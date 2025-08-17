You are Here
এওএইচ আইরিশ অপ্ট বিলের টেনির 'ভুল উপস্থাপনা' কে চ্যালেঞ্জ জানায়
এওএইচ আইরিশ অপ্ট বিলের টেনির ‘ভুল উপস্থাপনা’ কে চ্যালেঞ্জ জানায়

আমেরিকার বৃহত্তম আইরিশ আমেরিকান গ্রুপের প্রাচীন আদেশের হাইবারনিয়ানস (এওএইচ) মার্কিন কংগ্রেস মহিলা ক্লোদিয়া টেনিকে তার 7 ই আগস্ট, 2025, ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে চিঠি এবং সম্পর্কিত পাবলিক বিবৃতিতে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

টেনি এবং তার রিপাবলিকান হাউস সহকর্মীদের মধ্যে ১৫ জন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে August ই আগস্ট লিখেছিলেন, ইস্রায়েলি-অধিকৃত অঞ্চলগুলির সাথে আয়ারল্যান্ডের পরিষেবা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরোধী আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

চিঠির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, এওএইচ টেনিকে আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত আইনটিকে “ইস্রায়েলের পাইকারি বয়কট” হিসাবে ‘ভুল উপস্থাপনা’ বলে অভিযুক্ত করেছে যখন বাস্তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং জাতিসংঘের স্বীকৃতি হিসাবে পশ্চিমাঞ্চলীয়, জেরাস, নামক অঞ্চলগুলিতে বসতি থেকে পণ্যগুলির বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব।

এওএইচ টেনির চিঠিতে ব্যবহৃত “চার্জযুক্ত বাক্যাংশ” এবং তার সাথে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে “উদ্বেগজনক” হওয়ার জন্যও খুঁজে পেয়েছিল।

“কংগ্রেসের সদস্যরা নীতিগত মতবিরোধকে নির্ভুলভাবে এবং সৎ বিশ্বাসে উপস্থাপনের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন, বিশেষত যখন মিত্র দেশগুলির খ্যাতি এবং মার্কিন আইনের অখণ্ডতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে,” এওএইচ -এর জাতীয় রাজনৈতিক শিক্ষার চেয়ার নীল এফ। কসগ্রোভ বলেছেন।

“আমরা যেমন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভাইস প্রেসিডেন্টের বক্তব্য দিয়ে সম্প্রতি দেখেছি, মিত্ররা বৈদেশিক নীতিতে দ্বিমত পোষণ করতে পারে।

“ভুল উপস্থাপনা এবং প্ররোচিত বক্তৃতা কারও সেবা করে না। আমরা আশা করি এই ধরনের দুর্ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি হবে না।”

কংগ্রেস মহিলা টেনিকে এওএইচ চিঠিটি নিম্নরূপ:

প্রিয় কংগ্রেস মহিলা টেনি:

আমি আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত দখলকৃত অঞ্চল বিল সম্পর্কিত ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে আপনার আগস্ট 7, 2025 এর চিঠির প্রসঙ্গে হাইবারনিয়ানদের প্রাচীন আদেশের জাতীয় রাজনৈতিক শিক্ষার চেয়ার হিসাবে আমার ক্ষমতা লিখছি।

আমি এবং হাইবার্নিয়ানরা বিলের নিজেই যোগ্যতা বা ত্রুটিগুলি নিয়ে এখানে কোনও অবস্থান নেব, তবে এটি আপনার চিঠিপত্র এবং সম্পর্কিত পাবলিক বিবৃতিতে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা নিয়ে আমাকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে হবে।

দখলকৃত অঞ্চল বিল, যেমন প্রবর্তিত হয়েছে, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ দখলকৃত হিসাবে স্বীকৃত-মূল তীর, পূর্ব জেরুজালেম এবং গাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এমন অঞ্চলগুলিতে বসতি থেকে উদ্ভূত পণ্যগুলির জন্য কেবল প্রযোজ্য। এটি একটি স্বীকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ইস্রায়েলের সাথে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে না। সামগ্রিকভাবে ইস্রায়েলের বয়কটের সমতুল্য হিসাবে দখলকৃত অঞ্চলগুলি থেকে পণ্যগুলির উপর বিধিনিষেধের চিকিত্সা করে আপনার চিঠিটি ট্রাম্প প্রশাসন সহ একের পর এক মার্কিন প্রশাসনিক প্রশাসন, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট একইভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা পার্থক্যকে উপেক্ষা করে।

