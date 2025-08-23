এই স্টার্টআপটি কীভাবে রেস্তোঁরাগুলির সবচেয়ে অপব্যয় অভ্যাস শেষ করার পরিকল্পনা করে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
জীবন সামান্য অসুবিধায় পূর্ণ। বেশিরভাগ লোকেরা এগুলিকে বিরক্তিকর হিসাবে দেখেন তবে উদ্যোক্তারা সুযোগগুলি দেখেন। ছোট হতাশাগুলি এমন ধারণাগুলি ছড়িয়ে দিতে পারে যা বড় সমাধানের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের উপেক্ষা করার সমস্যাগুলি সমাধান করে অনেকগুলি সেরা সংস্থাগুলি নির্মিত হয়।
ডিলান ওল্ফ তার জল সংরক্ষণ স্টার্টআপ, সিএনএসআরভি দিয়ে ঠিক এটিই করেছেন।
গলানোর একটি শীতল উপায়
দক্ষিণের ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা ওল্ফ এই সমস্যাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যা এখন একজন বারটেন্ডিং বন্ধুর মাধ্যমে তাঁর জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে।
“তিনি আমাকে বলেছিলেন যে রেস্তোঁরাটি গ্রাহকদের কাছে জল সংরক্ষণের জন্য জল সরবরাহ করছে না – যদি তারা জল সংরক্ষণের নীতি।
এটি কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। প্রতি বছর, বিলিয়ন গ্যালন ডিফ্রস্টিং প্রক্রিয়া চলাকালীন মার্কিন খাদ্য শিল্পে জল নষ্ট হয়। একটি তুরস্কের স্তন 5 ঘন্টা চলমান জল নিতে পারে। এটি ছোট আলুর মতো মনে হয় তবে আপনি যখন আমেরিকার প্রতিটি রেস্তোঁরা জুড়ে এটি গুণ করেন, তখন পরিবেশগত ব্যয় হতবাক।
এই এপিফ্যানির পরে, ওল্ফ নিজেকে খাদ্য ডিফ্রোস্টিংয়ের বিস্ময়কর বিশ্বে নিমগ্ন করেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে রেস্তোঁরাগুলি তিনটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহার করে: খাবারটি ফ্রিজে রাখা, মাইক্রোওয়েভ করা বা ঠান্ডা পানির নিচে চালানো।
ফ্রিজ পদ্ধতিতে একটি “ইনভেন্টরি দুঃস্বপ্ন” তৈরি করতে ডিফ্রস্ট করতে কয়েক দিন সময় লাগে এবং আমরা সকলেই জানি যে মাইক্রোওয়েভড খাবারটি বেশ একই নয়। এটি ঠান্ডা জলের পদ্ধতি ছেড়ে দেয়, যা প্রতিদিন হাজার হাজার গ্যালন নষ্ট না হলে নিখুঁত হবে।
ওল্ফ বলেছেন, “আমি বাণিজ্যিক রান্নাঘরে যতটা সম্ভব লোকের সাথে কথা বলেছি এবং একই কথা শুনেছি,” ওল্ফ বলেছেন। “এটি কেবল ব্যবসায়ের প্রকৃতি।”
অপরিবর্তিত, ওল্ফ শব্দগুলিকে ক্রিয়াতে পরিণত করে, কোডটি পুরোপুরি বুঝতে এবং বিপরীত ইঞ্জিনিয়ারকে একটি সমাধান সম্পূর্ণরূপে বুঝতে স্বাস্থ্য বিভাগগুলির সাথে বৈঠক করে। তার অংশীদার, ব্রেট আব্রামস এবং আর অ্যান্ড ডি এর প্রধান টিম নুগেন্টের সাথে কাজ করে তিনি একটি প্রাথমিক প্রোটোটাইপ তৈরি করেছিলেন যা জলের আন্দোলন এবং সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ে একটি মালিকানাধীন ডিফ্রস্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করে।
