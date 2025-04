একজন চিকিত্সক গবেষক ভুলভাবে ট্রাম্পের ওয়ার্ড পুলিশ দ্বারা ছিনতাই করেছেন

আশ্চর্যজনক ইমেল আসার সময় চোখের ডাক্তার এবং ইউসি সান ফ্রান্সিসকো অধ্যাপক নিশা আচার্য তার ক্যাম্পাস ক্লিনিকে ছিলেন।

তার ফেডারেল গবেষণা অনুদান সবে শেষ করা হয়েছেদ্য ওয়াশিংটন পোস্টের একজন প্রতিবেদকের মতে, যিনি ভেবেছিলেন আচার্যের কোনও মন্তব্য আছে কিনা।

সে হতবাক হয়ে গেল। শিংলস ভ্যাকসিনের কাজকর্মের বিষয়ে তাঁর গবেষণা দূর থেকে বিতর্কিত বলে মনে হয় নি। Years 3 মিলিয়ন ডলার অনুদানটি দ্বিতীয়বারের মতো একই কাজের পরেও পেয়েছিল। জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটস, যা অনুদান প্রদান করে এবং আচার্যের পারফরম্যান্স নিয়মিত পর্যালোচনা করে, তিনি যে সমস্ত সম্পাদন করেছিলেন তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

তবুও, এনআইএইচ উদ্বেগজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়েছিল যে তার সর্বশেষ অনুদানটি কয়েক ডজন সমাপ্তির মধ্যে ছিল কারণ ফেডারেল সরকার, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অধীনে, “কেন ব্যক্তিরা ভ্যাকসিনের আগ্রহ এবং প্রতিশ্রুতি উন্নয়নের উপায়গুলি অন্বেষণ করতে দ্বিধা বোধ করে” এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গবেষণাকে আর সমর্থন করবে না। “

আচার্যের গবেষণার কোনওটির সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

তবে তার অনুদানের আবেদনে “দ্বিধা” এবং “আপটেক” এর উল্লেখ – কিছু কর্নিয়া বিশেষজ্ঞের চোখে দুলানো ব্যক্তিদের ভ্যাকসিন সম্পর্কে যে উদ্বেগ ছিল তা উল্লেখ করে – ট্রাম্প প্রশাসন ওয়ার্ড পুলিশ কর্তৃক মাউন্ট করা একটি ড্রাগনেটে আচার্যকে ফাঁদ দেওয়ার জন্য স্পষ্টতই এটি ছিল।

আচার্য আশঙ্কা করছেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের অনুদানের অবহেলিত সমাপ্তি আগামী কয়েক বছর ধরে বৈজ্ঞানিক ও চিকিত্সা গবেষণা ফিরিয়ে দেবে। (পল কুরোদা / সময়ের জন্য)

সম্ভবত “দ্বিধা” এবং “আপটেক” একটি এআই প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে, বা অন-দ্য-দ্য-দ্য হান্ট অ্যালগরিদমকে ট্রিগার করেছে। আচার্য পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে না, তবে প্রকৃত মানুষ কোনও প্রমাণ নেই, ভ্যাকসিন বা দুলগুলিতে কোনও ধরণের বিশেষজ্ঞ, তার অনুদানের প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করেছেন বা তার কাজের মূল্যায়ন করেছেন।

তিনি এর বাইরে কোনও ব্যাখ্যা পাননি, সূত্রের 10 মার্চ ইমেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আচার্য বলেছিলেন, “আমি তাত্ক্ষণিকভাবে তহবিল হারিয়েছি।”

গ্রাউন্ড আপ থেকে 47 তম রাষ্ট্রপতির মতামত

প্রশাসনের ক্রিয়াকলাপের এলোমেলোতা এবং এর আপাত ত্রুটি যথেষ্ট পরিমাণে পাগল। তবে এটি ভয়ঙ্করও, আচার্য বলেছিলেন, এই ভাবতে হবে যে রাজনৈতিক বিবেচনাগুলি এখন বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে পরিচালিত করছে, বছরের পর বছর প্রচেষ্টা মুছে ফেলছে এবং সম্ভাব্য নিরাময়কে ব্যর্থ করে এবং ভবিষ্যতের যুগান্তকারী চিকিত্সার সুযোগ।

“আমি মনে করি না যে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্ধারণ করা সরকার কোনও অবস্থানে রয়েছে, বা হওয়া উচিত,” আচারিয়া ইউসিএসএফের স্পার্কলিং মিশন বে ক্যাম্পাসে মধ্যাহ্নভোজনে বলেছিলেন।

