এই সপ্তাহে তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি পর্যন্ত উচ্চতর পৌঁছতে পারে,

মেট ইরান্ন বলেছেন যে এই সপ্তাহে তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি পর্যন্ত উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, কারণ দেশটি উষ্ণ স্পেলের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

মঙ্গলবার রোদ ব্যাপকভাবে বিকাশের সাথে খুব উষ্ণ হবে, তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি পর্যন্ত উচ্চতায় পৌঁছেছে।

বুধবার রৌদ্রোজ্জ্বল মন্ত্রের সাথে আরও একটি উষ্ণ এবং আর্দ্র দিন হবে, যদিও বৃষ্টিপাতের ঝরনা প্রাদুর্ভাব সম্ভবত দক্ষিণ থেকে এগিয়ে যাবে, কিছু বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

তাপমাত্রা 21 থেকে 25 ডিগ্রির মধ্যে হবে।

বৃহস্পতিবার 21 থেকে 25 ডিগ্রির মধ্যেও হবে। যাইহোক, মেট ইরান্ন বলেছেন যে কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝরনা থাকবে।

শুক্রবার পরে রৌদ্রের হালকা প্রাদুর্ভাবের সাথে রৌদ্রোজ্জ্বল স্পেলগুলি দেখতে পাবে যে পরে আরও দীর্ঘ রৌদ্রের স্পেল ছেড়ে যায়।

উইকএন্ডে ক্রোক পার্কে ওসিস দেখার জন্য টিকিট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবানদের জন্য, উষ্ণ আবহাওয়া সাধারণত নিম্ন থেকে 20 এর দশকের মাঝামাঝি তাপমাত্রা সহ চালিয়ে যেতে চলেছে।

