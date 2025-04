এই সপ্তাহে 21 সি বা 22 সি তাপমাত্রা আনার জন্য উচ্চ চাপ, মেট ইরেন বলেছেন

উচ্চ চাপের সময়কালে এই সপ্তাহে তাপমাত্রা 20c- মার্ককে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য সেট করা দেখায় যে আগামী দিনগুলিতে উচ্চ চাপের সময়সীমা এবং রৌদ্রোজ্জ্বল পরিস্থিতি রয়েছে।

সর্বশেষতম মেট ইরেন পূর্বাভাস অনুসারে, আগামীকাল তাপমাত্রা 21 সি -তে আঘাত হানে, বুধবার আরও উষ্ণতর হবে 22 সি এর উচ্চতা সহ।

সোমবার শুকনো দিন হিসাবে শুরু হবে, পশ্চিমে এবং উত্তর ক্লিয়ারিংয়ের মাঝামাঝি সময়ে কোনও ভোরের বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে দ্রুত ক্লিয়ারিংয়ের মধ্য দিয়ে। While it will be somewhat cloudy to begin with, long spells of hazy sunshine will gradually develop in most parts as the day goes on.

দেশের উত্তরের অর্ধেক অংশে উষ্ণতম আবহাওয়া সহ আজ তাপমাত্রা প্রায় 14 সি থেকে 19 সি পর্যন্ত থাকবে।

শর্তগুলি আজ রাতে শুকনো থাকবে, তাপমাত্রা প্রায় 6 সি থেকে 9 সি থেকে ফিরে আসবে।

মঙ্গলবার দেশের বেশিরভাগের জন্য 17 থেকে 21 সি পূর্বাভাস সহ প্রচুর পরিমাণে আড়ম্বরপূর্ণ রোদও নিয়ে আসবে। মেট ইরেন বলেছেন, আগামীকাল রাতে তাপমাত্রা 7 সি থেকে 11 সেন্টিগ্রেড “ভেরিয়েবল ক্লাউড এবং পরিষ্কার বিরতি সহ” এবং কিছু কুয়াশা এবং কুয়াশা প্যাচগুলি গঠন করবে,

সপ্তাহের উষ্ণতম দিন

এই পর্যায়ে, বুধবার সপ্তাহের উষ্ণতম দিন হিসাবে দেখা যাচ্ছে। মেট ইরেন বলেছেন যে বুধবার বিকেলে কয়েকটি ঝরনা বুদবুদ হয়ে উঠতে পারে, বেশিরভাগ জায়গাগুলি সারা দিন শুকনো থাকবে। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 18 সি থেকে 22 সি পর্যন্ত থাকবে।

বুধবার রাতে বেশিরভাগ জায়গাগুলি শুকনো এবং পরিষ্কার থাকবে, যদিও উত্তর -পশ্চিমের ঘন মেঘ ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ -পূর্ব দিকে রাতারাতি প্রসারিত হবে কয়েক স্পট হালকা বৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের বিকাশের সাথে। বুধবার রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় 7 সি থেকে 11 সি থেকে শুরু করে।

বৃহস্পতিবার কয়েকটি হালকা ঝরনার পূর্বাভাস সহ সামগ্রিকভাবে মেঘলা দিন হবে, যদিও কিছু রোদ বিরতি এখনও ঘটবে। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কানাচট এবং আলস্টারে 11 সি থেকে 15 সি এবং মুনস্টার এবং লিনস্টারে 15 সি থেকে 19 সি পর্যন্ত থাকবে।

বৃহস্পতিবার রাতে বিচ্ছিন্ন হালকা ঝরনা এবং তাপমাত্রা 4 সি থেকে 8 সি পর্যন্ত প্রধানত হালকা উত্তর -পূর্ব বাতাসে তাপমাত্রা সহ মেঘ এবং পরিষ্কার মন্ত্রের মিশ্রণ আশা করা যায়।

অবশেষে, শুক্রবারের শর্তগুলি পূর্ব এবং দক্ষিণে দিন শুরু করার জন্য রোদ হবে, মেঘ ধীরে ধীরে বিকেলে উত্তর -পশ্চিম থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করার আগে কয়েকটি হালকা ঝরনার সম্ভাবনা নিয়ে আসে।

তবে এই ঝরনাগুলি সম্ভবত বিকেলে এবং সন্ধ্যার দিকে বেশিরভাগ দেশের জন্য পরিষ্কার হতে পারে। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 13 সি থেকে 17 সি পর্যন্ত থাকবে।