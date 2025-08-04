এএফসি উত্তর দল টেরি ম্যাকলাউরিনে আগ্রহী বলে জানা গেছে

লিগের আশেপাশের কয়েকটি সুপারস্টার নয়-চিত্রের চুক্তির জন্য ধরে রাখার চেয়ে এনএফএল প্রশিক্ষণ শিবির পুরোপুরি চলছে এমন আর কোনও সূচক নেই।
ওয়াশিংটন কমান্ডারদের প্রশস্ত রিসিভার টেরি ম্যাকলাউরিন ঠিক এটিই করছেন এবং এই সপ্তাহের শুরুতে একটি ব্যবসায়ের অনুরোধ করার পরে, একটি এএফসি উত্তর দল একটি দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যা তার পরিষেবাগুলিতে আগ্রহী বলে জানা গেছে।
ডি কে পিটসবার্গ স্পোর্টসের ক্রিস হ্যালিক সম্প্রতি ভাগ করে নিয়েছেন যে পিটসবার্গ স্টিলাররা ইতিমধ্যে ম্যাকলাউরিন আনতে আগ্রহ প্রকাশ করতে কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করেছেন।
#স্টিলার্স যোগাযোগ করেছেন #কম্যান্ডার্স সম্ভাব্য বাণিজ্যে ডাব্লুআর টেরি ম্যাকলাউরিনকে অর্জনে @ক্রিশালিক।
পিটসবার্গ সম্প্রতি সম্প্রতি ডি কে মেটকাল্ফের জন্য লেনদেন করেছেন যারা 33 মিলিয়ন ডলার এপিওয়াই করছেন। pic.twitter.com/zwxl394yx8
– ব্র্যান্ডন (@জয়ডানিয়েলএসএমভিপি) আগস্ট 2, 2025
পিটসবার্গ এই অফসেইনের শুরুর দিকে একটি বিশাল স্প্ল্যাশ করেছিলেন ডি কে মেটকাল্ফের অন্য তারকা রিসিভারের জন্য ট্রেড করে, যারা তারা তখন প্রতি বছর $ 33 মিলিয়ন ডলারে একটি নতুন চুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন, যা ম্যাকলাউরিন যা খুঁজছেন তার বলপার্কে রয়েছে।
পিটসবার্গের এখন কাজ করার জন্য বিতর্কের একটি সংক্ষিপ্ত উইন্ডো রয়েছে যে চারবারের এমভিপি অ্যারন রজার্সকে কেন্দ্র করে রয়েছে, কারণ তিনি এই বিষয়টির ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এটি সম্ভবত এনএফএল-এ তাঁর শেষ মরসুম।
প্রত্যাশাগুলি উচ্চতর এবং হতাশার কয়েক বছর ধরে প্লে অফ হতাশার পরে মাউন্ট করছে, সুতরাং ম্যাকলাউরিনকে অবতরণ করার জন্য মেটকাল্ফ থেকে সারিবদ্ধভাবে অবতরণ করা অবশ্যই এই ফ্যানবেসটি পিছনে যেতে পারে এমন এক ধরণের সমস্ত পদক্ষেপ অবশ্যই হবে।
ম্যাকলাউরিন গত মৌসুমে এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় পৌঁছানোর জন্য তাঁর কমান্ডারদের কাছে যাওয়ার পথে আরও এক হাজার-ইয়ার্ডের মরসুম পোস্ট করার পরে যথাযথভাবে একটি ব্যাগ খুঁজছেন, প্রক্রিয়াটিতে ক্যারিয়ারের উচ্চ 13 টি টাচডাউন করেছেন এবং রুকি কোয়ার্টারব্যাক জেডেন ড্যানিয়েলসের সাথে অবিশ্বাস্য রসায়ন দেখিয়েছেন।
ম্যাকলাউরিন যে কোনও জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও পাতলা, তবে অবশ্যই বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে স্টিলাররা যদি সত্যই উপলব্ধ থাকে তবে তার পিছনে যেতে আক্রমণাত্মক হবে।
