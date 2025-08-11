এওএল ডায়াল-আপ ইন্টারনেট পরিষেবা শেষ করছে

যদি আপনি স্বাক্ষর পিংিং, বোয়িং এবং হিজিং শব্দগুলি মনে রাখার মতো যথেষ্ট বয়স্ক হন যা প্রথম দিনগুলিতে ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপনের সাথে এসেছিল, সেই স্মৃতিগুলি ধরে রাখুন-এওএল কেবল ঘোষণা করেছে যে এর ডায়াল-আপটি চিরতরে ঝুলতে চলেছে।
সংস্থা একটি বিবৃতি প্রকাশ শুক্রবার, যা পড়েছিল: “এওএল নিয়মিতভাবে তার পণ্য এবং পরিষেবাগুলি মূল্যায়ন করে এবং ডায়াল-আপ ইন্টারনেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”
পরিষেবা এবং সমস্ত সম্পর্কিত সফ্টওয়্যার 30 সেপ্টেম্বর, 2025 এ কাজ করা বন্ধ করবে, সংস্থাটি যোগ করেছে।
সম্পর্কিত: বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারী ফ্র্যাঙ্ক ম্যাককোর্ট জুনিয়র পুরো ইন্টারনেটকে রূপান্তর করতে চান। এখানে কিভাবে।
অপেক্ষা করুন, এওএল ডায়াল-আপ পরিষেবাটি এই সমস্ত সময় উপলব্ধ ছিল? এটি একটি বৈধ প্রশ্ন, এবং উত্তরটি হতবাকভাবে হ্যাঁ। নিউ ইয়র্ক টাইমসউদ্ধৃতি মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো ডেটাপ্রতিবেদনগুলি যে 2023 সালে, 163,000 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবারগুলি ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসের জন্য ডায়াল-আপ পরিষেবার উপর নির্ভর করে। এটি দেশের সমস্ত ইন্টারনেট গ্রাহকদের মাত্র 1 শতাংশেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে।
শেষবারের মতো এওএল প্রকাশিত ডায়াল-আপ ব্যবহারকারী নম্বরগুলি 2015 সালে হয়েছিল, যখন সংস্থাটি রিপোর্ট করেছে দুই মিলিয়ন ব্যবহারকারী এটি এক মাসে আয় উপার্জনের প্রতিনিধিত্ব করে। সংস্থাটি তার সমাপ্তি ঘোষণার সাথে বর্তমান ব্যবহারকারী নম্বরগুলি সরবরাহ করে নি।
এওএল এর ডায়াল-আপ পরিষেবাটি 1990 এর দশকে কয়েক মিলিয়ন ব্যবহারকারীর জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আনলক করেছে এবং এর স্বাক্ষর “আপনি মেল পেয়েছেন” সাইন-অন ঘোষণাটি এতটাই আইকনিক ছিল যে এটি টম হ্যাঙ্কস এবং মেগ রায়ানকে এক দম্পতি হিসাবে অভিনীত একই নামের একটি রোম-কম উত্সাহিত করেছিল যারা তাত্ক্ষণিক বার্তাপ্রেরণের প্রেমে পড়ে যায়।
সম্পর্কিত: ‘ভেবেছিল এটি মুছে ফেলা হয়েছে’: এলন কস্তুর
যদিও এই বন্ধটি ইন্টারনেটের অস্তিত্বের একটি সুখী সময় সম্পর্কে নস্টালজিক থিঙ্কপিসগুলির একটি তরঙ্গকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে নিশ্চিত, জেনার জার্সের মনে রাখা উচিত যে ওয়েবটি আমাদের আজকের চেয়ে সুন্দর মনে হয়েছিল, তবে এটি অত্যন্ত ধীর ছিল। ডায়াল-আপ ইন্টারনেট গতি গড়ে প্রায় 56 কিলোবাইট, রিপোর্ট করে সময়। সাধারণ ব্রডব্যান্ড সংযোগগুলি কয়েক হাজার গুণ দ্রুত। পরের বার আপনি হতাশ হয়ে পড়েছেন যে কোনও ওয়েব পৃষ্ঠা লোড করতে অর্ধেক সেকেন্ডের বেশি সময় নিয়েছে।
একটি যুগের শেষ…
ডায়াল আপ ইন্টারনেট 30 সেপ্টেম্বর, 2025 এ এওএল দ্বারা বন্ধ করা হবে pic.twitter.com/mxn5t4mzjv
-? শারীরিক মিডিয়া চিরকাল? (@Vhsdvdbluray4k) আগস্ট 9, 2025
শীর্ষ সিইও, প্রতিষ্ঠাতা এবং অপারেটরগুলিতে যোগদান করুন স্তর আপ সম্মেলন আপনার ব্যবসায়ের স্কেলিং, উপার্জন বাড়ানো এবং টেকসই সাফল্য তৈরির কৌশলগুলি আনলক করা।
যদি আপনি স্বাক্ষর পিংিং, বোয়িং এবং হিজিং শব্দগুলি মনে রাখার মতো যথেষ্ট বয়স্ক হন যা প্রথম দিনগুলিতে ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপনের সাথে এসেছিল, সেই স্মৃতিগুলি ধরে রাখুন-এওএল কেবল ঘোষণা করেছে যে এর ডায়াল-আপটি চিরতরে ঝুলতে চলেছে।
সংস্থা একটি বিবৃতি প্রকাশ শুক্রবার, যা পড়েছিল: “এওএল নিয়মিতভাবে তার পণ্য এবং পরিষেবাগুলি মূল্যায়ন করে এবং ডায়াল-আপ ইন্টারনেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”
পরিষেবা এবং সমস্ত সম্পর্কিত সফ্টওয়্যার 30 সেপ্টেম্বর, 2025 এ কাজ করা বন্ধ করবে, সংস্থাটি যোগ করেছে।
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।