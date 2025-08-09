একজন অবাক করা ব্যক্তি জানতেন মারিস্কা হারগিটাই আইন -শৃঙ্খলার অনেক আগেই বিখ্যাত হবে: এসভিইউ

আজ, মেরিস্কা হারগিটে অলিভিয়া বেনসন ইন খেলার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত আইন শৃঙ্খলা: বিশেষ ভুক্তভোগী ইউনিটতবে তিনি সর্বদা নাটকীয় অভিনেতা হওয়ার পরিকল্পনা করেননি। হারগিটের হাস্যরসের একটি দুষ্ট ধারণা রয়েছে, যা তার প্রদর্শনের খুব বেশি সম্ভাবনা ছিল না এসভিইউকিন্তু যখন সে হাজির হয়েছিল দ্য তার বাবা কল করুন পডকাস্ট।
হারগিটে তার শৈশব এবং শিল্পে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দীর্ঘ সময় বলেছিলেন, হোস্ট অ্যালেক্স কুপারকে সর্বকালের সেরা পুলিশ পদ্ধতিগতভাবে অলিভিয়া বেনসনের ভূমিকা বুক করার আগে তিনি নিউইয়র্কের সফরের গল্পকে বলা সহ।
একজন মনস্তাত্ত্বিক জানতেন হারগিটাই নাটকের জন্য বিখ্যাত হবে
হারগিটে মনস্তাত্ত্বিকতার সাথে একমত নন
মারিস্কা হারগিটে যখন তাঁর তিরিশের দশকে ছিলেন, তখন তিনি একজন অবিচ্ছিন্ন কর্মী অভিনেতা ছিলেন, নিয়মিত অডিশনে অংশ নিয়েছিলেন এবং এমনকি থিয়েটারে কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। অনুযায়ী তার বাবা কল করুন পডকাস্ট, এমনকি তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, যেখানে তিনি থাকতেন, নিউইয়র্কে কেবল লাইভ থিয়েটার শোগুলি দেখার জন্য কয়েকবার নিউইয়র্কের ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন।
১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে এই ভ্রমণগুলির মধ্যে একটিতেই হরগিটে নিউইয়র্কে বসবাসরত এক বন্ধুর সাথে কথা বলেছিলেন, যিনি তাকে তার ভবিষ্যতের সন্ধানের জন্য একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সাথে দেখা করতে উত্সাহিত করেছিলেন। বন্ধুটি লং আইল্যান্ডে একটি সাইকিক আউটে একটি দর্শন দিতে হারগিটেকে উত্সাহিত করেছিল।
জেইন ম্যানসফিল্ডে তাঁর একজন বিখ্যাত মা ছিলেন, এই কারণে হারগিটের কোনও কারণে মনস্তাত্ত্বিক দেখার বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল বলে জানা গেছে। তবুও, তিনি ড্রাইভটি তৈরি করেছিলেন এবং মনস্তাত্ত্বিক কী বলতে চেয়েছিলেন তা শুনেছিলেন।
তার অবাক করার বিষয়, যদিও সম্ভবত আধুনিক টিভি শ্রোতাদের অবাক করে না, মনস্তাত্ত্বিক হারগিটেকে বলেছিল যে তিনি “এর জন্য বিখ্যাত হবেনগুরুতর মুখ”তিনি তাদের আড্ডার সময় ব্যবহার করেছিলেন। হারগিটাই সর্বদা নাটকগুলির পরিবর্তে কমেডিগুলিতে কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাই সাইকিক তাকে যা বলেছিলেন তাতে তিনি খুব বেশি স্টক রাখেননি।
হারগিটে প্রধান ভূমিকা বুক করেছিলেন আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ এক বছরেরও কম পরে।
আপনি নীচের ইভেন্টের হারগিটের পুরো গল্পটি পড়তে পারেন:
আমি থিয়েটার দেখতে বছরে দু’বার নিউইয়র্কে যেতাম … আমার এক বন্ধু বলেছিল, ‘ওহে আমার গোশ, মেরিস্কা, আপনাকে এই মনস্তাত্ত্বিক – লং আইল্যান্ডে যেতে হবে।
