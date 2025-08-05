এই সাধারণ কাঠামোর সাথে সিদ্ধান্তের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠুন

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
এর মুখোমুখি হই। সিদ্ধান্তের ক্লান্তি আসল।
এমনকি সর্বাধিক পাকা উদ্যোক্তারা এটি প্রতিদিনের সাথে কুস্তি করে। গবেষণা দেখায় যে গড়পড়তা ব্যক্তি প্রতিদিন প্রায় 35,000 সিদ্ধান্ত নেয়, এর তুচ্ছ থেকে শুরু করে: “আমার কফি কীভাবে নেওয়া উচিত?” ফলস্বরূপ: “আমি কি এই প্রার্থীকে নিয়োগ করি যিনি আমার চেয়ে বেশি বাজেটের চেয়ে বেশি জিজ্ঞাসা করছেন, তারা পরম রকস্টার হলেও?”
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, আমি তাদের সম্ভাব্য পরিণতি এবং ফলাফলের ভিত্তিতে তিনটি বিভাগে বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজতর করি: ছোটখাটো প্রভাব, মাঝারি প্রভাব এবং উপাদান প্রভাব।
ছোটখাটো প্রভাবের সিদ্ধান্ত
এগুলি হ’ল নিম্ন-স্টেক কল যেখানে বেশ কয়েকটি বিকল্প একই সাধারণ ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কি সহযোগিতা বাড়াতে অফিসের আসনটি পুনরায় সাজিয়ে দেব? অথবা আমরা এই সপ্তাহে একটির পরিবর্তে দুটি দলের লাঞ্চ অর্ডার করব? অবশ্যই, এই সিদ্ধান্তগুলি মনোবল বা পালিত সংযোগের উন্নতি করতে পারে, তবে আপনি যদি সেগুলির কোনওটি না করেন তবে ব্যবসায়ের ক্ষতি করার সম্ভাবনা কম।
মাঝারি প্রভাবের সিদ্ধান্ত
এখানেই সময় এবং সংস্থানগুলি কার্যকর হতে শুরু করে।
মানুষ, অর্থ বা উভয়ই।
উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: আমি কি এই শিল্প সম্মেলনে অংশ নিতে পারি এবং দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য দুটি দলের সদস্যকে (কেবল একজনের পরিবর্তে) প্রেরণ করা উচিত? আমি বর্তমানে এমন একটি দলের জন্য নতুন পরিচালক নিয়োগ করব যা বর্তমানে নিম্ন-সমর্থিত? এই সিদ্ধান্তগুলির জন্য সাবধানতার সাথে অগ্রাধিকার প্রয়োজন, কারণ সময়, ব্যান্ডউইথ এবং সুযোগের ব্যয়গুলি খুব বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।
উপাদান প্রভাব সিদ্ধান্ত
এগুলি মেক-অর-ব্রেক মুহুর্তগুলি। আমি তাদেরকে “উচ্চ প্রভাব” না করে “উপাদান” বলি কারণ শব্দটি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করে।
বেশ সহজভাবে, তারা হয় ব্যবসায় নির্মাতা বা ব্যবসায়িক খুনি।
ব্যবসায় নির্মাতারা সময়মতো পিআর পুশের জন্য বাজেটকে 10,000 ডলার দ্বারা প্রসারিত করতে পারে কারণ বাজারের গতি বাজারের সংকেত এবং অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যের ভিত্তিতে অ্যাগটেক থেকে বায়োটেক থেকে প্রসারিত বা প্রসারিত বোধ করে। এই সিদ্ধান্তগুলি সাহসী তবে কৌশলগত।
