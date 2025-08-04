এওসি শীর্ষস্থানীয় 2028 ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি ফ্রন্ট-রানার প্রার্থী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস যখন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরের হয়ে দৌড়াবেন না, তখন তিনি ২০২৮ সালে হোয়াইট হাউসে অন্য একটি শট করার জন্য দরজাটি উন্মুক্ত রেখে হাজির হয়েছিলেন।
তবে দেখার জন্য আসল গণতান্ত্রিক প্রতিযোগী হ্যারিস নয়।
বরং-এটি কিছু মনে হতে পারে এমন অসম্পূর্ণ-নিউইয়র্ক রেপ। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ ডেমোক্র্যাটসের ২০২৮ সালের রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের প্রথম রানার হিসাবে উপস্থিত বলে মনে হয়, যদি তিনি কোনও সিনেট প্রচার চালিয়ে যান, যা তিনি অবশ্যই জিততে পারেন।
আরেকটি উপায় রাখুন, এখনই, কমলা হ্যারিস সম্ভবত ২০২৮ সালে রাষ্ট্রপতি হবেন না, তবে হোয়াইট হাউসে শট নিয়ে এওসি খুব ভালভাবে ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত হতে পারে।
আমি একাধিক কারণে এটি বলি।
প্রথমত, এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে এওসি তাদের কেরিয়ার বা সংশ্লিষ্ট দৌড়ে এই মুহুর্তে অন্যান্য রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের তুলনায় আরও শক্তিশালী।
২০০৮ সালের নির্বাচন চক্রের এই মুহুর্তে – ২০০৫ সালের গ্রীষ্মের সাথে মিল রেখে – বারাক ওবামা এমনকি জরিপে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য গুরুতর প্রার্থীকে যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচনা করা হয়নি।
তেমনিভাবে, ২০২০ সালের প্রাথমিক – যা হ্যারিসকে একক ভোট দেওয়ার আগে থেকেও সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল – হ্যারিসের হাই ওয়াটার মার্ক দু’বছর ছাড়িয়ে একটি অ্যাক্সিওএস জরিপে %% ছিল।
এটি 5 তম স্থানের পক্ষে ভাল ছিল, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিডেনকে 15-পয়েন্টের দ্বারা পিছনে ফেলেছিল এবং এমনকি ওপরাহ উইনফ্রে 9-পয়েন্ট দ্বারাও ছিল।
বিপরীতে, ওকাসিও-কর্টেজ ইতিমধ্যে 2028 ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক জরিপে শীর্ষ ফিনিশার।
হোয়াইট হাউস পোলিং এগ্রিগেটরকে প্রতি প্রতিযোগিতায়, এওসি (১০%) তৃতীয় স্থানে রয়েছে, প্রাক্তন পরিবহন সচিব পিট বাটিগিয়েগ এবং গভর্নর গ্যাভিন নিউজম (১৩% প্রতিটি) – ভার্চুয়াল টাই – যখন হ্যারিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
এবং যখন হ্যারিসের সাথে জরিপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন প্রাক্তন ভিপি (21%) 30% বাধার চেয়েও নীচে থাকে, জানুয়ারীর পর থেকে তার সমর্থন 14-পয়েন্ট হ্রাস করতে দেখেছে, যেখানে এওসির 9-পয়েন্ট বেড়েছে।
তবুও, পৃথক জরিপে যেখানে হ্যারিস এবং এওসি একসাথে পরীক্ষা করা হয়, এওসি প্রাক্তন ভিপি (19% থেকে 15%) এর উপর একটি চার পয়েন্টের লিড ধরেছিল, অ্যাটলাসিন্টেল ভোটদানের মতে।
একইভাবে, পলিমার্কেটের মতো রাজনৈতিক বাজি সাইটগুলি যেমন ২ য় সেরা প্রতিকূলতার সাথে ওকাসিও-কর্টেজকে দেখায়, নিউজমকে মাত্র চার পয়েন্ট (20% থেকে 16%) দ্বারা অনুসরণ করে। হ্যারিস মাত্র 6%নিয়ে 5 তম স্থানে রয়েছে।
অধিকন্তু, এওসির অনুকূলতা (46%) রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের (44%) এর চেয়ে বেশি, পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস (প্রতিটি 42%), প্রতি অ্যাটলসিন্টেল প্রতি।
এওসি নিউজম বা বাট্টিগাইগ হিসাবে সাধারণ নির্বাচনেও এওসি করতে পারে বলে বিশ্বাস করার কারণও থাকতে পারে।
শীর্ষ ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ভ্যানসকে পিটিং ভ্যানস-এর একটি সিরিজে ভ্যানস-এর তিন পয়েন্টের লিড এওসি (৪৪% থেকে ৪১%) এর চেয়ে কার্যত নিউজম (৪৫% থেকে ৪২%) এবং পিট বাটিগিয়েগের (৪৪% থেকে ৪৩%) ওভার এমারসনকে তার লিডের সাথে কার্যত অভিন্ন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, হ্যারিস এমনকি এমারসন জরিপেও পরীক্ষা করা হয়নি।
ওকাসিও-কর্টেজের শক্তিশালী পোলিং সংখ্যার পিছনে হ’ল তার প্রভাবশালী তহবিল সংগ্রহ এবং আহ্বান করার ক্ষমতা, বিশেষত উত্সাহ উত্পন্ন করার ক্ষমতা।
