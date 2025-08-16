এএমএসি কর্মকর্তারা ইএফএবি মেট্রোপলিস এস্টেট সিল হিসাবে বিপর্যয় এড়ানো

রাজনীতিবিদ, আইন প্রণেতা, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাইজেরিয়ানদের শুক্রবার সকালে আবুজা পৌরসভা অঞ্চল কাউন্সিলের (এএমএসি) টেনিনেট রেট মনিটরিং এবং কমপ্লায়েন্স টিম কর্তৃক এস্টেটের বাসিন্দাদের টেন্ডারমেন্টের হারের অনুপস্থিতির ফলস্বরূপ টেনিস হারের ফলস্বরূপ দল কর্তৃক আবুজা পৌরসভা অঞ্চল কাউন্সিলের ইএফএবি মেট্রোপলিস এস্টেটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ইএফএবি মেট্রোপলিস কারসানার অত্যন্ত উন্নত অঞ্চলে অবস্থিত, এফএইচএ গারিম্পা এস্টেট, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসকে উপেক্ষা করে। এটি 200 হেক্টরও বেশি জমিতে স্বাচ্ছন্দ্যে বসে আছে, নিজেকে আবুজার অন্যতম সেরা উদীয়মান এস্টেট হিসাবে গর্বিত করে, এমন একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের পক্ষপাতী যা কোনওটির চেয়ে দ্বিতীয় নয়।
তবে, সকাল ৮ টার দিকে, এএমএসি কর্মকর্তারা, সুরক্ষা কর্মীদের পাশাপাশি ২০ টিরও বেশি সংখ্যক, এস্টেটটি ঘেরাও করে, গেটটি ব্যারিকেড করে এবং দখলদারদের পথচারীদের গেট বাদে তাদের যানবাহন দিয়ে এস্টেটে প্রবেশ বা প্রস্থান করা থেকে বিরত রাখে।
ব্যারিকেড এস্টেটের বাসিন্দাদের এবং এএমএসি কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিনিময়কে উত্সাহিত করেছিল, বিশেষত তাদের মধ্যে অনেকেই দাবি করেছেন যে তাদের নির্বিচারে জিম্মি করে রাখা হচ্ছে এবং কাজ করতে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, অন্যরা দাবি করেছেন যে তারা এস্টেটে দর্শনার্থী ছিলেন এবং তাদের এস্টেটের অভ্যন্তরে গাড়ি পার্ক করে রেখে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া দরকার।
এমনকি এএমএসি কর্মকর্তাদের সাথে ঝগড়া বাছাই করার কারণে এই সুবিধা পরিচালকদের মধ্যে একজনও পরিস্থিতি সাহায্য করতে পারেননি, তিনি বলেছিলেন যে এস্টেটের অভ্যন্তরে বাসিন্দাদের তালাবন্ধ করার কোনও অধিকার তাদের নেই, দাবি করেছেন যে তিনি আদালতে টেনিনেট রেট প্রদানের বিষয়টি নিয়েছেন এবং এএমএসি এখন পর্যন্ত আদালতের প্রক্রিয়াগুলি পরিবেশন করা উচিত ছিল।
তবে, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং এস্টেটের অন্যান্য বিশিষ্ট দখলদাররা এএমএসি কর্মকর্তাদের সাথে আলাপচারিতা অর্জনে সফল হন, তবে সাংবাদিকদের কানের কানের বাইরেও এই উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছিল।
এস্টেটের উচ্চ প্রোফাইল বাসিন্দাদের সাথে আলাপচারিতার পরে এস্টেট প্রবেশদ্বারে সাংবাদিকদের সাথে বক্তব্য রাখেন, টেনিনেট হারের সমন্বয়কারী আবুজা পৌর অঞ্চল কাউন্সিল, রাষ্ট্রদূত ড।
তিনি বলেছিলেন: “মহড়ার বিষয়ে, সত্যই, মায়াময় বন্দোবস্তের মতো বিরোধ নিষ্পত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। মহড়ার প্রক্রিয়াতে নাইজেরিয়ার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, এস্টেটের বোর্ড অফ ট্রাস্টির অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা এসে তাদের মনকে স্পোক করেছিলেন।