ব্যবসায় কিলার? একটি ভাল উদাহরণ হ’ল ভুল এক্সিকিউটিভকে একটি সমালোচনামূলক ভূমিকাতে স্থাপন করা। এমন কোনও কর্মচারী যিনি এখনও তাদের দক্ষতা সম্পর্কে প্রস্তুত বা আত্মবিশ্বাসী নন, বা তাদের চারপাশে দলের সমর্থন নেই। সম্ভাব্য ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আপনার বীমা কভারেজ বাড়াতে ব্যর্থ হওয়া অন্যটি যা অনেকেই জঘন্য হয়ে পড়ে। এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে ফলাফল বিপর্যয়কর হতে পারে, এমনকি যদি বিপদটি তাত্ক্ষণিক না হয়। কিন্তু যখন বিপদটি আসে, এটি ধীর গতিতে গাড়ি ক্র্যাশের মতো ঘটে এবং এটি অপরিবর্তনীয় হতে পারে।
এখন যেহেতু আমরা সিদ্ধান্তের ধরণগুলি ভেঙে ফেলেছি, আসুন প্রক্রিয়াটি নিজেই কথা বলি।
1। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন
প্রথম নিয়ম: উপলভ্য তথ্য সহ আপনি যে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা করুন। বিশ্লেষণ পক্ষাঘাতের মধ্যে পড়বেন না। “নিখুঁত” সিদ্ধান্তের মতো কোনও জিনিস নেই। সময় মতো কেবল সময় মতো রয়েছে, কারণ সময়টি সবকিছু।
2। সোজা ঘটনা পান
যথাযথ অধ্যবসায় অ-আলোচনাযোগ্য। আপনাকে সমস্ত ডেটা নিজেই সংগ্রহ করতে হবে না, তবে আপনার পক্ষে উপকারিতা, কনস, ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য পুরষ্কারগুলির একটি পরিষ্কার বোঝার প্রয়োজন। এসডব্লিউটি বিশ্লেষণের মতো সরঞ্জামগুলি বিশেষত উপাদানগুলির সিদ্ধান্তের জন্য সহায়তা করতে পারে তবে আসল কীটি আপনার কখন এগিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে তা জেনে রাখা হয়।
3। প্রজ্ঞা শুনুন
আপনাকে সব জানতে হবে না। আপনাকে কেবল জানতে হবে কে এবং কখন জিজ্ঞাসা করবেন। লিভারেজ সাবজেক্ট-ম্যাটার বিশেষজ্ঞরা: আপনার হিসাবরক্ষক, প্রকৌশলী, বিপণন নেতৃত্ব, আইনজীবী বা বিক্রয় পরিচালক। অন্যের কাছ থেকে দুর্দান্ত ইনপুট উপর ভাল সিদ্ধান্তগুলি নির্মিত হয়।
4। পর্যালোচনা এবং প্রতিফলন
মাঝারি এবং বৈষয়িক সিদ্ধান্তের জন্য, ফলাফলগুলি মূল্যায়ন করতে সময় নিন। তারা কি ব্যবসায় নির্মাতারা বা ব্যবসায়িক খুনি ছিল? এই চলমান প্রতিক্রিয়া লুপটি সময়ের সাথে সাথে আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে এবং হ্যাঁ, ভাগ্যও একটি ভূমিকা পালন করে, যা ঠিক আছে। সফল উদ্যোক্তাদের উনানব্বই শতাংশ তাদের কেরিয়ারের এক পর্যায়ে তাদের ভাগ্য চড়েছে।
5 .. ভারসাম্য ডেটা এবং অন্তর্দৃষ্টি
আমার অনুপাত? প্রায় 60% ডেটা, 40% স্বজ্ঞাততা। আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে, আমি প্রায় পুরোপুরি ডেটাতে ঝুঁকে পড়েছিলাম, যা প্রায়শই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করে। অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছিল যে সময়োপযোগী সিদ্ধান্তগুলি যেমন সু-অবহিতগুলির মতোই সমালোচিত। অন্তর্দৃষ্টি কেবল একটি “অন্ত্র অনুভূতি” নয়। এটি অতীতের সিদ্ধান্তগুলি থেকে একটি জমে থাকা প্যাটার্ন স্বীকৃতি।
আশা করি, এই কাঠামোটি আপনার নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে স্পষ্টতা আনতে সহায়তা করে। সিদ্ধান্তের ধরণগুলি এবং কীভাবে তাদের চিন্তাভাবনা করে নেভিগেট করবেন তা বোঝার মাধ্যমে, আপনি আপনার প্রবৃত্তিগুলি তীক্ষ্ণ করবেন এবং সাধারণ ফাঁদগুলি এড়াতে পারবেন, শেষ পর্যন্ত আপনার ব্যবসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিল্পকে দক্ষতা অর্জন করবেন।
