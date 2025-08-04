এই সাধারণ খাবারগুলি এড়ানো মানুষকে দ্বিগুণ ওজন হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে, অধ্যয়ন সন্ধান করে

স্ক্র্যাচ থেকে রান্না করা এবং প্রাক-প্যাকেজযুক্ত স্যান্ডউইচ এবং প্রোটিন বারের মতো অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলি এড়ানো মানুষকে দ্বিগুণ ওজন হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে, একটি গবেষণায় দেখা গেছে।
আল্ট্রা-প্রসেসড ফুড (ইউপিএফ) সাধারণত স্যাচুরেটেড ফ্যাট, লবণ এবং চিনিতে বেশি থাকে, এমন উপাদান থাকে যা আপনি আপনার রান্নাঘরের আলমারিতে ইমুলসিফায়ার এবং প্রিজারভেটিভদের মতো খুঁজে পাবেন না এবং এটি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত বা তাপ।
জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রকৃতি একটি ইউপিএফ ডায়েটকে একটি ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং ইউপিএফগুলি এড়ানো এড়ানো খাদ্য ক্র্যাভিংগুলি রোধ করতে, ওজন হ্রাস বৃদ্ধি এবং চর্বি হ্রাস উন্নত করতে সহায়তা করেছে।
ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লন্ডন হাসপাতাল এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের (ইউসিএলএইচ) বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে এই বিচারে 55 জন লোক বেশি ওজনযুক্ত কিন্তু অন্যথায় স্বাস্থ্যকর ছিল।
অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেককে আট সপ্তাহের ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়েছিল যা ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন রাতারাতি ওটস, কটেজ পাই এবং চিকেন সালাদ স্ক্র্যাচ থেকে রান্না করা থাকে। অন্যান্য অর্ধেককে রেডি-টু-খাওয়ার প্রোটিন বার, দোকান-কেনা স্যান্ডউইচ এবং মাইক্রোওয়েভ লাসাগনে ডায়েট দেওয়া হয়েছিল।
উভয় ডায়েট পুষ্টিকরভাবে মিলে যায় এবং এতে ফ্যাট, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লবণ এবং ফাইবারের প্রস্তাবিত স্তর থাকে।
আট সপ্তাহের জন্য একটি ডায়েট শেষ করার পরে, গোষ্ঠীগুলি স্যুইচ করেছে।
ইউসিএল সেন্টার ফর ওসিটি রিসার্চ এবং ইউসিএল আচরণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিভাগের ইউসিএল বিভাগের ডাঃ স্যামুয়েল ডিকেন বলেছেন: “পূর্ববর্তী গবেষণায় স্বাস্থ্যকর ফলাফলের সাথে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলি যুক্ত করা হয়েছে।
“তবে সমস্ত অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলি তাদের পুষ্টির প্রোফাইলের ভিত্তিতে সহজাতভাবে অস্বাস্থ্যকর নয়” ”
গবেষকরা আরও প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া ওজন, রক্তচাপ, শরীরের রচনা এবং খাবারের আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে কিনা তা খুঁজে বের করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন।
ফলাফলগুলি দেখিয়েছে যে ইউপিএফ ডায়েটের (1.05 শতাংশ হ্রাস) তুলনায় ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত ডায়েটে দ্বিগুণ ওজন (2.06 শতাংশ) হারিয়েছে।
ইউপিএফ ডায়েটে যারা বেশি চর্বি হারাতে পারেননি, গবেষকরা বলেছেন।
ডাঃ ডিকেন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যদিও 2 শতাংশ হ্রাস খুব বেশি ওজন হ্রাস বলে মনে হচ্ছে না, এটি আট সপ্তাহের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ।