সমানভাবে ঝামেলা হ’ল আপনার চিঠিপত্রের সুর এবং ফ্রেমিং। “ইস্রায়েলকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি নির্মম প্রচেষ্টা” এবং “বৈষম্যমূলক” এর মতো বাক্যাংশগুলি বিলের প্রকৃত পাঠ্য বা সুযোগের সাথে জড়িত না হয়ে ম্যালিগন অভিপ্রায় অনুমান করে। এই জাতীয় ভাষা আলোর ব্যয়ে যথেষ্ট তাপ এবং ধোঁয়া উত্পন্ন করে যা যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা সরবরাহ করা উচিত।

অবশেষে, আয়ারল্যান্ডকে “অ্যান্টিসেমিটিক” বা “ধর্মান্ধ বয়কটস” এর অংশগ্রহণকারীকে লেবেল দেওয়ার জন্য যে চিঠি অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলিতে আপনার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত করার সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে সমস্যাযুক্ত। এই বিবৃতিগুলি অ্যাড হোমিনেমকে যুক্তিযুক্ত যুক্তির জন্য আক্রমণ করে এবং তাদের নিজস্ব সুস্পষ্ট কুসংস্কার প্রকাশ করে। যে কোনও জাতির বৈদেশিক নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করা তার জনগণের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের প্রমাণ নয়, সমাধানে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অবহিত বিতর্ককে দুটি বন্ধ করে দেয়।

কংগ্রেসের সদস্যরা নীতিগত মতবিরোধকে নির্ভুলভাবে এবং সৎ বিশ্বাসে উপস্থাপনের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করে, বিশেষত যখন মিত্র দেশগুলির খ্যাতি এবং মার্কিন আইনের অখণ্ডতা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। আপনার মন্তব্যগুলি আলোচনার অধীনে আইনটির সুযোগটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে এবং কোনও দেশের নীতিমালার বিরোধিতা এবং এর লোকদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের বিরোধিতা এবং কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আমি আপনাকে, ভবিষ্যতের যে কোনও ব্যস্ততায় শ্রদ্ধার সাথে অনুরোধ করছি। যদি এই বিতর্ককে ভুল উপস্থাপনার পরিবর্তে বাস্তবে ভিত্তি করা হয় তবে এই জাতীয় মানগুলি অপরিহার্য। আমি আশা করি যে, এগিয়ে যাওয়া, এই জাতীয় দুর্ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি হবে না।

আন্তরিকভাবে,

নীল এফ। কসগ্রোভ, রাজনৈতিক শিক্ষার চেয়ার, হাইবার্নিয়ানদের প্রাচীন আদেশ

কংগ্রেস মহিলা টেনি তখন থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন জেরাল্ডাইন বাইর্ন ন্যাসনের সাথে আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাত করেছেন।

তিনি প্রস্তাবিত আইরিশ আইনটিকে “অ্যান্টিসেমিটিক” হিসাবে লেবেল অব্যাহত রেখেছেন।

আপনাকে ধন্যবাদ @আইরল্যান্ডামবুসা আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত বিডিএস বিল সম্পর্কে উত্সাহিত কথোপকথনের জন্য যা মার্কিন সংস্থা এবং মার্কিন স্বার্থকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

আমি অনুরোধ অবিরত @সিমোনহ্যারিস্টড এই সেমিটিক বিরোধী প্রস্তাব বা আয়ারল্যান্ডকে বাদ দিতে অবশ্যই আমাদের অ্যান্টি-বয়কোট আইন সাপেক্ষে হতে হবে! pic.twitter.com/wdbdtb4hwz

– রেপ। ক্লাউডিয়া টেনি (@রেপ্টেনি) আগস্ট 12, 2025



