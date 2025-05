একজন খারাপ মানুষ আপনাকে একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করতে দেবেন না – রাগডম্যান পুলিশকে ‘গ্রেপ্তার’ নিয়ে নীরবতা ভেঙে দেয়

নাইজেরিয়ান গায়ক, রাগডম্যান ব্যাপক প্রতিবেদন অস্বীকার করেছেন যে সহকর্মী জাকি আজজে, সানি নেজি, বোনিফেস ইটোডো এবং ফেগা মাইকেলসের পাশাপাশি তাকে আর্থিক দুর্ব্যবহারের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা একটি ভিডিওতে রাগডম্যান স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে তাঁর গ্রেপ্তারের খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পারফর্মিং মিউজিশিয়ানস নিয়োগকর্তা অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইজেরিয়ার (পি-ম্যান) সাসপেন্ড করা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রসিড ওকাফোর দ্বারা অর্কেস্টেটেড একটি স্মিয়ার প্রচারের অংশ।

“নিজের বিরুদ্ধে রচিত একটি আবেদন ছিল, সানি নেজি, জাকি আজজে, বোনিফেস ইটোডো এবং আরও কয়েকজন। এটি আমাদের অর্থ চুরি করার বিষয়ে নয়। এটি পি-ম্যান অফিসে অর্থ অনুপস্থিত-যা প্রমাণিত হয়নি বলে অভিযোগ”রাগডম্যান জানিয়েছেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পি-ম্যানের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির (এনডাব্লুসি) এর পরপরই এই আবেদনটি এসেছিল, যার মধ্যে তাকে এবং অন্যান্য নামী শিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অবৈধ পদক্ষেপের জন্য বেশ ওকাফোরকে স্থগিত করেছিল।

“সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কীভাবে চলছে? একই লোকেরা যারা তাকে স্থগিত করেছিল তারা একই ব্যক্তি হ’ল তিনি তার বিরুদ্ধে একটি আবেদন লিখেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।

রাগডম্যান জোর দিয়েছিলেন যে তিনি বা নামের নামগুলি কোনও অর্থের সাথে ধরা পড়েননি, তিনি আরও যোগ করেছেন যে সানি নেজি, জাকি আজে এবং ইয়ঙ্কা ডেভিস -এর মতো প্রতিবেদনে তালিকাভুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ আদালতের মামলা প্রথম রিপোর্ট করার সময় লেগোসেও ছিল না।

তিনি মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার মিডিয়া হাউসগুলিকেও সম্বোধন করেছিলেন:

“আমি আপনাকে মানহানির জন্য মামলা করতে যাচ্ছি তার আগে আমি আপনাকে এই প্রকাশনাগুলি নামানোর পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি মিথ্যা তথ্য ভাগ করে নিচ্ছেন।”

Ruggedman further stated that the newly recognized president of P-Man, Chief Fruitful Mekwunye, who only stepped into office in May 2025, was also wrongly included in the revised petition—despite the incident allegedly happening in March.

“সেই সময়ে সেখানে যে কেউ ছিলেন না তাকে কীভাবে পিটিশনে নামকরণ করা যেতে পারে?”তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

তিনি নাইজেরিয়ান সংগীতজ্ঞদের রক্ষার জন্য তাঁর নির্দোষতা এবং প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে ভিডিওটি শেষ করেছিলেন:

“একজন খারাপ মানুষ আপনাকে নিরীহ মানুষের চিত্র কলঙ্কের জন্য একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করতে দেবেন না। রাগডম্যানও তাই বলে।”