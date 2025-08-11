You are Here
এওএল এর ডায়াল-আপ ইন্টারনেট এখনও বিদ্যমান, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়
News

এওএল এর ডায়াল-আপ ইন্টারনেট এখনও বিদ্যমান, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়

আপনি সর্বশেষে শুনেছেন কয়েক দশক হয়ে গেছে ক্রাঞ্চিং স্ক্রিচ ডায়াল-আপ ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ স্থাপনের, তবে এওএল বলেছে যে এটি 30 সেপ্টেম্বর এর ডায়াল-আপ পরিষেবাটি বন্ধ করে দেবে, আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টারনেট ইতিহাসের একটি যুগের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। প্রথম দ্বারা চিহ্নিত হিসাবে পিসি গেমারএওএল এর এওএল সহায়তা পৃষ্ঠাগুলিতে সমাহিত একটি পোস্টে আশ্চর্যজনক ঘোষণা দিয়েছে। ডায়াল-আপ পরিষেবার পাশাপাশি, এওএল ডায়ালার সফ্টওয়্যার এবং এওএল শিল্ড ব্রাউজারটি সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যেও বন্ধ হয়ে যাবে।

এটি বেশিরভাগের কাছে ধাক্কা হিসাবে আসতে পারে যে এওএল এখনও তার ডায়াল-আপ ইন্টারনেট পরিষেবা চালায় তবে কিছু হাজার হাজার ব্যবহারকারী আরও গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের উপায় হিসাবে এখনও এই পুরানো পদ্ধতির উপর নির্ভর করুন। যাইহোক, “লো হাজার” এ এই ব্যবহারকারী সংখ্যাগুলি এওএল এর হেইডে থেকে অনেক দূরে চিৎকার, যা কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন দেখেছিল বলে জানা গেছে গ্রাহকরাসম্ভবত ফ্রি ট্রায়াল সিডিএসের স্ট্যাকগুলির জন্য ধন্যবাদ লোকেরা তাদের মেলবক্সগুলিতে খুঁজে পাবে। আজকাল, ডায়াল-আপ ইন্টারনেট অনেক দ্রুত ব্রডব্যান্ড বিকল্পগুলির পছন্দগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে কেবল, ফাইবার এবং উপগ্রহ বিকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যদিও এওএল এর ডায়াল-আপ পরিষেবাটি শেষ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, ব্লকবাস্টার, ডিস্কম্যানস এবং এর মতো অন্যান্য 90 এর দশকের প্রযুক্তি আইকনগুলির মতো একই ভাগ্য পূরণের আগে এটি 34 বছর ধরে আটকে গিয়েছিল এওএল তাত্ক্ষণিক মেসেঞ্জার। এখন, কেবলমাত্র আপনি সত্যিই শুনবেন যে আইকনিক আমেরিকা অনলাইন সেরেনেড বিনোদনের মাধ্যমে সামাজিক মিডিয়া

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts