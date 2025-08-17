এএলএসের কোনও নিরাময় নেই, তবে চিকিত্সা পর্যটন হতাশাকে শোষণ করে

মতামত: অনিয়ন্ত্রিত ক্লিনিকগুলি দ্বারা এএলএস থেকে নাটকীয় উন্নতির দাবি বা নিরাময়ের দাবিগুলি যা সত্য বলে মনে হয় তা সম্ভবত এটি সম্ভবত
নিবন্ধ সামগ্রী
অ্যামোট্রফিক ল্যাট্রাল স্ক্লেরোসিস (এএলএস) অজানা কারণের একটি বিধ্বংসী স্নায়বিক ব্যাধি, যেখানে মস্তিষ্কের মোটর স্নায়ু কোষ এবং মেরুদণ্ডের কর্ড যা পেশীগুলিতে সংকেত সংক্রমণ করে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এটি অঙ্গকে দুর্বল করে এবং বক্তৃতাগুলিকে প্রভাবিত করে, গ্রাস করে এবং শেষ পর্যন্ত শ্বাস নিতে সক্ষম হয়, ফলস্বরূপ মৃত্যুর ফলস্বরূপ, সাধারণত কয়েক বছরের মধ্যে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
কানাডায় প্রতি বছর, প্রতি 100,000 প্রতি প্রায় দু’জন লোক এএলএস দ্বারা নির্ণয় করা হয়, যা বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রায় 1000 টি মামলার পরিমাণ। ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে, যেখানে আমরা অবস্থিত, এই হারটি প্রতি বছর প্রতি 100,000 বা প্রায় 190 টি নতুন ক্ষেত্রে প্রতি তিনটিরও বেশি অনুমান করা হয়।
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রস্তাবিত ভিডিও
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি সমান প্রায় 4,000 কানাডিয়ান – এবং 400 ব্রিটিশ কলম্বিয়ান – যে কোনও সময় এএলএসের সাথে বাস করা।
কঠোর এএলএস গবেষণা স্থানীয়ভাবে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ধীর – এবং আদর্শভাবে বিপরীত – এই রোগের নিরলস অগ্রগতি চলছে। এএলএসের জেনেটিক এবং পরিবেশগত চালকদের বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিগুলি সত্যিকারের আশা সরবরাহ করছে যে মোটর নিউরন রোগগুলি একদিন পরাজিত হবে।
নিউরোলজি এবং নীতিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসাবে, আমরা বিসি এবং কানাডা জুড়ে সর্বোত্তম উপলব্ধ স্বাস্থ্যসেবা এবং তথ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞানের উপর আস্থা এবং অবহিত আশাগুলি এএলএসের অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার সময় জীবন উপভোগ করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফল এবং দীর্ঘতম সম্ভাব্য ট্র্যাজেক্টরিগুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
একটি বিরক্তিকর মামলা
জুনে, সিবিসি’র দ্য ন্যাশনাল রিপোর্ট জেফ স্যান্ডোর কেসএএলএসের সাথে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি যিনি তার অবস্থার জন্য অপ্রমাণিত হস্তক্ষেপ অনুসরণ করেছিলেন। স্যান্ডো মুজ জাও, সাস্ক।, এমন একটি ক্লিনিকে চিকিত্সা চাইতে ভ্রমণ করেছিলেন যা এএলএসের নিরাময়ের জন্য দাবি করে।
আলস সোসাইটি অফ সাসকাচোয়ান এবং প্রাদেশিক এনডিপি অভিযোগ সানডো এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি রোগীর অংশ নেওয়া ক্লিনিকটি চিকিত্সা পর্যটনের এক রূপ – চিকিত্সা খুঁজতে অন্য কোথাও ভ্রমণ – যা সমাজের সবচেয়ে দুর্বলদের শিকার করতে পারে: যাদের জীবনযাত্রার মান খারাপ হয় এবং যাদের ভবিষ্যতগুলি মর্মান্তিকভাবে কেটে যায়।
চিকিত্সা পর্যটন অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য শর্তের জন্য নতুন নয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সার, স্ট্রোক এবং অর্থোপেডিক অবস্থার জন্য চিকিত্সা কয়েক দশক ধরে বিদেশে পাওয়া যায়।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোতে, এএলএসের জন্য ভিত্তিহীন স্টেম সেল হস্তক্ষেপ হয়েছে বছরের জন্য বিজ্ঞাপন। তবে সম্প্রতি অবধি কানাডায় এই জাতীয় অফারগুলি খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল। তাদের উত্থান স্বাস্থ্য কানাডার নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য এবং অনিয়ন্ত্রিত সুস্থতা উভয় পণ্য সম্পর্কে তার গাইডেন্সের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার সাথে কথা বলে, সমস্ত ধরণের চিকিত্সা, ওষুধ এবং ডিভাইস-ভিত্তিক পদ্ধতির সহ।
