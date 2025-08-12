‘একজন দুর্দান্ত দাদা এবং আমার সেরা বন্ধু’: ব্রিটিশ মহিলা, 33, যার ‘শ্বশুর-শ্বশুর টার্ন-পার্টনার তাকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন’ ফ্লোরিডার বিচারকের সাথে তাকে মুক্ত করতে দেওয়ার জন্য তাকে মুক্ত করতে দিন

একজন ব্রিটিশ মহিলা যার শ্বশুর শ্বশুরকে একটি সুইমিং পুলে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে জামিন অস্বীকার করার পরে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একজন বিচারকের কাছে আবেদন করেছিলেন।
62 বছর বয়সী মার্ক গিবন বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারাগারে রয়েছেন জেসমিন ওয়াইল্ড – তার পুত্র, অ্যালেক্সের প্রাক্তন অংশীদারকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।
ডেইলি মেইল এর আগে প্রকাশ করেছিল যে ফ্লোরিডায় তাঁর ইচ্ছা নিয়ে তর্ক করার সময় এমএস ওয়াইল্ডের মাথাটি পানির নিচে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন মার্ক তার সাথে রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন।
গ্রেপ্তারের হলফনামায় বলা হয়েছে, অভিযোগ করা ঘটনার সময় তিনি ‘শ্বাস নিতে পারেন না এবং আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনি’ শ্বাস নিতে পারবেন না এবং আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনি ‘শ্বাস নিতে পারবেন না’ মিসেস ওয়াইল্ড।
তবে, তিনি এখন ফ্লোরিডার বার্তোতে একটি আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি গিবনের চারপাশে সর্বদা ‘নিরাপদ’ বোধ করেছেন এবং তিনি ‘তাকে ভয় পান না’।
ইংল্যান্ডের একটি ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে মিসেস ওয়াইল্ড জানিয়েছেন সময়: ‘এটি আমার কাছে কিছুটা ধাক্কা হিসাবে এসে গেছে।
‘আমি কেবল তাঁর দুর্দান্ত দাদা যে তিনি তার প্রশংসা গাইতে পারি।’
এমএস ওয়াইল্ড গিবনের আইনজীবী কর্তৃক হেফাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার আহ্বান জানিয়ে জমা দেওয়া একটি প্রস্তাবের পক্ষেও কথা বলেছেন, আদালতের দ্বারা ‘নো-ভায়োলেন্স’ আদেশের সাপেক্ষে।
শুক্রবার জেসমিন ওয়াইল্ডকে তার শ্বশুরের গ্রেপ্তারে শেষ হওয়া পারিবারিক ছুটি থেকে ফিরে আসার পরে শুক্রবার যুক্তরাজ্যের বাড়িতে দেখা যায়
মার্ক গিবন (, ২) বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেল -ওয়াইল্ডকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কারাগারে রয়েছেন – তার ছেলে, অ্যালেক্সের প্রাক্তন অংশীদার
মার্ক গিবন, 62, ফ্লোরিডায় দুটি সংখ্যা ব্যাটারি এবং দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার চেষ্টা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে
তবে বিচারক জালাল হার্ব অনুরোধটি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছিলেন যে এমএস ওয়াইল্ডের সাক্ষ্য অভিযোগযুক্ত ডুবে যাওয়ার দিন তিনি যে শপথ গ্রহণের বিবৃতি দিয়েছিলেন তার বিরোধিতা করে।
বিচারক যোগ করেছেন, ‘বেশ স্পষ্টভাবেই, তার সাক্ষ্য এই আদালতের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।’
গিবনকে ৩ আগস্ট ফ্লোরিডায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে যে তিনি এমএস ওয়াইল্ডকে একটি সুইমিং পুলে জলের নীচে ঠেলে দিয়েছিলেন।
৩৩ বছর বয়সী এই যুবককে তার বুকে একটি স্ক্র্যাচ রেখে এবং তাদের বিলাসবহুল ছুটিতে কথিত ঘটনার পরে তার জীবনের ভয় পেয়েছিলেন।
গিবন, যিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিভক্ত হয়েছেন, এখন বেকনসফিল্ডে £ 800,000 ডলার আধা-বিচ্ছিন্ন বাড়িতে একা থাকেন।
এদিকে এমএস ওয়াইল্ড গিবনের ছেলে অ্যালেক্স থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, যার সাথে তিনি ২০২১ সালে দুটি ছোট বাচ্চা ভাগ করে নিয়েছেন।