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, ট্রাম্পের নির্লজ্জ, মেডডলসোম নীতি, বিজ্ঞানী এবং চিকিত্সা গবেষকদের একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মকে ভয় দেখাতে চলেছে, জ্ঞানের সন্ধানে ক্ষুন্ন করে, জনসাধারণকে আঘাত করা এবং নেতিবাচকভাবে “বছরের পর বছর ধরে” মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে। “

::

আচার্য যখন রাস্তায় কাঁটাচামচ পৌঁছেছিলেন তখন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছিলেন। এখন 50, তিনি দুটি পথ চিত্রিত করার জন্য তার হাতগুলি একটি “ভি” আকারে টিপলেন।

আচার্যের অনুদানের মূল্য ছিল পাঁচ বছরের গবেষণায় ছড়িয়ে পড়ে million 3 মিলিয়ন। হঠাৎ করে বাতিল হওয়ার পরে তিনি অনুদানের দ্বিতীয় বছরে ছিলেন। (পল কুরোদা / সময়ের জন্য)

সেই সময় তিনি শিকাগো যুব সিম্ফনিতে বেহালাবিদ ছিলেন, অর্কেস্ট্রা দিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞানও পছন্দ করতেন। তার বাবা ছিলেন ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট। তার মা উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিত এবং রসায়ন শিখিয়েছিলেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আচার্য বলেছিলেন, তিনি সঙ্গীতে পেশাদার কেরিয়ার তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব-সংহত ত্যাগ স্বীকার করতে বা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বিজ্ঞান তার নির্বাচিত পথে পরিণত হয়েছিল।

স্ট্যানফোর্ডে, তিনি জীববিজ্ঞানে মেজর হয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্যসেবা গবেষণায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। সেখান থেকে এটি ইউসিএসএফ মেডিকেল স্কুলে ছিল। “আমি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পছন্দ করি। তবে আমি সত্যিই রোগীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে চেয়েছিলাম,” আচারিয়া বলেছেন, একজন স্ব-বর্ণিত ব্যক্তি ব্যক্তি।

একজন প্রিয় অধ্যাপক, যিনি চোখের সংক্রমণ এবং প্রদাহে বিশেষীকরণ করেছিলেন, তাকে চক্ষুবিদ্যায় চালিত করেছিলেন এবং আচারিয়াকে তার জীবনের আবেগ খুঁজে পেতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি তার কাজ সম্পর্কে মাইল-এক মিনিটের উত্সাহের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে তিনি বিস্তৃতভাবে হাসলেন, চোখ প্রশস্ত এবং আঙ্গুলগুলি টেবিলের উপরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন, যেন তিনি আবারও বাচ বা প্যাগানিনীকে ডেকে পাঠালেন।

“শরীর চোখের সমস্ত কিছু প্রভাবিত করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “যেমন, আপনার যদি সংক্রমণ হয় তবে আপনি এটি চোখে পেতে পারেন you আপনার যদি একটি অটোইমিউন ডিজিজ থাকে তবে আপনার চোখে প্রকাশ থাকতে পারে You আপনার রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে, আপনি এটি চোখে দেখতে পারেন The চোখের মতো, সত্যিই, দেহের মধ্যে একটি উইন্ডো।”

আচার্য সর্বশেষ গবেষণাটি কীভাবে শিংলস ভ্যাকসিন কাজ করে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল।

শিংলস হ’ল ভেরিসেলা জোস্টার ভাইরাস দ্বারা আনা একটি ফুসকুড়ি, যা চিকেনপক্সও ঘটায়। একবার চিকেনপক্স কমে গেলে, ভাইরাসটি আবার ফেটে যাওয়ার আগে কয়েক দশক ধরে কোনও ব্যক্তির দেহে সুপ্ত থাকতে পারে।

আচার্য বলেছিলেন, “প্রথম অনুদানের মধ্যে আমরা দেখিয়েছি যে ভ্যাকসিনটি চোখে দুলা এবং দুলগুলি প্রতিরোধে খুব কার্যকর।” “তবে আপনার যদি ইতিমধ্যে চোখে দুলা থাকে তবে আমরা কী প্রশ্ন করতে পারি নি?”