আমরা হতাশার মুখে প্রত্যাশার কোনও থ্রেড অনুসরণ করার জরুরিতা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে পারি, তবে অনিয়ন্ত্রিত ক্লিনিকগুলি দ্বারা এএলএস থেকে নাটকীয় উন্নতি বা নিরাময়ের দাবিগুলি যেগুলি সত্য বলে মনে হয় তা সম্ভবত এটিই সম্ভবত।
বিকল্প চিকিত্সায় বিনিয়োগের আগে, আমরা সুপারিশ করি যে রোগীরা তাদের স্বাস্থ্যসেবা দল এবং তাদের প্রাদেশিক এএলএস সোসাইটির সাথে গাইডেন্সের জন্য পরামর্শ করে তাদের যথাযথ অধ্যবসায় পরিচালনা করুন। অকার্যকর হস্তক্ষেপগুলি কেবল প্রাপককেই নয়, যত্নশীলদেরও বিপদে ফেলতে পারে, বিশেষত যখন আর্থিক সংস্থানগুলি নিষ্কাশন করা হয়।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
বিশ্বস্ত উত্স
এএলএসের জন্য অনুমোদিত থেরাপিগুলি বিকাশ করা বেদনাদায়ক ধীর হয়ে গেছে, যেমন প্রমাণিত হয়েছে 95 শতাংশেরও বেশি ব্যর্থতা গত 28 বছরে এএলএস ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলির। রিলুজোল, এডারাভোন এবং টোফারসেন – কেবল তিনটি ওষুধ স্বাস্থ্য কানাডা এবং মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
যদিও রিলুজোল এবং এডারাভোন কেবলমাত্র বিনয়ী কার্যকর, তবে এগুলি সমস্ত ধরণের ALS এর জন্য একমাত্র বহুল অনুমোদিত ফার্মাকোলজিকাল বিকল্প হিসাবে রয়ে গেছে। টোফারসন হ’ল সম্প্রতি বংশগত ALS এর দ্বারা চিকিত্সা করার জন্য অনুমোদিত প্রথম জিন থেরাপি SOD1 জিনের অস্বাভাবিকতা। অন্যান্য চিকিত্সা হয় বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
এটি কেবলমাত্র বংশগত এএলএস নয়, অ-হেরেডিটারি এএলএসের জন্য এই জাতীয় চিকিত্সার পদ্ধতির সূচনা কেবল চিহ্নিত করে, যা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রায় 90 শতাংশ তৈরি করে।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
এএলএস এবং তাদের পরিবার দ্বারা আক্রান্তদের জন্য, বিভিন্ন সংস্থা সহ পর্যাপ্ত সংস্থান সরবরাহ করা হয় এএলএস কানাডা এবং সম্পর্কিত প্রাদেশিক সংস্থাগুলি সহ বিসি এর ALS সোসাইটি
ভবিষ্যতের আশা
কানাডিয়ানরা সাধারণত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করে অন্যান্য দেশের নাগরিকদের চেয়ে বেশি এবং সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানকে মূল্য দেয় এবং বিজ্ঞানীরা যে কাজ করেন তার জন্য আমাদের সরকারের সমর্থনকে বিশ্বাস করে।
তবে ভূ-রাজনৈতিক উত্থানের এই সময়ে, বিদেশে পূর্বের প্রমাণ-ভিত্তিক মানব ও স্বাস্থ্যের অধিকারের বিপর্যয়ের বিশাল আক্রমণ এবং বিদেশে বিদেশের বিপর্যয় মানে এই স্তরের আস্থা রাখা-আস্থা যা আশার দিকে পরিচালিত করে-কেবল আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে।
গুরুতর স্বাস্থ্যের অবস্থার দ্বারা প্রান্তিক ব্যক্তিদের উপর অপ্রয়োজনীয় দুর্ভোগ এবং প্রভাব কেবল তখনই বৃদ্ধি পাবে যদি সন্দেহজনক চিকিত্সার অফারগুলি কানাডায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।
জুডি ইলেস বিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজির একজন অধ্যাপক; এরিক পাইওরো ইউবিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের একজন অধ্যাপক। এই নিবন্ধটি মূলত কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছিল, একাডেমিক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংবাদ, বিশ্লেষণ এবং ভাষ্যগুলির একটি স্বাধীন এবং অলাভজনক উত্স।
নিবন্ধ সামগ্রী