“আমরা যদি এক বছরের মধ্যে এই ফলাফলগুলি স্কেল করে ফেলি, তবে আমরা পুরুষদের মধ্যে 13 শতাংশ ওজন হ্রাস এবং ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত ডায়েটে মহিলাদের 9 শতাংশ হ্রাস দেখতে আশা করব, তবে অতি-প্রক্রিয়াজাত ডায়েটের পরে পুরুষদের মধ্যে মাত্র 4 শতাংশ ওজন হ্রাস এবং মহিলাদের মধ্যে 5 শতাংশ,” ডিকেন বলেছেন।
যাইহোক, গবেষকরা রক্তচাপ, হার্ট রেট, লিভারের ফাংশন, গ্লুকোজ স্তর এবং কোলেস্টেরল যেমন অন্যান্য চিহ্নিতকারীগুলি পরিমাপ করেছিলেন তবে ইউপিএফ ডায়েটের কোনও উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব খুঁজে পান না।
গুন্টার কুহেল, রিডিং ইউনিভার্সিটির খাদ্য বিজ্ঞান ও পুষ্টির অধ্যাপক, যিনি এই গবেষণায় জড়িত ছিলেন না, তিনি জানিয়েছেন স্বাধীন: “আমি মনে করি এটি নিশ্চিত করে যে এটি প্রক্রিয়াজাতকরণ নয় যা গুরুত্বপূর্ণ বরং খাদ্য রচনা” “
তিনি পরামর্শ দেন যে গ্রাহকদের প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিবর্তে কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বিগুলির মতো রচনাগুলিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করা উচিত।
যাইহোক, ইউপিএফ ডায়েটে যারা ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত ডায়েটের চেয়ে বেশি ক্যালোরি খেয়েছিলেন।
এনএইচএস সুপারিশ করে যে গড় মহিলাকে দিনে প্রায় ২ হাজার ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত, অন্যদিকে গড় পুরুষকে ২,৫০০ ব্যবহার করা উচিত।
অংশগ্রহণকারীদের তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার দেওয়া হয়েছিল, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রক্রিয়াজাত ডায়েটে যারা সুপারিশ করা হয় তার চেয়ে কম 230 ক্যালোরি ছিল এবং ইউপিএফ ডায়েটে তাদের 120 ক্যালোরি কম ছিল।
একটি প্রশ্নাবলী এও প্রকাশ করেছে যে ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত ডায়েটে যারা প্রস্তুত খাবার এবং প্যাকেজড স্ন্যাকসের ডায়েটে লোকের চেয়ে কম তৃষ্ণা ছিল।
রব হবসন, নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং লেখক আপনার পারিবারিক জীবন অপ্রয়োজনীয়যিনি এই গবেষণায় জড়িত ছিলেন না, তিনি বলেছিলেন স্বাধীন: “অনুসন্ধানগুলি এই ধারণাকে সমর্থন করে যে ইউপিএফএসে পিছনে কাটা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে এবং ইউপিএফগুলি সহজাতভাবে বিষাক্ত নয়, তবে তারা কীভাবে খাওয়ার আচরণকে প্রভাবিত করে তার কারণে নয়।
“অনেকগুলি হাইপার-প্যালেটেবল, দ্রুত খাওয়া সহজ এবং কম সন্তোষজনক হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে They তারা আমাদের ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত খাবারের মতো তৃপ্তি সংকেত দেয় না।”
গবেষণার সিনিয়র লেখক অধ্যাপক র্যাচেল বাটারহ্যাম বলেছেন: “মানুষের কাছে সর্বোত্তম পরামর্শ হ’ল পুষ্টিকর নির্দেশিকাগুলির সাথে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে আটকে থাকতে পারে তারা সামগ্রিক শক্তি গ্রহণের সংযত করে, লবণ, চিনি এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণের সীমাবদ্ধ করে এবং ফল, শাকসবজি, ডাল এবং বাদামের মতো উচ্চ-ফাইবার খাবারকে অগ্রাধিকার দেয়।
“অতি-প্রক্রিয়াজাত, প্যাকেজজাত খাবার বা প্রস্তুত খাবারের চেয়ে স্ক্র্যাচ থেকে পুরো খাবার এবং রান্না করার মতো কম প্রক্রিয়াজাত বিকল্পগুলি বেছে নেওয়া শরীরের ওজন, শরীরের রচনা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধাগুলি সরবরাহ করতে পারে।”