“তারা বলেছিল যে তারা এই বিষয়ে ছিল, তবে এমন কিছু লোক রয়েছে যা সরকারকে তাদের আইনী দায়িত্ব, তাদের দায়িত্ব পালন না করা বা তাদের দায়িত্ব পালনের অনুমতি না দেওয়া থেকে সরকারের প্রচেষ্টা হতাশ করে চলেছে। সুতরাং, তারা কোনওভাবেই এস্টেটের মধ্যে আবুজা পৌরসভা কাউন্সিলের কার্যক্রম বন্ধ করতে পারে না কারণ এটি তাদের সাংবিধানিক অধিকার।
“তবে, তারা আবার কাউন্সিলের কাছে আবেদন করছে যে আমাদের তাদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া উচিত, এই সত্যটি স্বীকৃতি দিয়েছেন যে প্রত্যেকেরই টেনিনেট রেট প্রদানের এই সাংবিধানিক বিধানের প্রতিক্রিয়া জানানো দরকার। এটি ভাল আমরা এটি শেষ পর্যন্ত শেষ করি। সুতরাং, কাউন্সিলকে তাদের নোটিশগুলি তাদের নোটিশ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত, বিল্ডিংয়ের প্রোটোটাইপগুলি অনুসারে।
“একবার আপনি একজন বাসিন্দা হয়ে গেলে আপনার কী অর্থ প্রদান করা উচিত তা আপনার জানা উচিত, তবে আরও আলোচনা বা আলোচনার পক্ষে এটি ভাল হবে যদি কেবল আমরা মীমাংসিতভাবে মীমাংসা করতে ইচ্ছুক থাকি কারণ তাদের আমাদের কাজ বন্ধ করার অধিকার নেই। ভাইস চেয়ারম্যান যখন বলেছিলেন যে কেউ সরকার তাদের কাজ সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখবে না।
“অতএব সুবিধা পরিচালক এবং বিকাশকারীকে পরিষ্কার থাকা উচিত যাতে তারা
তাদের নামকে দোষী সাব্যস্ত করবে না কারণ তারা প্রবীণ নাগরিক এবং তারা কখনই ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের নাইজেরিয়া সরকারকে হতাশ করে এমন লোকদের অংশ হতে পারে না। সুতরাং, এটি সেই ভিত্তিতেই আমি বলেছিলাম যে বিরোধ নিষ্পত্তি সেরা। আমাদের মায়াময় সমাধান করতে হবে। একজন বাসিন্দার মতে, যিনি হাউস অফ বর্তমান সদস্য হিসাবে ঘটে
প্রতিনিধি, আমাদের তাদের 24 ঘন্টা দেওয়া উচিত।
“সংবিধান তাদের যা করতে চায় তা তারা প্রতিক্রিয়া জানাতে চলেছে কারণ তারা আইন মেনে চলা নাগরিক এবং তারপরে আমরা তাদের সুবিধা দেব
সন্দেহ। 24 ঘন্টার মধ্যে, আমরা তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাব, তবে আমি এখানে নিবন্ধন করতে চাই যে কেউ আইন এবং ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের নাইজেরিয়ার আইন, যা সংবিধান, আইনটির above র্ধ্বে নেই। এটা সর্বোচ্চ। ”
সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সাথে সাথে এস্টেটের অন্যতম বাসিন্দা এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পল অ্যাডামু গালুমজে বলেছেন, তিনি এস্টেট বাসিন্দা এবং এএমএসি কর্মকর্তাদের মধ্যে এস্টেট এবং বাসিন্দাদের বিকাশকারীদের আদালতের আদেশ মানার পরামর্শ দেওয়ার জন্য এস্টেট বাসিন্দা এবং এএমএসি কর্মকর্তাদের মধ্যে মুখোমুখি সমাধানের অংশ হবেন।
তিনি বলেছিলেন: “আমি সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়বিচার এবং আমি এই এস্টেটে বাস করি। আমি বুঝতে পারি এখানে একটি রায় ছিল এবং রায়টি মানা হয়নি।
আমি, ন্যায়বিচার হিসাবে, যারা আদালতের আদেশ অমান্য করে তাদের মনোভাবকে ঘৃণা করি। যে কেউ আদালতের আদেশ কার্যকর করতে বাধা দেয় সে কারাগারের পিছনে থাকা উচিত।
“আমি আশা করি যে আমাদের সকলের আদালতের আদেশ মেনে চলতে হবে। সংবিধানে সমস্ত কর্তৃপক্ষ এবং সমস্ত ব্যক্তির আদালতের আদেশ মেনে চলতে হবে। আমি জানি না কেন কেউ আদালতের আদেশ অমান্য করতে বেছে নেবেন। আমি এস্টেটের কর্তৃত্বকে বুঝতে পারি, তবে কেন কেউ আদালতের আদেশ মানা না বেছে নেবে তা আমি জানি না।