একটি পারিবারিক সূত্র আমাদের জানিয়েছিল যে অ্যালেক্স এবং তার বাবা আর কথা বলেন না – এবং গত বছর অ্যালেক্সকে তার বিচ্ছিন্ন বাবার দিকে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করার জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল।
বোঝা যাচ্ছে যে তিনি যখন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তিনি বাকিংহামশায়ারের বেকনসফিল্ডে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করার সময় গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
অ্যালেক্স সহিংসতা ছাড়াই বিপজ্জনক গাড়ি চালানো এবং হয়রানির দ্বারা গুরুতর আঘাতের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
জেসমিন, প্রাক্তন স্বামী (এবং মার্ক গিবনের ছেলে) অ্যালেক্স এবং তাদের দুই সন্তানের একজনের সাথে চিত্রিত
মার্ক গিবন তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিভক্ত হয়েছেন এবং এখন বেকনসফিল্ডে £ 800,000 ডলার আধা-বিচ্ছিন্ন বাড়িতে একা থাকেন
মিসেস ওয়াইল্ড, ৩৩, পুত্রবধূ গিবন হলেন তাঁর ইচ্ছা নিয়ে একটানা খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন যে তাঁর সাথে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর নামকরণ করা হয়নি
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে তিন বছরের ড্রাইভিং নিষেধাজ্ঞা এবং পাঁচ বছরের নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
একটি পারিবারিক সূত্র ডেইলি মেইলকে বলেছিল: ‘রাস্তায় অ্যালেক্স এবং তার বাবার মধ্যে একটি বড় যুক্তি ছিল।
‘অ্যালেক্স যথেষ্ট ছিল এবং চেষ্টা করতে এবং গাড়ি চালানোর জন্য তার গাড়িতে উঠল তবে মার্ক তাকে ছাড়তে বাধা দেওয়ার জন্য গাড়ির সামনে উঠল।
‘অ্যালেক্স তাকে’ উপায় বের করার ‘জন্য চিৎকার করে বলল তবে মার্ক তাকে বাধা দিতে থাকে এবং ফলস্বরূপ গাড়িতে ধাক্কা খায়।’
সূত্রটি অব্যাহত রেখেছে: ‘মার্ক এবং জেসমিন কয়েক বছর ধরে একে অপরকে দেখছে, তবে তারা কখনই এটি স্বীকার করেনি।
‘অ্যালেক্স এবং তার বাবা মোটেও কথা বলেন না। পরিবারের মধ্যে বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে।
‘তার বাবা কীভাবে তার দুই সন্তানের মায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে তিনি একটি ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা বোধ করছেন।
‘মার্ক এবং জেসমিন একসাথে একটি ভয়াবহ কাজ করে এবং তারা প্রতি বছর কয়েকবার বাচ্চাদের সাথে ছুটিতে চলে যায়।
‘সে সবসময় তার বাড়িতে গোলাকার। তার নিজের একটি জায়গা রয়েছে তবে তিনি প্রায় সবসময় মার্কের সাথে বেকনসফিল্ডে থাকেন।
মিসেস ওয়াইল্ড বাকিংহামশায়ারের বেকনসফিল্ডের একজন হেয়ারড্রেসার এবং সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তার শ্বশুর গিবনের £ 800,000 ডলার সম্পত্তিতে থাকতে দেখা গেছে, পরিবারকে ক্রুদ্ধ করে
এমএস ওয়াইল্ড এবং গিবন তাদের নিজ নিজ সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন বিদেশী বিদেশী স্থানে একসাথে ছুটি কাটাচ্ছেন
‘তারা দু’বছর আগে ফ্লোরিডায় গিয়েছিল এবং বুদাপেস্টে গিয়েছিল যেখানে তিনি তাদের ছবি একসাথে দম্পতির মতো পোস্ট করেছিলেন।
‘এই ছুটিতে কী ঘটেছিল এবং কেন মার্ক স্পষ্টতই তাকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি না।
‘তবে আমাকে বলা হয়েছে যে জেসমিন অসন্তুষ্ট ছিল যে তারা কয়েক বছর ধরে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে এবং তার ইচ্ছায় তার নাম নেই।’
গিবন এমআরজি লাইটিং নামে একটি সফল আলোকসজ্জা ফার্ম পরিচালনা করেছেন টেলিভিশন এবং ফিল্ম সেটগুলিতে পাশাপাশি এড শিরান, স্যাম স্মিথ এবং পালোমা বিশ্বাসের জন্য সংগীত ভিডিওতে কাজ করেছেন।
2023 সালে সেট আপ, এমআরজি লাইটিং লিমিটেডের ব্যবসায়ের প্রথম বছরে 122,600 ডলার মজুদ ছিল।
তবে তার আরেকটি ব্যবসায় আল্ট্রালাইট ইউকে লিমিটেড সম্প্রতি তার ভাগ্য স্লাইড দেখেছে।
দু’বছর আগে এটির নগদ মজুদ ছিল £ 577,618,। তবে গত বছরের মার্চ মাসের মধ্যে এটি লাল রঙের মধ্যে 152,060 ডলার ছিল।
মার্ক 2024 সালের জুলাইয়ে সেট আপ করা সেজ হেয়ারড্রেসিং লিমিটেড নামে একটি নতুনভাবে হেয়ার সেলুন চালান।
