এই 7 টি সাধারণ গৃহস্থালীর আইটেমগুলি সারাদিন শক্তি নিষ্কাশন করছিল – যতক্ষণ না আমি প্লাগটি টানছি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমাগত ব্যয় বাড়ছে এবং শক্তি ব্যয় একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা রেকর্ড উচ্চতায় থাকায় এটি আরও খারাপ হয়ে যায়, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে তাপ তরঙ্গ বিপর্যয় ডেকে আনে। এই গ্রীষ্মে একা এই গ্রীষ্মের মধ্যে কয়েকজনের মধ্য দিয়ে যাওয়া কেউ হিসাবে আমি ক্রমাগত শক্তি সংরক্ষণের উপায় খুঁজছি।
আপনি করতে পারেন এমন অনেকগুলি ছোট ছোট জিনিস রয়েছে যা আপনার মাসিক শক্তি বিল থেকে ডলার শেভ করতে পারে এবং আপনি ঘরটি ছেড়ে যাওয়ার সময় তারা লাইটগুলি স্যুইচ করার বাইরে চলে যায়। আপনি কি জানেন যে আপনি 3% সঞ্চয় করতে পারেন শীতল ব্যয় উপর আপনার থার্মোস্ট্যাটে প্রতি 1 ডিগ্রি ফারেনহাইটের জন্য? ডেটা অনুরাগী হিসাবে, আমি শক্তি সঞ্চয় করার একাধিক পরিমাণগত উপায় এবং কীভাবে এগুলি অর্থ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে অনুবাদ করে তা সন্ধান করেছি।
ব্যবহার না করার সময় একটি একক ডিভাইস আনপ্লাগ করা আপনাকে এক বালতি নগদ সাশ্রয় করে না। তবে একাধিক ডিভাইস আনপ্লাগ করা আপনাকে বাঁচাতে সহায়তা করতে দ্রুত যুক্ত হয়, বিশেষত যখন আপনি এটির অভ্যাস তৈরি করেন। আপনার স্থানীয় হারের উপর নির্ভর করে কীভাবে এটি ব্যবহার করা উচিত নয় এবং কীভাবে এটি করা আপনাকে বছরে প্রায় 200 ডলার সাশ্রয় করতে পারে তা এখানে আনপ্লাগ করা উচিত এমন ডিভাইসগুলি এখানে রয়েছে।
1। টিভি, গেমিং কনসোল এবং অফিস ডিভাইস
প্রতিদিনের ব্যবহারে নেই এমন টিভিগুলি আনপ্লাগ করতে ভুলে যাওয়া সহজ, তবে এটি আপনি যা ভাবেন তার চেয়ে প্রায়শই ঘটে। এটি বিশেষত সত্য যদি আপনার কোনও অতিথি ঘরে বা সাধারণ অঞ্চলে টিভি থাকে যা প্রায়শই দখল না করে। যখন ব্যবহার না করা হয় কেবল তখনই আপনার টিভিগুলি আনপ্লাগ করা আপনাকে প্রত্যেকের জন্য বছরে $ 2 থেকে 6 ডলার মধ্যে বাঁচাতে পারে। আমি এটি শিখার সাথে সাথেই আমি আমার অতিথি ঘর এবং অফিস টিভি আনপ্লাগ করতে দৌড়ে গেলাম।
একইভাবে, প্লাগ ইন করা একটি প্রিন্টারটি আইডল যখন বছরে $ 3 থেকে 8 ডলার এর মধ্যে ব্যয় করতে পারে। অন্য ভাল সঞ্চয় বিকল্প যুক্ত করে কেউ 2W এবং 6W এর মধ্যে গ্রাস করতে পারে।
প্লেস্টেশন বা এক্সবক্সের মতো একটি একক গেমিং কনসোল স্ট্যান্ডবাই পাওয়ারে 1.5W এবং 10W এর মধ্যে গ্রাস করতে পারে, যা ব্যবহৃত হয় না এমন কোনও ডিভাইসের জন্য প্রতি মাসে এক ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারে। আপনি যখন বাড়ির বাইরে বা রাতারাতি বাইরে থাকবেন তখন এই ডিভাইসগুলি প্লাগ করা ভাল ধারণা, কেবল মনে রাখবেন যে আপনি এখনও সেগুলি রেস্ট মোডে রেখে যেতে চাইতে পারেন যাতে আপনি কোনও আপডেট মিস না করেন।