লং আইল্যান্ড কোথায় ছিল তা আমি জানতাম না। আমি লং আইল্যান্ডে এই লোকটির বাড়িতে চলে এসেছি এবং তিনি আমাকে একটি মানসিক পড়া দেন। যেহেতু আমার মা বিখ্যাত ছিলেন, আমি সবসময় ছিলাম, হুম, আপনি সম্ভবত আমাকে গুগল করতে যাচ্ছেন…
সুতরাং, আমি এই লোকটির সাথে বসে আছি, এবং আমরা কথা বলছি, আমরা কথা বলছি, আমরা কথা বলছি, এবং তিনি কিছু কথা বলেছেন, এবং তারপরে – এবং আমি তাঁর কথা শুনছিলাম, এবং আমি এরকম ছিলাম (গুরুতর মুখের সাথে বসে, এগিয়ে দেখছি), এবং আমি God শ্বরের কাছে শপথ করছি, তিনি বলেছেন, ‘আপনি কি সেই মুখটি দেখেন?’ আমি রেকর্ডিং এ আছে। ‘আপনি এখনই সেই মুখটি দেখতে পাচ্ছেন?’ আমি হ্যাঁ বলেছিলাম, এবং সে যায়, ‘আপনি সেই মুখের জন্য বিখ্যাত হবেন। যে মুখ। যে গুরুতর মুখ। ‘
এবং আমি বলেছিলাম, আহ না, আমি মজার এবং আমি সুন্দর, মারাত্মক সংমিশ্রণ, আমি একজন কৌতুক অভিনেতা হতে চলেছি। তিনি বলেছেন, এবং আমি মনে করি এটি আমার প্রিয় জিনিসটি যে কেউ আমাকে কখনও বলেছিল, ‘আপনি যা ভাবেন তা আমি ইঁদুরের পাছা দেই না, আপনি সেই মুখের জন্য বিখ্যাত হবেন।’ এবং তারপরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘এবং আপনি নিউ ইয়র্কে যাচ্ছেন।’
অলিভিয়া বেনসন হিসাবে অনেক মনোবিজ্ঞান দেখেনি হারগিটে
এসভিইউতে একটি স্মরণীয় মানসিক চরিত্র রয়েছে
হারগিটে বাস্তব জীবনে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনায় বিশ্বাসী কিনা তা এখন তিনি পডকাস্টে প্রকাশ করেছেন এমন কিছু নয়, তবে তার এসভিইউ চরিত্রটি সম্ভবত কোনও মানসিক দিনের সময় দেয় না।
যদিও প্রচুর অপরাধ প্রক্রিয়াজাতকরণগুলির মধ্যে একটি বা দুটি তদন্তের কাছাকাছি আসার সাথে জড়িত একটি কেস বা দুটিতে উপস্থিত থাকবে, আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ একবারে মনস্তাত্ত্বিকতার সাথে কেবল একটি গল্পের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে এক সময় 6 মরসুম এসভিইউ পর্ব “খাঁটি।”
মার্টিন শর্ট একটি স্মরণীয় অতিথি তারকা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন এসভিইউ একজন যুবতী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সময় একজন ব্যক্তি হিসাবে এসভিইউতে একজন মনস্তাত্ত্বিক এবং স্ট্যাবলার (ক্রিস্টোফার মেলোনি) কাছে এসেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। পর্বটি খুব দ্রুত নির্ধারিত শর্টের চরিত্রটি মানসিক নয়, তবে সময়ের আসল খলনায়ক ছিল।
“খাঁটি” যখন এটি আসে তখন খুব অন্ধকার পদ্ধতির গ্রহণ করে এসভিইউ একটি মনস্তাত্ত্বিক এবং ভাগ্যক্রমে, হারগিটের বাস্তব জীবনে একইরকম অভিজ্ঞতা ছিল না। পরিবর্তে, লং আইল্যান্ড সাইকিক যিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে তার গুরুতর দিকটি তাকে বিখ্যাত করে তুলবে ঠিক তখনই সঠিক ছিল।
হারগিটে তার কাজের জন্য একটি এমি জিততে গিয়েছিল আইন শৃঙ্খলা: বিশেষ ভুক্তভোগী ইউনিট মরসুম 7এবং তিনি ছিলেন প্রথম প্রধান কাস্ট সদস্য আইন ও আদেশ এটি করার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি। হারগিটে এখন 574 এ হাজির হয়েছে এসভিইউ এপিসোড এবং গণনা।
মারিস্কা হারগিটের মুখ হয়ে গেছে আইন শৃঙ্খলা: বিশেষ ভুক্তভোগী ইউনিট – শোয়ের গুরুতর চেহারা – যেমন মনস্তাত্ত্বিক পূর্বাভাস।
