এওসি নীতিশাস্ত্র লঙ্ঘনের পরে উপহার পরিশোধের আদেশ দিয়েছে জেরুজালেম পোস্ট
কমিটির প্রতিবেদনে ওকাসিও-কর্টেজের রবার্টসকে ২০২১ মেট গালায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রশংসামূলক টিকিট গ্রহণের বিষয়টি সম্বোধন করা হয়েছে, যার মূল্য $ 35,000 ডলার।
মার্কিন প্রতিনিধি আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ (ডি-এনওয়াই) ওয়াশিংটনের জাতীয় প্রতিরক্ষা অনুমোদনের আইন (এনডিএএ) এর সাইকেডেলিক্স সম্পর্কিত একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 13 জুলাই, 2023।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/কেভিন ওয়ার্ম)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025ইস্রায়েলে হোটেল খোলার জন্য লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025