সূত্রটি আরও যোগ করেছে: ‘মার্কের মূল্য প্রায় 800,000 ডলার এবং তিনি তার নাতি -নাতনিদের কাছে সমস্ত কিছু রেখে যাচ্ছেন।
‘তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী, যিনি নিজের সংস্থা পরিচালনা করেন এবং নিজের বাড়ির মালিক। তাঁর ইচ্ছা পরিবারে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। ‘
মিসেস ওয়াইল্ড তার শ্বশুর-শাশুড়ির গিবন মজাদার প্রকৃতির প্রকৃতির প্রশংসা করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়
পোলক কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় অনুসারে গিবন তার পরিবারের সোল্টেরার রিসর্টে (চিত্রযুক্ত) তার পরিবারের সাথে বিলাসবহুল ছুটিতে ছিলেন
অ্যালেক্স, 34, তার বাবার সাথে কাজ করেছিলেন এবং 2019 সালে আল্ট্রালাইট ইউকে লিমিটেডের সাথে একজন পরিচালক নিযুক্ত হন।
কয়েক বছর আগে তিনি রানী ক্রিসমাস দিবসের ভাষণের প্রযোজনায় জড়িত ছিলেন।
যাইহোক, তিনি ২০২৩ সালে এই সংস্থাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং বলা হয় যে তার পরে তার বাবার সাথে রাস্তায় জ্বলজ্বল সারি ছিল, যার ফলে তাকে গাড়িটি নিয়ে তার বাবাকে দৌড়ে নিয়ে যায়।
অ্যালেক্সের বাবা নিয়মিত এমএস ওয়াইল্ড এবং তার দুই নাতি -নাতনিদের সাথে ছুটি কাটাচ্ছেন।
এই জুটি শিশুদের সাথে একসাথে ভ্রমণ করেছিল – তবে অন্য কোনও আত্মীয় নয় – 2023 সালে ফ্লোরিডায় একসাথে ভ্রমণ করেছিল এবং একই বছরের ডিসেম্বরে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে গিয়েছিল।
মিসেস ওয়াইল্ড – যিনি তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে এসেছেন – তিনি তার শ্বশুরের সাথে বিদেশ ভ্রমণে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন।
তিনি গত বছর হ্যালোইনের আগে কুমড়ো প্যাচ পরিদর্শন করা পরিবারের একটি মূল্যবান স্ন্যাপ সহ এই সমস্তগুলির চিত্রও একসাথে পোস্ট করেছেন।
ফ্লোরিডায় পোলক কাউন্টি শেরিফের অফিস অনুসারে, মিঃ গিবন গত রবিবার এক সারির পরে পুলের পানির নীচে মিসেস ওয়াইল্ডের মাথাটি সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে থামাতে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছিলেন।
তিনি অভিযোগ করেছিলেন কেবল তখনই ডুবে যাওয়ার চেষ্টা বন্ধ করে দিলেন যখন দু’জন প্রতিবেশী বোন যা ঘটছে তা দেখে এবং চিৎকার করে বলেছিল যে তারা শেরিফের অফিসে ডেকেছিল।
৩ আগস্ট সন্ধ্যা 5..১৯ টার দিকে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পান করছেন এবং তার পুত্রবধূকে পানির নীচে ঠেলে দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন তবে তাকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অস্বীকার করেছেন।
পুলিশের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে মিসেস উইল্ড পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি শ্বাস নিতে পারবেন না এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ডুবে যাচ্ছেন। ভুক্তভোগী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে এবং জলের নীচে থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য তাকে মার্কের সাথে লড়াই করতে হবে তবে তিনি তাকে পিছনে চাপিয়ে দিতে থাকলেন। ‘
পোলক কাউন্টি শেরিফ গ্রেডি জুড বলেছেন: ‘এটা দুর্দান্ত যে পোলক কাউন্টি বিশ্বজুড়ে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে, তবে আমরা আশা করি যে তারা আমাদের সাথে দেখা করার সময় অবকাশকালীনরা আচরণ করবে, ঠিক যেমনটি আমরা আমাদের আজীবন বাসিন্দারাও একই কাজ করবেন বলে আশা করি।
‘যেহেতু মিঃ গিবন তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি, তাই তিনি নিজেকে ফ্লোরিডায় প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন।’
মিঃ গিবনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডিগ্রি হত্যা এবং ব্যাটারি চেষ্টা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি 9 সেপ্টেম্বর আদালতে পরবর্তী কারণে রয়েছেন।