এই 5 টি টিভি সেটিংস পরিবর্তন করা আমার বিদ্যুতের বিলকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে – কেন এখানে

একটি আধুনিক টিভি এক দশক আগে থেকে একের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম শক্তি ব্যবহার করে-যা আজকের ডিসপ্লে প্যানেলগুলি আরও কতটা শক্তি-দক্ষ হয়ে উঠেছে তা দিয়ে বোঝায়।
অনুযায়ী পার্চ শক্তিএকটি পুরানো টিভির গড় বিদ্যুৎ খরচ শক্তি ব্যয় প্রতি বছর প্রায় 54 ডলার চালায়। যেহেতু এলইডি-ব্যাকলিট টিভি এবং ওএলইডিগুলি traditional তিহ্যবাহী এলসিডি স্ক্রিনের তুলনায় কম শক্তি গ্রহণ করে, নতুন মডেলগুলির জন্য বার্ষিক প্রায় 32 ডলার ব্যয় হয়।
বড় অংশে, আপনার স্ক্রিনের আকার যত বড় হবে, আপনার টিভির আরও বেশি শক্তি প্রয়োজন। তবে প্রতিবার আপনি এটি চালু করার সময় আপনার টিভির বিদ্যুৎ খরচ কমিয়ে দেওয়ার উপায় রয়েছে। আপনার পরবর্তী বিদ্যুতের বিলে আরও বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে আপনি কিছু সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন। এমনকি যদি আপনি চূড়ান্তভাবে সঞ্চয় করছেন তবে এটি কেবল কয়েক ডলার হলেও এটি আপনার পকেট থেকে কিছুটা কম অর্থ বেরিয়ে আসে এবং এটিই লক্ষ্য।
এনার্জিগাইড রেটিংগুলি কী কী?
প্রথমত, আপনি যদি কোনও নতুন টিভি কেনার কথা ভাবছেন তবে তথ্যের সর্বাধিক মৌলিক উত্স দিয়ে শুরু করুন: এনার্জিগাইড লেবেল এবং এনার্জি স্টার রেটিং। শোরুমের মেঝেতে প্রতিটি টিভি এই লেবেলগুলি প্রদর্শন করবে। নির্মাতাদের এই তথ্য টিভি সেটগুলির মধ্যে দক্ষতার তুলনা করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মেট্রিক সরবরাহ করে।
রেটিংগুলি এ থেকে জি পর্যন্ত হয়, একটি রেটিং সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক শক্তি-দক্ষ। তবে এ রেটিং সহ একটি টিভি খুঁজে পাওয়া বিরল। একটি স্মার্ট টিভির জন্য, ডি বা ই এর একটি রেটিংকে অত্যন্ত দক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এনার্জি স্টারের দ্বারা প্রত্যয়িত নতুন টিভিগুলির অবশ্যই তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় 25% বেশি শক্তি-দক্ষ হতে হবে। যদিও অনেক শক্তি-দক্ষ টেলিভিশনগুলি আরও বেশি সামনের জন্য ব্যয় করতে পারে, আপনি দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে দামের পার্থক্যটি পুনরুদ্ধার করবেন।
তবে আপনার বর্তমান টিভি সেটিংস সম্পর্কে কী? আরও ভাল ফলাফলের জন্য আপনি টুইট করতে পারেন এমন কয়েকটি রয়েছে।
1। আপনার উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিন
যে কোনও টেলিভিশনে উজ্জ্বলতা একটি জটিল পরিবর্তনশীল। এটি আপনার দেখার অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তুলতে পারে তবে কখনও কখনও খুব বেশি উজ্জ্বলতা অর্থের পক্ষে মূল্যবান হয় না। অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা স্বচ্ছতা এবং বিপরীতে বিকৃত করতে পারে এবং এটির জন্য অতিরিক্ত পেনিও খরচ হয়। কিছু নতুন টিভিতে সেন্সর রয়েছে যা পরিবেষ্টিত আলো সনাক্ত করে – স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ (এবিসি) – এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করে।
আপনার টিভিতে, একটি ইকো মোড বা মুভি মোডের সন্ধান করুন। সর্বোত্তম শক্তি দক্ষতা এবং একটি বাস্তবসম্মত দেখার অভিজ্ঞতার জন্য এর মধ্যে একটি নির্বাচন করুন। শেষ পর্যন্ত, আপনি আপনার চোখ এবং আপনার চেকবুক উভয়ই উজ্জ্বলতা হ্রাস করে একটি অনুগ্রহ করতে পারেন।
2। একটি ঘুমের টাইমার সেট করুন
আমি জানি এটি আদর্শ ঘুমের স্বাস্থ্যবিধি নয়, তবে আমি স্বীকার করি যে আমি আমার টিভিতে বিছানায় যেতে উপভোগ করি। আমি প্রবাহিত হয়ে বিলাসবহুল, এর স্বাচ্ছন্দ্যময় আভাসে স্নান করেছি। এটি অর্থনৈতিক হওয়ার দিক থেকে আমি জানি না। সুতরাং, আমি আমার স্যামসাংয়ের উপর একটি ঘুমের টাইমার সেট করেছি। যখন টিভি দুই ঘন্টা কোনও ক্রিয়াকলাপ সনাক্ত করে না, তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এটি স্ট্যান্ডবাই মোডের অনুরূপ, যা আপনি কোনও মিথস্ক্রিয়াটির পূর্বনির্ধারিত সময়ের পরে আপনার সেটটি পাওয়ার জন্য সক্ষম করতে পারেন।