এটি কাজ ছিল, আচার্য বলেছিলেন, দৃষ্টি বা অন্ধত্বের ক্ষতি রোধ করার লক্ষ্যে অন্য কেউ করছে না। তিনি বারবার জোর দিয়েছিলেন না, টিকা দেওয়ার প্রচারের একটি প্রচেষ্টা, এখন একসময় সাধারণ অনুশীলন এখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিতর্কের স্তরে জড়িয়ে পড়ে-বা এই বিষয়টির জন্য কাউকে টিকা দেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য।

আচার্য তার মাথার একটি ছোট্ট, বিস্মিত কাঁপুনি দিয়ে বলেছিলেন, “এটি এমন এক গবেষণা যা আপনি ভাবেন যে সরকার চাইবে। সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা … উপকারিতা এবং কনস,” আচার্য বলেছিলেন। “আমি কেবল সেখানে তথ্য পেতে চেয়েছিলাম যাতে লোকেরা এটি ব্যবহার করতে পারে।”

এখন সেই গাইডেন্সটি শীঘ্রই যে কোনও সময় পাওয়া যাবে না।

যদি কখনও।

::

আচার্য কখনও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, তার পুরো জীবন এবং ক্যারিয়ার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিবেদিত হয়েছে।

তিনি যখন বাম দিকে ঝুঁকছেন, তখন তিনি কখনও কোনও দল বা আদর্শের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন না; আচার্য ডেমোক্র্যাটস এবং রিপাবলিকানদের সাথে একমত – এবং একমত না হওয়ার কারণ খুঁজে পেয়েছেন।

তিনি ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেননি, তবে কামালা হ্যারিসের পক্ষে তার সমর্থনটি বৈজ্ঞানিক তদন্তের জন্য কোনও ধরণের অবস্থান বা তার অনুদান রক্ষার উপায় হিসাবে দেখেননি। “এটি কখনই আমার মনকে অতিক্রম করে না,” তিনি বলেছিলেন।

আচার্য ইউসিএসএফের একটি সম্মেলন কক্ষে প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের স্বাক্ষরিত 1954 সালের একটি বইয়ের মাধ্যমে ফ্লিপ করেছেন। (পল কুরোদা / সময়ের জন্য)

পাঁচ বছরের অনুদান আচার্যের বেতনের 35% প্রদান করেছিল-তিনি দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে ছিলেন-এবং আয়ের ক্ষতি দুর্দান্ত না হলেও তিনি পরিচালনা করবেন। “আমি একজন অধ্যাপক এবং আমিও একজন ডাক্তার,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আমার চাকরি হারাতে যাচ্ছি না।”

আচারিয়াকে অবশ্য দু’জন ডেটা বিশ্লেষককে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তৃতীয় গবেষণার অবস্থানটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তিনি যারা যেতে দিন তারা আলোচনা করতে করতে তার কণ্ঠ আরও ঘন হয়ে গেল। এক পর্যায়ে, তিনি চোখের জল ফিরে লড়াই করছেন বলে মনে হয়েছিল।

“আমি আমার দলের সাথে অনেক কেঁদেছি,” তিনি এয়ার ক্যাফেটেরিয়া-স্টাইলের বিস্ট্রোতে কথোপকথনের নরম থ্রুমের বিষয়ে বলেছিলেন। “আমি কেবল এটি একসাথে রাখছি কারণ আমাকে করতে হবে … আমি এখনও রোগীদের যত্ন নিই I

ফেডারেল সরকারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগে-আরও বেশি চালিত, এটি কোনও সুচিন্তিত নকশার চেয়ে রাজনৈতিক গণনা এবং প্রতিশোধের স্বাদ দ্বারা-ট্রাম্প প্রশাসন শত শত অনুদান বাতিল করে দিয়েছে, আলঝাইমার রোগ, ক্যান্সার, এইচআইভি/এইডস, হার্ট ডিজিজ, কোভিড -19, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং আসক্তি, কোভিড -19, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং আসক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গবেষণা শেষ করেছে।

ইতিমধ্যে ব্যয় করা শত শত মিলিয়ন ডলার এখন অপচয় করা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণার ফলগুলি নির্লজ্জভাবে এবং হঠাৎ করে দ্রাক্ষালতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আচার্য বলেছেন, ক্ষতির গণনা করার জন্য এটি অসম্ভব। এমনকি চেষ্টা করা বেদনাদায়ক। “সমস্ত জিনিস যা শিখতে পারে না,” তিনি মুশকিল হয়ে বললেন। “সেখানে সমস্ত সম্ভাব্য লাভ” যা অবাস্তব হতে পারে।

জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত সমাপ্তির নোটিশ ইউসিএসএফ আচারিয়াকে আবেদন করার জন্য 30 দিন দিয়েছে যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে তার গবেষণা শেষ করার সিদ্ধান্তটি ত্রুটিযুক্ত হয়েছিল। তিনি তাই করেছেন।

কিছু দিন পরে, বিশ্ববিদ্যালয় আচার্যের আপিলের প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি প্রো ফর্মার ইমেল পেয়েছিল।

সেই থেকে কিছুই নেই।