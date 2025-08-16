You are Here
এই 5-ইন -1 চার্জারটি কেবলমাত্র আমার ভ্রমণ করতে হবে (এবং এটি শক্তিতে পূর্ণ)
এই 5-ইন -1 চার্জারটি কেবলমাত্র আমার ভ্রমণ করতে হবে (এবং এটি শক্তিতে পূর্ণ)

img-2870.jpg

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ

  • স্ট্যাটিক 5-ইন -1 স্মার্টচার্জ একটি 10,000 এমএএইচ ক্ষমতা শক্তি ব্যাংক এবং চার্জার যা $ 70 ডলারে বিক্রি করে।
  • এটি 200 টিরও বেশি দেশে বিশ্বজুড়ে বিরামবিহীন চার্জের জন্য অন্তর্নির্মিত তারগুলি এবং একাধিক প্লাগ অ্যাডাপ্টার (ইইউ, ইউকে, এউ) সহ আসে।
  • এটি একটি দুর্দান্ত বহুমুখী চার্জার, তবে আমি আশা করি এটি অ্যাপল ওয়াচের জন্য একটি ডেডিকেটেড ম্যাগস্যাফ চার্জার ছিল।

আমি সারা বছর ম্যাগস্যাফের আনুষাঙ্গিক এবং চার্জারগুলি পরীক্ষা করি, তবে গ্রীষ্মের ভ্রমণের জন্য কেবল সময়ের চেয়ে আপনার পরবর্তী প্রযুক্তি অ্যাকসেসরিজটি আউট করার জন্য আর ভাল সময় আর নেই। এবং যদি আপনি বিশ্বজুড়ে জেটসেট করছেন (বা এমনকি বাড়ির কাছাকাছি) তবে আমি আপনার জন্য নিখুঁত বহুমুখী চার্জিং আনুষাঙ্গিক পেয়েছি।

এছাড়াও: আমার প্রিয় কীচেইন আনুষাঙ্গিক এয়ারট্যাগটিকে আরও দরকারী ট্র্যাকারে পরিণত করে

নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডন থেকে ফ্রান্স এবং এর বাইরেও স্ট্যাটিক থেকে 5-ইন -1 চার্জার আপনি পৃথিবীতে যেখানেই থাকুন না কেন আপনার প্রিয় প্রযুক্তি গ্যাজেটগুলি পাওয়ার জন্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সজ্জিত।

স্টাইকের 5-ইন -1 চার্জারটি একটি 10,000 এমএএইচ সক্ষমতা পাওয়ার ব্যাংক এবং চার্জার কম্বো। এটি আপনাকে প্রায় $ 70 চালাবে, তবে এটিতে একটি ম্যাগস্যাফ চার্জিং প্যাড, দুটি অন্তর্নির্মিত চার্জিং কেবলগুলি (ইউএসবি-সি এবং বজ্রপাত), 200 টিরও বেশি কাউন্টিতে চার্জ করার জন্য একটি ফোল্ডেবল ওয়াল প্লাগ প্লাস তিনটি অ্যাডাপ্টার রয়েছে, একটি ইউএসবি-সি এবং ইউএসবি-এ পোর্ট, এবং অন/অফ স্যুইচ এবং ব্যাটার সূচক, কিকস্ট্যান্ড এবং বহনকারী লুপ রয়েছে।

স্ট্যাটিক-ট্র্যাভেল-চার্জার

অন্তর্নির্মিত পোর্টগুলি, ফোল্ডেবল প্লাগ এবং স্ট্যাটিক চার্জারে পাওয়ার বোতামটি চালু/বন্ধ করুন।

কায়লা সলিনো/জেডডনেট

এটি গড় পকেটে ফিট করার জন্য যথেষ্ট কমপ্যাক্ট এবং এটি ক্যারি-অন বা টোট ব্যাগের জন্য পুরোপুরি কমপ্যাক্ট। এটি ওভারচার্জ এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষার সাথেও সজ্জিত, যাতে আপনি একবারে আপনার প্রিয় ডিভাইসগুলি (5 অবধি) চার্জ করতে পারেন। আপনি যদি স্ট্যাটিকের কাছ থেকে কিনে থাকেন তবে একটি 2 বছরের ওয়ারেন্টিও রয়েছে, সুতরাং আপনি যদি কোনও ট্র্যাভেল চার্জার সম্পর্কে বেড়াতে থাকেন তবে কিছু আশ্বাস রয়েছে।

