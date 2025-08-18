এএলএস চিকিত্সার জন্য প্রাক্তন পাতা এবং যোদ্ধা মার্ক কার্টন 67 এ মারা যান

নিবন্ধ সামগ্রী
প্রাক্তন ম্যাপেল লিফ এবং এনএইচএলএল মার্ক কার্টন যিনি এএলএসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছিলেন এবং রোগীদের এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রসারিত চিকিত্সার জন্য মুখপাত্র হয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রাক্তন লিফস রবিবার সন্ধ্যায় সংবাদ পোস্ট করেছেন। কের্টন (, 67) ২০১ 2018 সালে অ্যামোট্রফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস বা লু গেরিগের রোগে ধরা পড়েছিলেন এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হিসাবে সময় সহ যথাসম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তবে তিনি 3,000 এরও বেশি কানাডিয়ানকে প্রভাবিত করে এমন একটি শর্তে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য শপথ করেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
“এত দীর্ঘ, কঠোর লড়াইয়ের সাহসী এবং মারাত্মক যুদ্ধের পরে, তিনি শান্তিতে থাকতে পারেন,” এককালীন লিফসের অধিনায়ক ড্যারিল সিটলার পোস্টমিডিয়াকে একটি ই-মেইলে বলেছিলেন। “মার্ক আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা। Him শ্বর তাঁকে মঙ্গল করুন।”
এনএইচএল সম্প্রদায়ের অনেক বন্ধুদের সহায়তায় কির্টনের তদবির, রোগীদের এবং যত্নশীলদের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা সহজ করার জন্য ওষুধে আরও ভাল অ্যাক্সেসের জন্য একটি কেস অন্তর্ভুক্ত ছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
“এটি আমার হৃদয়কে ভেঙে দেয় যে যে কেউ এবং তাদের পরিবারকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে,” কিরটন ২০২২ সালে এএলএসের কাছ থেকে লিফস গ্রেট এবং প্রাক্তন সতীর্থ বোরজে সালমিংয়ের মৃত্যুর পরে পোস্টমিডিয়াকে বলেছিলেন।
“প্রতিবার আপনি যখন আলস শব্দগুলি শোনেন তখনই শব্দ করুন। উচ্চস্বরে হোন এবং একটি পার্থক্য করার চেষ্টা করুন। খুব শীঘ্রই বা পরে, লোকেরা এ সম্পর্কে যত বেশি জানেন, তারপরে অশ্বারোহীদের মতো একবারে সহায়তা আসবে এবং আমাদের সরকারকে নজরে নিতে হবে।
“আমাদের এখনও ট্রায়াল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ওষুধের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য আরও ভাল সিস্টেমের প্রয়োজন, ড্রাগ অনুমোদনের জন্য দ্রুত পথ এবং বাড়ির যত্নের জন্য আরও বেশি সরকারী covered াকা ঘন্টা।
“যে কোনও কিছুর চেয়েও বেশি, 100 বছর পরে, আমাদের নিরাময়ের সন্ধানে মনোনিবেশ করা দরকার।”
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
কার্টনের তহবিলের কারণে সহায়তায়, প্রতিটি এনএইচএল দল 2024-25 এবং ’25 -26 মরসুমের মধ্যে ছড়িয়ে একটি ফ্যান অভিজ্ঞতা প্যাকেজ দান করেছিল।
টরন্টোর ওয়েক্সফোর্ড মাইনর হকি সংস্থায় এবং পরে এনএইচএল-এ কের্টনের সাথে ও বিপক্ষে খেলেছেন প্রাক্তন পাতার ক্রিস কোটসোপল্লোস পোস্ট করেছেন, “তিনি বহু বছর ধরে তাঁর যা কিছু ছিল তার সাথে লড়াই করেছিলেন।” “একজন ভাল মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।”
রেজিনায় জন্মগ্রহণকারী কিরটন একটি 5 ফুট -10 কেন্দ্র ছিল, এটি 1978 এর লিফসের খসড়া বাছাই। তিনি টরন্টো, ডেট্রয়েট এবং ভ্যানকুভারের হয়ে 266 গেম খেলেন, নিউমার্কেটে লিফসের ফার্ম দলের সাথে শেষ হয়।
প্রাক্তন লিফ গ্রেগ হোথাম পোস্ট করেছেন, “কার্টের চেয়ে এই রোগের কেউ লড়াই করেনি।” “জীবনের জন্য তাঁর অবিশ্বাস্য উত্সাহ, তাঁর পরিবারের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং এএলএসের নিরাময়ের সন্ধানের অবিশ্বাস্য দৃ determination ়তার জন্য তাকে স্মরণ করা হবে।”
Lhornby@postmedia.com
এক্স: @সুনহর্নবি
নিবন্ধ সামগ্রী