একজন বিনিয়োগকারী যিনি ‘পিগস’ কিনে একটি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট পোর্টফোলিও তৈরি করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে তিনি উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পান

বন্ধ হওয়ার আগে, তিনি ভবনের বাইরে একটি “ইজারা” সাইন আপ রেখেছিলেন এবং কোনও অর্থ নামানোর আগেও তার প্রথম ভাড়াটেদের অবতরণ করেছিলেন। সম্পত্তি কেনার 12 মাসের মধ্যে, এটি পুরোপুরি ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

বার্কার কেবল জরাজীর্ণ বিল্ডিংগুলির সন্ধান করছেন না যার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থানের মানদণ্ড রয়েছে।

“আমি আমার রিয়েলটরকে বলছি, ‘আমাকে এমন কিছু সন্ধান করুন যা একটি ভাল জায়গায় রয়েছে It এটি সেরা জায়গা হতে হবে না It এটি এই অঞ্চলে কিছুটা শূন্যতার হার থাকতে হবে It এটি ব্যবসায়ের পক্ষে বেশ অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে, এর পাশেই ভাল হাইওয়েগুলি” “

বার্কারের দুটি চেষ্টা-সত্য কৌশল রয়েছে যা তাকে অবতরণ করতে সহায়তা করে।

“প্রথম এবং সর্বাগ্রে, গোপনীয়তাটি হ’ল: বাজারে কতক্ষণ এটি ছিল? এই ছেলেরা কতটা মরিয়া?” তিনি ড। “দীর্ঘ বাজার আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে।”

সম্ভাবনাগুলি হ’ল, সবেমাত্র বাজারে আসা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে খালি থাকা একটি বিল্ডিংয়ে তাঁর আরও আলোচনার শক্তি থাকবে।

এরপরে, তিনি তাদের অফিসের জায়গা থেকে সরে আসা সংস্থাগুলির সন্ধান করছেন।

“এটি আমার গোপন রেসিপি: যদি আমি তাদের প্রধান অফিস বিক্রি করে এমন সংস্থাগুলি খুঁজে পেতে পারি। সাধারণত, এটি কর্পোরেশন কর্তৃক অধিষ্ঠিত একক-ভাড়াটে দখলকারীরা এখন অন্য সদর দফতরে চলে যাচ্ছেন।”

এই ধরণের বিক্রেতা সাধারণত স্থানটি ইজারা দেওয়ার চেষ্টা করছেন না – তারা কেবল বিক্রি করতে চান, বার্কারকে ব্যাখ্যা করেছিলেন: “আপনি যদি এমন একটি একক সংস্থা খুঁজে পেতে পারেন যা ছেড়ে চলেছে তবে তারা এটি কেবল বিক্রয়ের জন্য রেখেছিল এবং এটি সেখানে চার বা পাঁচ বছর ধরে বসে থাকে কারণ প্রত্যেকে বিল্ডিং বিক্রয়ের জন্য দেখেন, তবে এটি ‘ইজারা দেওয়ার জন্য কখনও বলে না’ ‘ বেশিরভাগ লোক পুরো বড় বিল্ডিং কিনতে যাচ্ছে না। “

তিনি এখানে আসবেন, একটি ক্রয় এবং বিক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন যা তাকে অবিলম্বে ‘ইজারা’ সাইন বন্ধ করার আগে অবিলম্বে রাখতে দেয় এবং “হঠাৎ করেই, আপনার ফোনটি ফুঁকতে শুরু করে,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং আপনি যদি ভবিষ্যতে লেনদেন যেখানে আপনি এটি পেতে পারেন এবং সাইনটি ‘বিক্রয়ের জন্য’ থেকে ‘ইজারা দেওয়ার জন্য’ স্থানান্তরিত করার সময় আপনি কলগুলি পাবেন, এখন আপনি চাহিদা দেখতে পাচ্ছেন।”