যে প্রোটোটাইপ হয়ে উঠবে ডিসি: 02একটি ডিফ্রস্টিং মেশিন যা traditional তিহ্যবাহী পদ্ধতির তুলনায় 98% কম জল ব্যবহার করে অর্ধেক সময় কাটাতে সময় কেটে দেয় এবং খাদ্য মানের উন্নতি করে, সমস্ত কিছু ইউটিলিটি ব্যয়ে হাজার হাজার সাশ্রয় করে।
দক্ষতা সাশ্রয়ী মূল্যের সাথে মিলিত হয়
যখন ওল্ফ শুরু হয়েছিল, তখন ডিফ্রস্টিং শিল্পে খুব কমই কোনও খেলোয়াড় ছিলেন এবং সম্পূর্ণ পোর্টেবল প্রযুক্তি সহ কেউই ছিলেন না।
ওল্ফ বলেছেন, “বিকল্প রয়েছে তবে তারা $ 35,000 বিস্ফোরণ চিলারগুলির জন্য একটি উত্সর্গীকৃত 220 আউটলেট এবং প্রচুর রান্নাঘরের জায়গার প্রয়োজন,” ওল্ফ বলেছেন। “আমরা এমন কিছু তৈরি করেছি যা তারা ইতিমধ্যে ডিফ্রোস্টিং করে এমন স্থান ব্যবহার করে, একটি স্ট্যান্ডার্ড 120 আউটলেটে প্লাগ করে, সামান্য শক্তি ব্যবহার করে এবং প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল করে তোলে।”
যে গ্রাহকরা জল সঞ্চয়ের বিষয়ে চিন্তা করেন না তাদের পক্ষে ওল্ফ রসিকতা করেছেন যে তিনি এটিতে “ট্রোজান ঘোড়া” করতে পারেন।
“তারা উন্নত মানের এবং সাশ্রয়ের সময় সম্পর্কে যত্ন নেবে,” তিনি বলেছেন।
তারা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌরসভা (প্রতি ইউনিট প্রতি 800 ডলার) এবং ট্যাম্পা, ফ্লোরিডার (প্রতি ইউনিট প্রতি 1000 ডলার) থেকে নতুন ছাড়ের প্রোগ্রামগুলি সম্পর্কেও যত্ন নেবে।
ওল্ফ ব্যাখ্যা করেছেন, “মেট্রোপলিটন ওয়াটার জেলাতে একটি প্রোগ্রাম রয়েছে যা জল সংরক্ষণের জায়গাতে উদ্ভাবনকে অনুদান প্রদান করে।” “আমি আমাদের প্রযুক্তির তৃতীয় পক্ষের বৈধতার সাথে সেই অনুদানটি পেয়েছি যা এর সাথে এসেছিল।”
গ্রাহকদের জন্য, এর অর্থ আপনি যখন ডিসি: 02 কিনবেন, আপনি মহানগর জল জেলা থেকে একটি চেক ফিরে পাবেন। ওল্ফ ছোট রেস্তোঁরা ও মুদিদের সাথে এই অনুরণন করার কল্পনা করে, যারা জল সংরক্ষণের বৃহত্তর কারণকে অবদান রাখার সময় সঞ্চয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হন।
পরিবেশ সম্পর্কে উত্সাহী হলেও, ওল্ফের স্থায়িত্ব বা জল সংরক্ষণের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। তার যা আছে তা হ’ল পণ্য বিকাশ, পরিচালনা এবং একটি উদ্যোক্তা ড্রাইভের একটি পটভূমি। তিনি তার প্রাথমিক পর্যায়ে সিএনএসআরভিকে বুটস্ট্র্যাপ করেছিলেন, ভেনচার গ্রুপ বার্ন আইল্যান্ড ভেনচারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে মূলধন উত্থাপন করেছিলেন, যা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তহবিল সরবরাহ করেছিল।
ওল্ফ বলেছেন, “আমি সবসময় জানতাম যে আমি উদ্যোক্তা কিছু করতে চাই।” “আমার কেবল সেই স্পার্কের দরকার ছিল – সমস্যাটি সমাধান করার জন্য This এটি আমার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমার শক্তি এবং টেকসইতার প্রতি আমার আবেগের একটি নির্লজ্জ ছেদ ছিল। এই সমাধানটি সন্ধান করা ঠিক যেখানে আমি আমার সময় এবং শক্তি ফোকাস করতে চাই।”