ব্যবহার না করার সময় আপনার প্লাগিং সাউন্ড বার এবং স্পিকারগুলিও বিবেচনা করা উচিত, বিশেষত এমন অঞ্চলে যা প্রতিদিনের ব্যবহার পায় না।
2। কফি প্রস্তুতকারক এবং রান্নাঘর ডিভাইস
দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি আমার কুরিগ কফি প্রস্তুতকারক আমার পাওয়ার বিলটি চালাচ্ছিলেন এমন কঠিন উপায়টি আমি শিখেছি। আমি আমার কেউরিগকে ঘুমানোর চেয়ে স্ট্যান্ডবাই মোডে রেখেছিলাম, তাই এটি সর্বদা এক কাপ কফি তৈরির জন্য প্রস্তুত ছিল। এটি 60W এবং 70W থেকে গ্রাস করতে পারে কারণ এটি জল উষ্ণ এবং প্রস্তুত রাখতে হবে। এটি বছরে 60 ডলার পর্যন্ত অনুবাদ করতে পারে।
একইভাবে, একটি মিনি-ফ্রিজ আপনার চালাতে বছরে 130 ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারে, যা আপনার সর্বদা চালানোর প্রয়োজন না হলে সর্বদা অর্থ প্রদান করে না। আমি আমার মিনি-ফ্রিজটি রিফিল করতে ভুলে যেতাম, তাই এটি কয়েক সপ্তাহ ধরে খালি চলমান, 50-100W এর মধ্যে শক্তি নষ্ট করে এবং আমার অর্থ ব্যয় করে। আপনার যদি এমন একটি মিনি-ফ্রিজ থাকে যা আপনি কেবল গ্রীষ্মের মাসগুলিতে আপনার সানরুমের মতোই মৌসুমে ব্যবহার করেন তবে এটি ব্যবহার না করার সময় এটি আনপ্লাগ করা ভাল। এটি করা আপনাকে শক্তি বিলে মাসে 10 ডলারের বেশি সঞ্চয় করতে পারে।
3। স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলি যা বেশিরভাগ নিষ্ক্রিয়
বেশিরভাগ স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলি শক্তি দক্ষতার উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করে তবে সেগুলি ভ্যাম্পায়ার ডিভাইসও হতে পারে। স্মার্ট ডিভাইসগুলি সর্বদা শক্তি গ্রহণ করে কারণ তারা হাবের মতো ইন্টারনেট বা অন্য কোনও ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত থাকে। তবে, স্মার্ট ডিভাইসগুলি খুব কম ফ্যান্টম লোডগুলি গ্রাস করার ঝোঁক থাকে, তাই সেগুলি সমস্ত আনপ্লাগ করার জন্য আপনাকে ছুটে যাওয়ার দরকার নেই।
স্মার্ট বাল্ব এবং প্লাগগুলি যদিও ছোট হলেও সর্বদা 1W এর কাছাকাছি অল্প পরিমাণে শক্তি অঙ্কন করে। এটি কেবলমাত্র আপনার স্থানীয় হারের উপর নির্ভর করে বছরে $ 0.65- $ 1.30 এর মধ্যে ব্যয় করে তবে আপনার যদি এই ডিভাইসগুলির একাধিক থাকে তবে এটি যুক্ত করতে পারে, বিশেষত যদি আপনি সেগুলি প্রায়শই ব্যবহার না করেন।
আমার বাড়িতে প্রচুর স্মার্ট বাল্ব রয়েছে এবং আমি জানি যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আন ব্যবহার করব না সেগুলিতে আমি স্যুইচটি মেরে ফেলেছি। একইভাবে, আমি আমার স্মার্ট প্লাগগুলি প্লাগগুলি আনপ্লাগ করি যখন সেগুলিতে কোনও ডিভাইস প্লাগ না থাকে।
