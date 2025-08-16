এই 35 ডলার বান্ডিল সহ একটি সামাজিক মিডিয়া এবং বিপণন শিক্ষা পান

প্রকাশ: আমাদের লক্ষ্য এমন পণ্য এবং পরিষেবাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আমরা মনে করি আপনি আকর্ষণীয় এবং দরকারী পাবেন। আপনি যদি এগুলি কিনে থাকেন তবে উদ্যোক্তা আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের কাছ থেকে বিক্রয় থেকে উপার্জনের একটি ছোট অংশ পেতে পারেন।
ফলাফল পেতে আপনার $ 5,000-এক মাসের বিপণন সংস্থার দরকার নেই। চূড়ান্ত 2025 সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফ্রিল্যান্সার বিপণন বান্ডিল সহ, আপনি আজীবন অ্যাক্সেস পাবেন 10 দক্ষতার সাথে ডিজাইন করা কোর্সগুলি সোশ্যাল মিডিয়া কৌশলটি coveringব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং, এবং অনলাইন ব্যবসায়িক বৃদ্ধি – সীমিত সময়ের জন্য মাত্র 34.99 ডলার (এমএসআরপি: $ 200) এর জন্য।
5.9 ঘন্টা কার্যক্ষম পাঠের সাথে প্যাক করা, এই বান্ডিলটি আপনাকে দেখায় যে কীভাবে টিকটোক, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, ইউটিউব এবং আরও অনেকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি উপার্জন করতে হয় – আপনার পুরো ওয়ার্কউইক অ্যালগরিদমগুলি বের করার চেষ্টা করে ব্যয় করে। আপনি কীভাবে ভাইরাল সামগ্রীর ধারণাগুলি তৈরি করতে, স্ক্রোল-স্টপিং থাম্বনেইলগুলি ডিজাইন করতে এবং এসইওকে বাড়িয়ে তোলে এমন আকর্ষণীয় ব্লগ লিখতে কীভাবে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করবেন তাও শিখবেন।
এই বান্ডিলের আর একটি সুবিধা হ’ল বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এটি নমনীয়তা সরবরাহ করে। আপনি কেবল প্যাসিভ ভিডিওগুলি দেখছেন না-আপনি ব্যবহারিক, প্রস্তুত-ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত কৌশলগুলি নিয়ে চলে যাবেন যা আপনার ব্যবসায় বা পাশের তাড়াহুড়োয় অবিলম্বে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
এটি অনুসন্ধানের দৃশ্যমানতার জন্য কোনও ব্লগ পোস্টকে অনুকূল করে তোলা হোক না কেন, আপনার টিকটোক হুককে প্রথম তিন সেকেন্ডে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য পরিমার্জন করা, বা ক্লিকগুলি চালিত করে এমন একটি ইউটিউব থাম্বনেইল তৈরি করা, প্রতিটি কোর্স আপনি একই দিনে খেলতে পারেন এমন কার্যক্ষম পদক্ষেপগুলি সরবরাহ করে।
ছোট-ব্যবসায়িক মালিক, ফ্রিল্যান্সার বা কর্পোরেট নেতাদের জন্য তাদের দলের বিপণনের দক্ষতা তীক্ষ্ণ করতে ইচ্ছুক, এই বান্ডিলটি ব্যবহারিক কৌশলগুলি সরবরাহ করে যা আপনি তাদের শিখার দিন একই দিনটি প্রয়োগ করতে পারেন।
এই স্ব-গতিযুক্ত, সর্বদা অ্যাক্সেসযোগ্য প্রশিক্ষণের সাহায্যে আপনি আপনার সময়সূচীতে এবং সাধারণ ব্যয়ের একটি ভগ্নাংশে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারেন।
আজীবন অ্যাক্সেস পেতে চূড়ান্ত 2025 সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফ্রিল্যান্সার বিপণন বান্ডিল এটি সীমিত সময়ের জন্য মাত্র 34.99 ডলার (এমএসআরপি: 200 ডলার) বিক্রি করার সময়।
চূড়ান্ত 2025 সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফ্রিল্যান্সার বিপণন বান্ডিল
স্ট্যাকসোসিয়াল দাম পরিবর্তন সাপেক্ষে।
ফলাফল পেতে আপনার $ 5,000-এক মাসের বিপণন সংস্থার দরকার নেই। চূড়ান্ত 2025 সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফ্রিল্যান্সার বিপণন বান্ডিল সহ, আপনি আজীবন অ্যাক্সেস পাবেন 10 দক্ষতার সাথে ডিজাইন করা কোর্সগুলি সোশ্যাল মিডিয়া কৌশলটি coveringব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং, এবং অনলাইন ব্যবসায়িক বৃদ্ধি – সীমিত সময়ের জন্য মাত্র 34.99 ডলার (এমএসআরপি: $ 200) এর জন্য।
5.9 ঘন্টা কার্যক্ষম পাঠের সাথে প্যাক করা, এই বান্ডিলটি আপনাকে দেখায় যে কীভাবে টিকটোক, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, ইউটিউব এবং আরও অনেকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি উপার্জন করতে হয় – আপনার পুরো ওয়ার্কউইক অ্যালগরিদমগুলি বের করার চেষ্টা করে ব্যয় করে। আপনি কীভাবে ভাইরাল সামগ্রীর ধারণাগুলি তৈরি করতে, স্ক্রোল-স্টপিং থাম্বনেইলগুলি ডিজাইন করতে এবং এসইওকে বাড়িয়ে তোলে এমন আকর্ষণীয় ব্লগ লিখতে কীভাবে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করবেন তাও শিখবেন।
এই বান্ডিলের আর একটি সুবিধা হ’ল বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এটি নমনীয়তা সরবরাহ করে। আপনি কেবল প্যাসিভ ভিডিওগুলি দেখছেন না-আপনি ব্যবহারিক, প্রস্তুত-ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত কৌশলগুলি নিয়ে চলে যাবেন যা আপনার ব্যবসায় বা পাশের তাড়াহুড়োয় অবিলম্বে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।