3। সংগীত স্ট্রিমিং করার সময় আপনার স্ক্রিনটি বন্ধ করুন
আপনার কেবল প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত স্পটিফাই বা কোনও সংগীত চ্যানেল শুনুন? আপনি যদি আপনার টিভির মাধ্যমে সংগীত শুনছেন তবে আপনার সত্যই ভিজ্যুয়ালগুলির দরকার নেই। অনেক টিভিতে একটি বিশেষ সেটিং রয়েছে যা আপনাকে পুরোপুরি স্ক্রিনটি বন্ধ করতে দেয় তবে সেই বিকল্পটি উপলব্ধ না হলে আপনি উজ্জ্বলতাও কম করতে পারেন।
আপনার টিভিটি কেবল পটভূমির শব্দের জন্য ব্যবহার করার জন্য একই রকম। আপনি যদি স্ক্রিনটি না দেখছেন তবে আপনি লুমেনগুলি বন্ধ করে এবং ভলিউমে ফোকাস করে অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন।
4। সম্পূর্ণ ক্ষমতা
নতুন টিভি সেটগুলি বছরে প্রায় 55 কিলোওয়াট-ঘন্টা (কেডাব্লুএইচ) ব্যবহার করে। তুলনার জন্য, একটি রেফ্রিজারেটর প্রতি বছর গড়ে 550 কিলোওয়াট ঘন্টা ব্যবহার করে – তবে আপনার রেফ্রিজারেটরে বিশ্রামের জন্য বন্ধ করার বিলাসিতা নেই। এমনকি আপনি যখন আপনার টিভিটি রিমোটের সাথে বন্ধ করে দেন, এটি প্রায় 0.4 ওয়াট ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার পরে স্ট্যান্ডবাই মোডে যেতে ঝোঁক। আপনার টিভির বিদ্যুতের ব্যবহারকে সত্যই সীমাবদ্ধ করতে, আমি এটি এবং কোনও পেরিফেরিয়ালকে পাওয়ার স্ট্রিপে প্লাগ করার পরামর্শ দিই, যাতে আপনি দ্রুত সমস্ত কিছু চালু এবং বন্ধ করতে পারেন।
5। ছবির গুণমান এবং শক্তি সম্পর্কে একটি নোট
আপনি যদি শক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে চাইছেন তবে একটি ওএইএলডি টিভি তার উন্নত পিক্সেল প্রযুক্তির কারণে একটি দুর্দান্ত পছন্দ। ওএলইডি টিভিগুলি পিক্সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা তাদের নিজস্ব আলো নির্গত করে এবং স্বতন্ত্রভাবে চালু এবং বন্ধ করতে পারে। এই সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণটি গভীর কৃষ্ণাঙ্গ, উচ্চতর বৈসাদৃশ্য এবং কম সামগ্রিক বিদ্যুত খরচ জন্য অনুমতি দেয়। গা dark ় দৃশ্যগুলি প্রদর্শন করার সময় পৃথক পিক্সেলগুলি বন্ধ করে, ওএইএলডি টিভিগুলি traditional তিহ্যবাহী এলসিডিগুলির তুলনায় কম শক্তি গ্রহণ করে, যার জন্য সর্বদা একটি ব্যাকলাইট প্রয়োজন।
যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আপনি যদি কোনও টিভির বাজারে থাকেন তবে আমি ডি এর এনার্জি স্টার প্রত্যয়িত ডি এর এনার্জিগাইড রেটিং সহ একটি ওএলইডি মডেলের প্রস্তাব দিই। তবে এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে উচ্চতর রেজোলিউশনগুলির অর্থ আরও বেশি পিক্সেল, যার ফলে আরও বেশি শক্তি খরচ হতে পারে। একটি 4 কে স্ক্রিনে 8.29 মিলিয়ন পিক্সেল রয়েছে, 1080p স্ক্রিনের চেয়ে চারগুণ বেশি, যার জন্য চারগুণ শক্তি প্রয়োজন।
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার দেখার অভ্যাসগুলি বিবেচনা করুন। অনেক স্ট্রিমিং পরিষেবা এখনও 720p বা 1080p এ সামগ্রী সরবরাহ করে। 4K টিভির উচ্চতর শক্তি খরচ আপনার প্রয়োজনের জন্য ন্যায়সঙ্গত কিনা তা নির্ধারণের জন্য আপনি কত ঘন ঘন 4K সামগ্রী দেখেন তা মূল্যায়ন করুন।
যদি আপনার বর্তমান টিভিটি প্রাচীন হয় তবে আপনি সর্বদা একটি প্রতিস্থাপন কিনতে পারেন যা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে – যদিও আপনি আপনার পুরানো টিভিটি নিষ্পত্তি করার এবং একটি নতুন উত্পাদন করার পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করতে পারেন। যদি আপনার বর্তমান টিভিতে এখনও একটি ভাল ছবি থাকে তবে আমি প্রথমে এই শক্তি-সংরক্ষণের কিছু অনুশীলন চেষ্টা করার পরামর্শ দিই।