একটি স্মার্ট প্লাগ প্রায়শই আপনার শক্তি বিলে আপনার অর্থ সাশ্রয় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ঘুম থেকে ওঠার সময় আপনি প্রস্তুত থাকতে চান এমন সময়সূচী ক্ষমতা ছাড়াই যদি আপনার কোনও পুরানো কেউরিগ থাকে তবে আপনি এটিতে একটি স্মার্ট প্লাগ রাখতে পারেন এবং দিনে মাত্র এক ঘন্টা চালু করার জন্য এটি নির্ধারণ করতে পারেন। আমি আমার স্মার্ট প্লাগগুলিও বাড়ির উদ্ভিদ, একটি ফ্যান এবং একটি পুরানো প্রদীপের জন্য একটি বর্ধিত আলো চালানোর জন্য ব্যবহার করি।
4। আপনার বাড়ির চারপাশে পুরানো ডিভাইসগুলি
অনেক লোকের এখনও পুরানো ডিভাইসগুলি প্লাগ রয়েছে যা তারা দীর্ঘ সময় ব্যবহার করেনি, তবে তা ভুলে গেছেন বা কেবল এটি সম্পর্কে দু’বার ভাবেন না। আপনার স্থানীয় হারের উপর নির্ভর করে একটি একক সেট-টপ কেবল বাক্স, ডিভিআর, বা ব্লু-রে প্লেয়ার আপনার ব্যবহারের জন্য বছরে 20 ডলার ব্যয় করতে পারে।
আপনার বাড়ির চারপাশে তাকান এবং দেখুন যে প্লাগ ইন করা হয়েছে যে অ্যালার্ম ক্লকস, কর্ডলেস ফোন বেস, বৈদ্যুতিক কেটলস, হেয়ার ড্রায়ার এবং আরও অনেক কিছু সহ হওয়ার দরকার নেই। এই ডিভাইসগুলি আনপ্লাগ করা এবং কেবল সেগুলি ব্যবহার করার আগে সেগুলি আবার প্লাগ করা বন্ধ করতে পারে, এমনকি এটি মাসে কয়েক ডলার হলেও।
এমনকি তাপমাত্রা যেমন জ্বলন্ত উচ্চতায় পৌঁছে যায়, এই গ্রীষ্মে আপনার ইউটিলিটি বিলগুলিতে সঞ্চয় করার অনেকগুলি উপায় রয়েছে।
আপনার শক্তি বিলে অর্থ সাশ্রয়ের জন্য আপনি কিছু করতে পারেন এখানে:
- এ/সি নামানোর পরিবর্তে একটি ফ্যান চালান: আপনার কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট চলাকালীন 2,000W এবং 2,500W এর মধ্যে ব্যবহার করে, যখন একটি সিলিং ফ্যান উদাহরণস্বরূপ, প্রায় 50W ব্যবহার করে। আপনি উষ্ণ মাসগুলিতে আপনার থার্মোস্ট্যাটটি 4-6 ডিগ্রি বেশি উচ্চতর সেট করতে পারেন এবং শক্তি ব্যয় এবং আপনার এ/সি ইউনিটের জীবন বাঁচাতে একটি ফ্যান ব্যবহার করতে পারেন।
- তাপ রাখুন: একটি উষ্ণ ঘর শীতল হতে আরও প্রচেষ্টা নেয়, তাই আপনার উইন্ডোগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে এবং আপনার বাড়িটি সঠিকভাবে অন্তরক হয়েছে তা নিশ্চিত করা উচিত। অন্ধগুলি বন্ধ করে দেওয়া এবং কিছু কক্ষে ব্ল্যাকআউট পর্দা যুক্ত করা সারা দিন ধরে শীতল তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে।
- এলইডি বাল্বগুলিতে স্যুইচ করুন: আমি নিশ্চিত যে আপনি এটি আগে শুনেছেন, তবে এটি আপনার ইউটিলিটি বিলে সংরক্ষণের একটি দুর্দান্ত উপায়। এলইডি বাল্বগুলি traditional তিহ্যবাহী ভাস্বর বাল্বের তুলনায় 80-90% কম শক্তি ব্যবহার করে এবং কম তাপ উত্পন্ন করে।
