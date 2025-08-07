এএসিডো @ 6: কলঙ্ক হ্রাস এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবাতে অ্যাক্সেস উন্নত করার ছয় বছর

নাইজেরিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকান মহাদেশ জুড়ে, একটি ছোট বাচ্চাকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে অস্বীকার করা যেতে পারে কারণ সন্তানের দখলের ব্যাধি রয়েছে। সাইকোসিসের কারণে একজন তরুণ কৈশোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ পড়তে পারে। মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত একজন মহিলা এমন একটি traditional তিহ্যবাহী বা ধর্মীয় নিরাময়কারীকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যেখানে তারা বেঁধে রাখা হয় এবং s3 xtally নির্যাতিত হতে পারে। অন্যরা খাদ্য বঞ্চনা, শারীরিক মারধর (বহিরাগতদের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে) এবং আরও অনেক কিছু ভোগ করতে পারে। অনেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার কলঙ্কিত এবং অপসারণ করা হয়।
ডিমেনশিয়া আক্রান্ত কিছু প্রবীণ নাগরিক নির্যাতনের শিকার হন কারণ পরিবার এবং যত্নশীলরা আবেগগতভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তাদের বুদ্ধিমানের শেষে রয়েছেন – এবং কেবল কী চলছে তা বুঝতে পারে না। কিছু মর্মান্তিক মামলায় ডিমেনশিয়া আক্রান্ত প্রবীণ মহিলাকে জাদুবিদ্যার অভিযোগের পরে তাকে মারধর করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমানভাবে, আরও তরুণরা তাদের সংবেদনশীল সুস্থতা এবং উদ্বেগ, হতাশা, স্ব-স্ব-সম্মান এবং আত্মঘাতী চিন্তাভাবনা/আচরণের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে লড়াই করছে। বিনোদনমূলক মাদকের অপব্যবহার বাড়ছে এবং আমাদের যুবক, তাদের পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের উপর একটি ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে।
এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলির সাগরে, সরকারী অবহেলা, ব্যাপক অজ্ঞতা, লজ্জা, কলঙ্ক এবং বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে মিলিত হয়ে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ এবং তাদের পরিবারগুলি যে চ্যালেঞ্জগুলির মধ্য দিয়ে যায় তার বিশালতার প্রশংসা করতে শুরু করতে পারি।
আসিদো ফাউন্ডেশনের ভূমিকা
উপরে হাইলাইট করা চ্যালেঞ্জগুলি বিবেচনা করে, এটি স্পষ্ট যে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচার, এর সাথে জড়িত লজ্জা এবং কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি এবং সহায়তা দেখাতে এবং সহায়তা করতে উত্সাহিত করার জন্য অবশ্যই সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এএসআইডিও ফাউন্ডেশন (www.asidofoundation) 6 স্বল্প বছরের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি রেকর্ড করেছে। আমরা তার সদস্যদের উত্সর্গের প্রশংসা করি এবং সেই সাথে আমাদের সকলকে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সমর্থন প্রচারের কাজে নিযুক্ত করতে উত্সাহিত করি।
প্রজেক্ট হোপ, এডিডো ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রকল্প, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত গৃহহীন মানুষের জন্য একটি পাইলট হস্তক্ষেপ। কলঙ্ক এবং মানের যত্নের অ্যাক্সেসের অভাবে, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত অনেক লোককে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে ত্যাগ করা হয়। প্রজেক্ট হোপের সাথে, আমরা মানসম্পন্ন মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং মনোবিজ্ঞানমূলক সহায়তার বিধানের মাধ্যমে এই ব্যক্তিদের কিছু নির্বাচন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্য করি। 2022 এবং 2025 এর মধ্যে, আমরা 20 টিরও বেশি গৃহহীন ব্যক্তিকে পুনর্বাসিত করেছি, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এখন লাভজনকভাবে তাদের নিজস্ব ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠা করে।
কিশোর এবং যুব মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচারের জন্য, এএসআইডিও কিডস চ্যালেঞ্জ, কৈশোরে বুট ক্যাম্প ফর মেন্টাল হেলথ, জেমিলা আবুবকর মেমোরিয়াল প্রবন্ধ (জামে) স্নাতকদের জন্য প্রতিযোগিতা এবং এএসআইডিও মানসিক স্বাস্থ্য গিল্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এডিডো বাচ্চাদের চ্যালেঞ্জের সাথে, ছোট বাচ্চারা বেশ কয়েকটি মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে বয়স-উপযুক্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়বস্তু তৈরি করে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচার করে। আমাদের অগ্রণী প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মিসেস জেমিলা আবুবকরের সম্মানে জেমিলা আবুবাকার মেমোরিয়াল প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা যা স্নাতক শিক্ষার্থীদের দেশের মানসিক স্বাস্থ্য বক্তৃতায় অবদান রাখার এবং পুরষ্কার জয়ের সুযোগ দেয়। এএসআইডিও মেন্টাল হেলথ গিল্ড স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মানসিক স্বাস্থ্য এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, যখন কৈশোর বয়সী বুট শিবির প্রতি বছর আগস্টের দীর্ঘ ছুটিতে কিশোর -কিশোরী এবং শিশুদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে আসে।
আমাদের অন্যতম সফল উদ্যোগ হ’ল এএসআইডিও ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক, এএসআইডিও ফাউন্ডেশনের যুব বাহু, যা নাইজেরিয়া জুড়ে তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাডভোকেসি ক্লাব হিসাবে কাজ করে। আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয়, জারিয়া, ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়, লোগোস বিশ্ববিদ্যালয়, ওবাফেমি আওলোও বিশ্ববিদ্যালয়, লাগোস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাবোকুটা সহ ছয়টি প্রতিষ্ঠানের অধ্যায় সহ সদস্যরা তাদের ক্যাম্পাসে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পিয়ার-টু-পিয়ার কাউন্সেলিংয়ে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।
এই সমস্ত প্রকল্প এবং উদ্যোগগুলি 2023 সালে লিপ আফ্রিকা দ্বারা নাইজেরিয়ান যুব ফিউচার ফান্ড অনুদান সহ আমাদের একাধিক পুরষ্কার এবং অনুদান জিতেছে; 2024 সালে অন্যদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের জন্য অ্যাসোসিয়েশন ফর চাইল্ড অ্যান্ড কিশোর-কিশোরী মানসিক স্বাস্থ্য (এসিএএমএইচ) দ্বারা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে কৈশোর এবং যুব মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্ভাবন, পরিষেবা এবং গবেষণার জন্য পুরষ্কার।
এই সমস্তগুলির বাইরেও, আমরা দেশজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পেরে গর্বিত, এবং ১৯৫৮ সালের অপ্রচলিত পাগল আইনটি নির্মূল এবং ২০২৩ সালে আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ২০২১ -এর মানসিক স্বাস্থ্য আইনের সাথে এর প্রতিস্থাপনকে সমর্থন করেছি। আমরা নাইজেরিয়ায় আত্মহত্যার হ্রাসের জন্যও অগ্রণীতায় রয়েছি। যাইহোক, যাত্রা এখনও অনেক দূরে, কারণ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সরকারী অগ্রাধিকার এবং মনোযোগ প্রয়োজন। বেসরকারী সংস্থাগুলি তাদের সিএসআরের অংশ হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং তাদের কর্মীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রের সুস্থতা বাড়াতে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে সহযোগিতা করা উচিত। মানসিক স্বাস্থ্যের কলঙ্ক হ্রাস পেয়েছে এবং আমরা সকলেই এমন একটি নাইজেরিয়ায় বাস করি যেখানে সর্বোত্তম মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভূমিকা রয়েছে।
