মুরগি এবং ভাত
মুরগী এবং চোরিজো ভাত
সহজ তবে তাজা স্বাদে পূর্ণ।
মুরগী এবং চোরিজো ভাত
ধূমপায়ী স্প্যানিশ মুরগি
এই স্প্যানিশ-অনুপ্রাণিত মুরগির থালাটি ধূমপায়ী পেপারিকা, চোরিজো এবং কোমল, স্বাদযুক্ত ভাত দিয়ে ভরা।
ধূমপায়ী স্প্যানিশ মুরগি
সাতায় মুরগির সাথে চিনাবাদাম ভাত
এই চিনাবাদাম ভাত রেসিপি সহ মুরগির সাতায় একটি সুস্বাদু মোড় উপভোগ করুন, স্বাদযুক্ত এবং সহজ পারিবারিক রাতের খাবারের জন্য উপযুক্ত।
সাতায় মুরগির সাথে চিনাবাদাম ভাত
সুগন্ধযুক্ত জুঁই ভাত সহ সহজ মুরগি
কোমল মুরগির সাথে জুটিযুক্ত এই সুগন্ধযুক্ত জেসমিন ভাতগুলি ফ্ল্যাশে একসাথে আসে।
জেসমিন ভাত সহ মুরগি
সত্য আবিষ্কার করুন
এমন এক পৃথিবীতে পদক্ষেপ নিন যেখানে সত্য উজ্জ্বল জ্বলজ্বল করে এবং প্রতিটি শিরোনাম আপনার সময়ের জন্য মূল্যবান। নিউজ 24 সহ, আপনি কেবল সংবাদটি পড়ছেন না; আপনি এমন একটি সম্প্রদায়ের অংশ যা জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিকে মূল্য দেয়। বাধ্যতামূলক গল্প, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং সামগ্রীতে নিজেকে নিমজ্জিত করুন যা আপনাকে বক্ররেখার চেয়ে এগিয়ে রাখে।