- আপনার ইউটিলিটি সরবরাহকারীর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় সম্পর্কে জানুন: অনেক সরবরাহকারী আপনার শক্তি বিলগুলি সংরক্ষণ করার সুযোগ দেয়, বিশেষত শিখর ব্যবহারের দিন এবং ঘন্টা সময়। আপনার ইউটিলিটি সরবরাহকারীর কোনও সঞ্চয় প্রোগ্রাম রয়েছে এবং এতে অংশ নিতে আপনি কী করতে পারেন তা সন্ধান করুন।
আপনি যখন শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যবহার না করেন তখন সাধারণ গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং ডিভাইসগুলি প্লাগ করার বিষয়ে আপনি সম্ভবত শুনেছেন। যে ডিভাইসগুলি তাদের স্যুইচ অফ করার সময়ও শক্তি গ্রহণ করে তাদের যথাযথভাবে ‘ভ্যাম্পায়ার ডিভাইস’ বলা হয় এবং আপনার বাড়িতে আপনার মনে বেশি কিছু থাকতে পারে।
মার্কিন জ্বালানি বিভাগ প্রস্তাবিত ফ্যান্টম লোডগুলি হ্রাস করতে ব্যবহার না করা হলে প্লাগিং ডিভাইসগুলি। এটি করা আপনার শক্তি বিলে আপনাকে 10% পর্যন্ত বাঁচাতে পারে, যা এইরকম সামান্য প্রচেষ্টার জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ।
আনপ্লাগিং ডিভাইসগুলি আপনাকে ভাবার চেয়ে আরও বেশি শক্তি বাঁচাতে সহায়তা করতে পারে, বিশেষত যদি আপনি প্রায়শই আপনার কেউরিগের মতো সরঞ্জামগুলি স্যুইচ করতে ভুলে যান। আমাদের বাড়ির অনেকগুলি ডিভাইসগুলি ব্যবহার না করা সত্ত্বেও শক্তি গ্রহণ করে এবং আপনার শক্তি বিলগুলিতে সঞ্চয় করার মূল চাবিকাঠি আপনার শক্তি সংরক্ষণের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।
এক বছরে একাধিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখে এমন পুরো-হোম ব্যাকআপ সিস্টেমের কেউ হিসাবে, আমি শক্তি সঞ্চয় করার জন্য আনপ্লাগ করার ডিভাইসগুলির অভ্যাস করি। শক্তিটি বের হয়ে গেলে এটি আরও স্পষ্ট হয় এবং আমি ইকোফ্লো স্মার্ট হোম প্যানেলটি ব্যবহার করে আমার বাড়ির সমস্ত সার্কিটগুলি দিয়ে যাই। ইকোফ্লো অ্যাপটি আমাকে এমন বোঝা দেখায় যা আমার বাড়ির প্রতিটি সার্কিট যে কোনও সময় বহন করে এবং আমাকে সেগুলি আমার ফোন থেকে বন্ধ করতে দেয়।
যখন শক্তি চলে যায়, আমি এমন ডিভাইসগুলি প্লাগ করে যা অপরিহার্য নয় এবং অ-সমালোচনামূলক সার্কিটগুলি বন্ধ করে দেয়। যদি আমার বাড়িটি কোনও নির্দিষ্ট সময়ে 1.2kWh খরচ করে তবে আমি সহজেই প্লাগিং ডিভাইসগুলি এবং সার্কিটগুলি স্যুইচ করে এটি অর্ধেক করতে পারি। আমি স্মার্ট প্লাগ এবং ল্যাম্পগুলি থেকে এয়ার পিউরিফায়ার এবং রোবট ভ্যাকুয়ামগুলিতে যে কোনও কিছু প্লাগ করুন যা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় ব্যবহার করার দরকার নেই এবং আমি আমার ব্যাকআপ ব্যাটারির জীবন বাড়ানোর জন্য আমার বাড়িটি কেবল 330WH থেকে 600WH দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি।
