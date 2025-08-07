এএফএম 2025 সংস্করণের জন্য 1 ম প্রদর্শক উন্মোচন করেছে যেমন বাজার এলএতে ফিরে আসে

আমেরিকান ফিল্ম মার্কেটটি গত বছর লাস ভেগাসে অসহায় প্রস্থান করার পরে এলএ-তে ফিরে আসার কারণে তার 2025 সংস্করণে অংশ নিতে প্রথম দলটি প্রদর্শনকারীদের প্রথম দলটি উন্মোচন করেছে।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যালায়েন্স (আইএফটিএ) বলেছে যে প্রদর্শনীর স্থান ইতিমধ্যে “যথেষ্ট পরিমাণে” 60০ টিরও বেশি দেশের সংস্থাগুলির সাথে বিক্রি হয়েছিল 46 তম সংস্করণে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে, যা 11 থেকে 16 নভেম্বর পর্যন্ত বেভারলি হিলের পাশের সেঞ্চুরি সিটির ফেয়ারমন্ট সেঞ্চুরি প্লাজায় চলবে।
“এই প্রাথমিক গতিবেগটি স্বাধীন ফিল্ম এবং টেলিভিশন শিল্প জুড়ে আশাবাদ এবং ব্যস্ততার একটি নতুন বোধের ইঙ্গিত দেয়, পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড়দের ব্যবসা, নেটওয়ার্ক, বর্তমান এবং স্ক্রিন সম্পন্ন চলচ্চিত্র এবং কর্মক্ষেত্র এবং কার্য-অগ্রগতি করতে এবং বর্তমান বাজারে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য এএফএমের স্থায়ী অবস্থানকে হাইলাইট করে,” অর্গ বলেছেন।
নিশ্চিত অংশগ্রহণকারীদের প্রথম তরঙ্গের মধ্যে রয়েছে 13 টি চলচ্চিত্র, এজিসি স্টুডিওস, উচ্চতা, অ্যান্টন, আর্কিটেক্ট, দ্য অ্যাসাইলাম, ব্যাংকসাইড ফিল্মস, বিটা সিনেমা, ব্লু ফক্স এন্টারটেইনমেন্ট, চরেডস, কর্নারস্টোন ফিল্মস, এমব্যাঙ্কমেন্ট ফিল্মস, এন্টারটেইনমেন্ট স্কোয়াড, এসেনশিয়াল, ফিল্মএক্স, ফিল্মএক্স, হানওয়ে ফিল্মস, হানওয়ে ফিল্মস, হানওয়ে ফিল্মস, ম্যারিয়াড পিকচারস, নিওন, নর্থ.ফাইভ.সিক্স, পাথ ফিল্মস, নায়ক ছবি, এসএনডি এম 6 গ্রুপ, স্টুডিওকানাল, স্টুডিও টিএফ 1, ট্রাস্টনার্ডিস্ক, আপগ্রেড, দ্য ভেটেরান্স, ভিশন ফিল্মস, ইউএমজি/ লেকশোর, ভোল্টেজ পিকচারস, ডাব্লুএমই ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এবং এক্সিজেড ফিল্মস, এবং এক্সিজেড ফিল্মস,
এছাড়াও, জাতীয় ছাতা স্ট্যান্ডগুলি চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং থাইল্যান্ড সহ দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করবে যথাক্রমে চীন ফিল্ম কো-প্রোডাকশন কর্পোরেশন, ইউনিফ্রান্স, জার্মান চলচ্চিত্র, পরিষেবা + বিপণন, ডিজিসিএ সংস্কৃতি মন্ত্রক (ডিআইটিপি) বিভাগের ইতালীয় ট্রেড এজেন্সি (ডিআইটিপি) দ্বারা যথাক্রমে সংগঠিত।
এএফএম স্ক্রিনিংগুলি এএমসি সেঞ্চুরি সিটি 15 -এ ফেয়ারমন্ট সেঞ্চুরি প্লাজার কাছাকাছি হবে।