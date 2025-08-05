এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব আঁকানো সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার

এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপটি আগামী বছর 30 এপ্রিল 2026 থেকে শুরু করে চীন দ্বারা আয়োজিত হবে।
এএফসি ইউ 17 উইমেন এশিয়ান কাপ 2026 এর জন্য ড্রটি August ই আগস্ট, ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত হবে। মূল টুর্নামেন্টটি দেখার মতো এক দর্শনীয় বিষয় হবে, এশিয়া থেকে প্রতিভা চীনের মঞ্চে আলোকপাত করে। এটি চীন দ্বারা আয়োজিত টানা তিনটি সংস্করণের মধ্যে প্রথম হবে।
টুর্নামেন্টের আসন্ন সংস্করণটি অভূতপূর্ব তাত্পর্যপূর্ণ, কারণ এটি সর্বকালের সবচেয়ে বড় হবে, 12 টি দল এতে প্রথম অংশ নিয়েছে। শুধু তা -ই নয়, ২০২26 ফিফা ইউ 17 মহিলা বিশ্বকাপে চারটি দাগ রয়েছে যা দখল করতেও রয়েছে।
এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বগুলি এক রাউন্ডের ব্যাপার হবে। এটি এই বছরের শেষের দিকে 9 থেকে 17 অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ালিফায়ারদের সমাপ্তির পরে, আটটি দল এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026 এর একটি জায়গা দিয়ে পুরস্কৃত হবে।
চারটি দল ইতিমধ্যে তাদের জায়গা সিল করে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়া, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে স্বাগতিক চীন ইতিমধ্যে টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।
এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপে একটি স্পট জন্য 26 টি দল
ড্রয়ের আগে, 26 টি দেশকে চারটি পাত্রে বিভক্ত করা হয়েছিল। পট 1 এবং 2 এর 8 টি দল রয়েছে, যেখানে 7 টি দল পট 3 এ রাখা হয়েছে। পট 4 মাত্র 3 টি দল নিয়ে গঠিত। ভারত থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইরান এবং ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি পট 1 এ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।
পট 2 -তে চাইনিজ তাইপেই, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর, উজবেকিস্তান, লেবানন, নেপাল, হংকং এবং মালয়েশিয়ার মতো দল রয়েছে। পট 3 জর্ডান, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, গুয়াম, মঙ্গোলিয়া, উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের গর্বিত। কুয়েত, ম্যাকাও এবং সৌদি আরবকে পাত্র 4 এ রাখা হয়েছে।
এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপ অঙ্কন পাত্রগুলি:
- পট 1: থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, ইন্দোনেশিয়া
- পাত্র 2: চাইনিজ তাইপেই, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, উজবেকিস্তান, লেবানন, নেপাল, হংকং, মালয়েশিয়া
- পাত্র 3: জর্দান, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, গুয়াম, মঙ্গোলিয়া, উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান
- পাত্র 4: কুয়েত, ম্যাকাউ, সৌদি আরব
কখন এবং কোথায় এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপ ড্র দেখতে?
ভারতীয় দল তাদের বিরোধীদের জানতে আগ্রহী হবে। তাদের পট 1 এ থাকার সাথে সাথে তারা তাদের গ্রুপে কিছু নিম্ন-র্যাঙ্কড দিকগুলি আশা করতে পারে তবে ফিক্সচারগুলি চ্যালেঞ্জিং হবে।
দলগুলি চারটি এবং তিনটির পাঁচটি গ্রুপের তিনটি গ্রুপে টানা হবে। ভক্তরা এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন এএফসি হাব ইউটিউব চ্যানেল।