এছাড়াও: আমার প্রিয় 3-ইন -1 ট্র্যাভেল ম্যাগস্যাফ চার্জারটি কুকির চেয়ে ছোট

ম্যাগস্যাফ প্যাডে একটি 15W ডিজাইন রয়েছে, ফোন এবং ইয়ারবড চার্জ করার জন্য উপযুক্ত। অন্তর্নির্মিত ইউএসবি-সি কেবল 15W অফার করে এবং বিদ্যুতের কেবলটি 12W অফার করে। ইট-এস্কু ডিজাইন থাকা সত্ত্বেও, এটি যতটা ভারী হওয়ার প্রত্যাশা করেছিল তেমন ভারী নয় এবং আমি পছন্দ করি যে বহনকারী লুপটি এই চার্জারটি আমার টোট ব্যাগে ক্লিপ করা সহজ করে তোলে। টেকের জেনার-জেড মহিলা হিসাবে, আমি ইচ্ছা করি স্ট্যাটিক প্রায়শই অ্যাঙ্কার এবং বারোঠনের মতো কিছু মজাদার রঙের বিকল্পগুলি সরবরাহ করে তবে আমি মোটামুটি দামের, নো-ফাস প্রযুক্তি সম্পর্কে খুব বেশি বিচারযোগ্য হতে পারি না।

স্ট্যাটিক-ট্র্যাভেল-চার্জার

15W ম্যাগস্যাফ চার্জিং প্যাড।

কায়লা সলিনো/জেডডনেট

এবং এমন কারও জন্য যার গ্লোব-ট্রোটিংয়ের জন্য বিনিময়যোগ্য অ্যাডাপ্টারগুলির সাথে মাল্টিচার্জার নেই, এটি আমার ট্র্যাভেল টেক সংগ্রহে এটি দুর্দান্ত বিনিয়োগ।

এছাড়াও: এই আয়োজক থলি হ’ল লাইফ-সিম্প্লাইফিং টেক আনুষাঙ্গিক যা আমি জানতাম না আমার প্রয়োজন

আমি যখন স্ট্যাটিকের কাছ থেকে এই চার্জারটি পরীক্ষা করেছিলাম তখন আমি বেশ মুগ্ধ হয়েছি। নকশাটি অনবদ্যভাবে চিন্তাশীল, কারণ এটি প্লাগস, কেবলগুলি এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে আসে, যাতে আপনি একাধিক উপায়ে একাধিক ডিভাইস চার্জার করতে পারেন। আমি আমার আইফোন এবং এয়ারপডস প্রো 2 চার্জিং প্যাড এবং বিদ্যুতের কেবলের মাধ্যমে স্ট্যাটিককে পাওয়ার ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করে চার্জ করতে সক্ষম হয়েছি। আমি যদি ব্যাটারি প্যাকটি নিজেই বাড়িয়ে তুলতে এবং চার্জের জন্য আরও ডিভাইস যুক্ত করতে হয় তবে আমি এটি একটি প্লাগে পপ করতে পারি।

স্ট্যাটিক-ট্র্যাভেল-চার্জার

স্ট্যাটিক স্মার্টচার্জ এয়ারপডস প্রো 2 এবং একটি আইফোন 14 প্রো দিয়ে চিত্রিত।

কায়লা সলিনো/জেডডনেট

এই ট্র্যাভেল চার্জারটির সাথে আমার একমাত্র অভিযোগ হ’ল আমি আশা করি বিল্ট-ইন কেবলগুলি আরও দীর্ঘ এবং সম্ভবত এমনকি প্রত্যাহারযোগ্য, যেমন বেসাস নোমোস 5-ইন -1 চার্জিং স্টেশনের ইউএসবি-সি কেবলের মতো, এবং আমি আশা করি সেখানে কোনও ডেডিকেটেড অ্যাপল ওয়াচ চার্জার থাকত।

এই দুটি আপগ্রেড এই বিকল্পটি আমার জন্য সত্যই অপরাজেয় করে তুলবে, তবে এটি এখনও একটি অত্যন্ত কার্যকরী পণ্য, বিশেষত যদি আপনি আমার মতো পণ্যগুলিকে অতিরিক্ত পরিমাণে অর্থ প্রদান না করে থাকেন। প্লাস, $ 70 এ, দামটি দুর্দান্ত, বিশেষত যেহেতু অ্যাঙ্কারের 3-ইন -1 ম্যাগসেফ চার্জারের মতো জনপ্রিয় চার্জারগুলি 110 ডলারে বিক্রয় করে এবং এটি অন্তর্নির্মিত প্লাগ বা কেবলগুলি সরবরাহ করে না।

জেডডনেটের কেনার পরামর্শ

আপনি যদি ঘন ঘন ভ্রমণকারী হন তবে স্ট্যাটিক 5-ইন -1 চার্জার হাতের কাছে থাকার একটি দুর্দান্ত বিকল্প, বিশেষত যদি আপনি বিশ্বজুড়ে অবকাশ থাকেন। এর একাধিক অ্যাডাপ্টার বিকল্পগুলির জন্য ধন্যবাদ, এটি ঘন ঘন ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীদের বা যেতে যেতে তাদের জন্য কার্যকরী বিকল্প।

তবে আপনি যদি ইতিমধ্যে অন্যান্য 3-ইন -1 ম্যাগস্যাফ চার্জার বা অনুরূপ মাল্টি-চার্জারের মালিক হন তবে আপনি যদি অন্য দেশের জন্য অন্তর্নির্মিত প্লাগ বা বিনিময়যোগ্য অ্যাডাপ্টারগুলির সন্ধান না করেন তবে এটি অন্য কেনার উপযুক্ত নয়।