সম্প্রতি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট যে এওসি 2025 সালে 15 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছে – প্রায় ডাবল স্পিকার মাইক জনসন, 99% সহ আগমন ছোট ডলার দাতা থেকে।
হ্যারিসের কৃতিত্বের জন্য, প্রাক্তন ভিপি ২০২৪ সালের প্রচারের সময় historic তিহাসিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তবে উত্সাহ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়ে দাতার ক্লান্তি ইতিমধ্যে স্পষ্ট।
এমনকি হ্যারিসের সাম্প্রতিক ঘোষণার আগেও রিপোর্টগুলি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি বিডের জন্য বড় দাতাদের মধ্যে “উত্সাহের অভাব” উল্লেখ করেছিল – প্রার্থিতা ঘোষণার আগে একটি অশুভ চিহ্ন এমনকি ঘোষণা করা হয়েছিল।
অন্যদিকে, ওকাসিও-কর্টেজ বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে রয়েছেন-যদি কোনও ডেমোক্র্যাটের ভিড়ের সবচেয়ে শক্তিশালী-ছিনতাইকারী না হয়, তবে হ্যারিসকে কেবল উত্সাহের মাত্রা উত্পন্ন করার ক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
সহকর্মী প্রগতিশীল ভার্মন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেনের সাথে এওসির দেশব্যাপী সমাবেশগুলি বার্নি স্যান্ডার্স, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ডেনভারে 30,000 এরও বেশি সহ কয়েক হাজার ভোটারকে আকর্ষণ করেছে।
তদুপরি, এওসি এমনকি tradition তিহ্যগতভাবে রিপাবলিকান অঞ্চলে যথেষ্ট বৃহত্তর ভিড় আঁকিয়েছে। আইডাহো এবং মন্টানায় যথাক্রমে 12,500 এবং 9,000 জন লোক নিউইয়র্কের প্রতিনিধি শোনার জন্য স্টেডিয়ামগুলি পূরণ করেছেন।
এওসিও এক বছরে এই ভিড়গুলি আঁকছে যখন কোনও নির্বাচন নেই, একটি চিত্তাকর্ষক কীর্তি।
নিশ্চিত হওয়া যায় যে ওকাসিও-কর্টেজ একজন কার্যকর প্রার্থী হবে কিনা তা নিয়ে বৈধ সন্দেহ রয়েছে। তিনি ২০২৮ সালের নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে 39 বছর বয়সী হয়ে উঠবেন এবং সাধারণ নির্বাচনে তার সুদূর বাম আদর্শ কম আকর্ষণীয় হতে পারে।
এবং তবুও, একটি ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক জয়ের ক্ষেত্রে, ইতিহাস এবং বর্তমান ভোটগ্রহণের পরামর্শ দেয় যে এওসি যে কোনও অবস্থানের জন্য তিনি যে কোনও অবস্থানের জন্য একটি শক্তিশালী প্রার্থী হতে পারেন।
উচ্চ জাতীয় প্রোফাইলবিহীন প্রার্থীরা প্রায়শই ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি থেকে জর্জ ম্যাকগোভার, পাশাপাশি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার, বিল ক্লিনটন এবং বারাক ওবামা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন।
তদুপরি, উদ্বেগ যে এওসি রাজনৈতিক বামদের কাছে খুব বেশি দূরে তাকে প্রকৃতপক্ষে এমন একটি প্রাথমিক অঞ্চলে সহায়তা করতে পারে যেখানে ভোটাররা বামদের দ্বারা আধিপত্য বজায় রাখে। কে জিতেছে তা নির্বিশেষে যথেষ্ট সংখ্যক মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটরা সম্ভবত চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীর চারপাশে সমাবেশ করবেন তা উল্লেখ করার দরকার নেই।
বিপরীতে, হ্যারিস বাম এবং মাঝখানে উভয়ই ভোটারদের সাথে লড়াই করেছিলেন এবং 2028 রান এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য বিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখিয়েছেন না।
এওসির বয়স এবং নির্বাচনী উদ্বেগ প্রশমিত করার একটি উপায় হ’ল আসন্ন মিডটার্মগুলিতে সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চক শুমারকে চ্যালেঞ্জ জানানো, একটি রেস এওসি সম্ভবত জিততে পারে।
এই বসন্তের শুরুর দিকে পরিচালিত একটি জরিপে এওসির শীর্ষস্থানীয় শুমারকে প্রায় 20-পয়েন্ট (55% থেকে 36%) দেখানো হয়েছিল এবং ডেমোক্র্যাটরা সম্ভবত 74৪ বছর বয়সী এই কর্মচারীর চেয়ে কম বয়সী প্রার্থী থাকার ধারণা দ্বারা উত্সাহিত হবে।
শেষ পর্যন্ত, ওকাসিও-কর্টেজ এই গতি বজায় রাখতে পারে কিনা তা এখনও দেখা যায়।
তবুও, এখনই ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের পথ অন্যান্য প্রার্থীদের, বিশেষত কমলা হ্যারিসের তুলনায় এওসির পক্ষে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি উন্মুক্ত।
