এই 1440p ওএলইডি গেমিং মনিটরটি মাত্র 450 ডলারে পান যখন আপনি পারেন

দেখে মনে হচ্ছে প্রকৃতি নিরাময় করছে। আস্তে আস্তে, এত আস্তে আস্তে, ওএইএলডি গেমিং মনিটররা তাদের 2024 দামে ফিরে যেতে শুরু করেছে। আমি 450 ডলার “সস্তা” কল করব না, তবে এটি কিছুক্ষণ আগের চেয়ে কমপক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যের। আজ, আপনি একটি এওসি 27 ইঞ্চি 1440 পি ওএলইডি গেমিং মনিটর তুলতে পারেন অ্যামাজন থেকে তার স্ট্যান্ডার্ড মূল্য ছাড়ের জন্য 120 ডলারে।
আমরা এর আগে এওসির অ্যাগ্রোন প্রো এজি 276QZD2 বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছি, এটি এই জায়গার আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্পগুলির মধ্যে একটি এবং এটি প্রায়শই বিক্রি হয়, তবে আমি প্রাইম ডে এর আগে থেকে এটি খুব ভাল হয়ে যেতে দেখিনি। 240Hz রিফ্রেশ সহ 27 ইঞ্চি 1440p বিকল্প হিসাবে, এটি বর্তমান ওএইএলডি আপগ্রেডগুলির জন্য বেসলাইনটি প্রায় আঘাত করছে। আপনি যদি সাম্প্রতিক ট্রিপল-এ গেমটিতে সমস্ত সেটিংস চালু করেন তবে বিশেষত যদি আপনি এনভিডিয়া জি-সিঙ্ক চালু করেন তবে এই গতিটি আপনার গেমিং পিসি ঘাম তৈরি করবে।
দুঃখের বিষয়, ইউএসবি-সি বিকল্পগুলির অভাব (দুটি ইউএসবি-এ পোর্ট রয়েছে) এর অর্থ এই ওএলইডি ল্যাপটপ নয়, ডেস্কটপ পিসিগুলির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। তবে ডাবল এইচডিএমআই এবং ডিসপ্লেপোর্ট ইনপুটগুলির সাথে, এটি আপনার ডেস্কে থাকা কোনও গেম কনসোলগুলির জন্য স্বাগত সহচর। ওহ, এবং ভেসা মাউন্টটির অর্থ এটি একটি মনিটরের বাহুতে যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত।
অ্যামাজন বলেছে এটি একটি “সীমিত সময়ের চুক্তি”, তবে কোনও কাউন্টডাউন নেই তাই আমি ধরে নিই যে এটি এই মূল্যে বিক্রি করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মনিটরের বরাদ্দ করেছে। তবে যদি আপনি একজনকে ধরার মতো দ্রুত না হন তবে হতাশ হবেন না – আমি বাজি ধরব যে এই একই পরিসরে এমন কিছু থাকবে যা খুব বেশি সময় আগে পাইপটিতে নেমে আসবে। আপনি যা খুঁজছেন তা যদি এটি ঠিক না হয় তবে বাজারের সেরা মনিটরের জন্য পিসওয়ার্ল্ডের বাছাইগুলি দেখুন।
