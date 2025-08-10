একজন ব্যক্তি গ্রীসে মারা যান, মাউন্ট ভেসুভিয়াস ইতালির পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলি ফ্রান্সের ছাইতে পরিণত হয় কারণ ইউরোপ জুড়ে দাবানলের ক্রোধ

ইউরোপ জুড়ে আগুনের আগুনের মধ্যে প্রায় ১,000,০০০ একর জমি গ্রাস করার পরে গ্রিসের কমপক্ষে একজন ব্যক্তি মারা গেছেন।
এথেন্সের ঠিক দক্ষিণে কেরেটিয়া অঞ্চলে, শুক্রবার আগুনের সময় আগুনের সময় একজন প্রবীণ ব্যক্তি দুঃখজনকভাবে মারা গিয়েছিলেন। দমকলকর্মীরা একটি কুঁড়েঘরে বিছানায় তার অবশেষ খুঁজে পেয়েছিল।
তৃতীয় দিনের জন্য দেশজুড়ে ধ্বংসাবশেষ অবিরত অব্যাহত থাকায় এথেন্সের জাতীয় অবজারভেটরি বলেছে যে যে উচ্চ বাতাস শিখাগুলি ফ্যান করে চলেছে তা কমপক্ষে সোমবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
ইতালিতে, রবিবার ইতালীয় দমকলকর্মীরা মাউন্ট ভেসুভিয়াসের ফ্ল্যাঙ্কগুলিতে একটি দাবানলকে মোকাবেলা করেছিল, নেপলসের নিকটে আগ্নেয়গিরির সমস্ত পর্বতারোহণের পথচিহ্নগুলি পর্যটকদের কাছে বন্ধ ছিল।
ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে যে এর মাটিতে 12 টি দল এবং ছয়টি কানাডায়ার বিমান রয়েছে যা ব্লেজের সাথে লড়াই করছে, যা শুক্রবার থেকে দক্ষিণ ইতালির জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে ছিঁড়ে গেছে।
রিইনফোর্সমেন্ট ফায়ার ফাইটাররা অন্যান্য অঞ্চল থেকে যাচ্ছিল এবং অনসাইট দলগুলি আগুনের বিস্তারকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ড্রোন ব্যবহার করছিল, এই পরিষেবাটি টেলিগ্রামে জানিয়েছে।
পার্কটি শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে দমকলকর্ম এবং ক্লিনআপ অপারেশনগুলির সুবিধার্থে, ভেসুভিয়াস ন্যাশনাল পার্ক ট্রেইল নেটওয়ার্কের সমস্ত কার্যক্রমকে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।’
পার্কটি অনুসারে, প্রায় 620,000 লোক 2024 সালে আগ্নেয়গিরির ক্র্যাটারে গিয়েছিল।
আগুন জ্বলন্ত গাছ থেকে শিখা এবং ধোঁয়া বৃদ্ধি যখন দমকলকর্মীরা 10 আগস্ট, 2025 -এ গ্রীসের কোমোটিনি, গ্রীসের নিকটবর্তী বন অঞ্চলে আগুন নিভানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়
2025 সালের 8 আগস্ট ইতালির নেপলসের একটি কম্যুন টেরজিগনোর ভেসুভিয়াস জাতীয় উদ্যানের মধ্যে একটি দাবানল থেকে আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া বৃদ্ধি পায়
একটি ড্রোন ভিউ দেখায় যে ফায়ার ট্রাকগুলি দক্ষিণ ফ্রান্সের নারবনের নিকটবর্তী জোনকিয়েরেসে আগুনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ একটি বাড়ি পেরিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, যখন 8 ই আগস্ট, 2025 এই অঞ্চল জুড়ে দাবানলগুলি ছড়িয়ে পড়ে
আগুনের ধোঁয়াটি পম্পেই প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট থেকে দেখা যেতে পারে, যা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।
ফ্রান্সে, কয়েক দশক ধরে দেশের বৃহত্তম দাবানলকে রাজত্ব করার জন্য রোধ করার জন্য শনিবার দক্ষিণ আউড অঞ্চলে প্রায় ১,৪০০ দমকলকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল, কারণ সমস্ত বাসিন্দাকে তাদের বাড়িতে ফিরে আসতে দেওয়া হয়েছিল।
আউড প্রিফেক্ট ক্রিশ্চান পাউজেট জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে এই সপ্তাহটি কাঠের অঞ্চলে 62২ বর্গমাইলেরও বেশি সময় জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে আগুনটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি ওয়াইনারিগুলির জন্য পরিচিত।
ভয়াবহ ছবিতে আগুন লাগার ফলে ছাইয়ের স্তূপের চেয়ে দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলি ছেড়ে যায়।
সমস্ত রাস্তা পুনরায় চালু করা হয়েছে তবে কর্তৃপক্ষ বনে অ্যাক্সেসের জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পাউগেট জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘লড়াই অব্যাহত রয়েছে, দমকলকর্মীরা এখনও (আগুন) রাজত্ব নিয়ে কাজ করছে।’
পোয়েট জানিয়েছেন, এই আগুনে একজন মারা গেছেন এবং ২৫ জন আহত হয়েছেন, ১৯ জন দমকলকর্মী সহ।
আগামী দিনগুলিতে উচ্চ তাপমাত্রা দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টা জটিল করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।
‘কয়েক সপ্তাহ ধরে আগুন নিভে যাবে না,’ আউড ফায়ার ডিপার্টমেন্টের পরিচালক কর্নেল ক্রিস্টোফ ম্যাগনি বলেছেন, বেশ কয়েকটি ‘হট স্পট’ যা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার দিকে ইঙ্গিত করে।
গ্রীস, দক্ষিণ -পূর্ব অ্যাটিকা, গ্রীস, 9 আগস্ট 2025 এর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া দাবানলের মধ্যে অ্যাকশনে একজন দমকলকর্মী
একটি দাবানল থেকে আগুনের শিখা এবং ধোঁয়ার উপরে একটি কানাডায়ার ফ্লাইট যা 9 আগস্ট, 2025 -এ ইতালির নেপলসের একটি কমিউনি টেরজিগনোর ভেসুভিয়াস জাতীয় উদ্যানের বিরতি থেকে বেরিয়ে আসে
ইতালির নেপলস, 8 ই আগস্ট 2025 এর নিকটবর্তী মাউন্ট ভেসুভিয়াসের op ালুতে সবুজ অঞ্চলে একটি বিশাল আগুন রেজেজ
উত্তর -পশ্চিম স্পেনের গ্যালিসিয়ায় ম্যাসাডার আশেপাশে আগের দিন দেরিতে আগুন থেকে ধোঁয়া বেড়েছে, 10 আগস্ট 2025
উত্তর -পশ্চিম স্পেনের গ্যালিসিয়ায় ম্যাসাডার আশেপাশে আগের দিন দেরিতে আগুন থেকে ধোঁয়া উঠতে বাসিন্দারা দেখছেন, 10 আগস্ট 2025
ফ্রান্সের জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা মেয়েও ফ্রান্স ফ্রান্সের দক্ষিণ অর্ধেককে ‘উচ্চ ভিজিল্যান্স’ সতর্কতার জন্য তাপ তরঙ্গের জন্য রেখেছিল, শনিবার 39 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আউড অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রত্যাশিত ছিল।
জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা মেয়েও ফ্রান্সের মতে সোমবার ‘হটেস্ট ডে দেশব্যাপী’ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
সেন্ট-লরেন্ট-ডি-লা-ক্যাবেরিসে, বুধবার তার বাড়িতে 65৫ বছর বয়সী এক মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, যা শিখায় বিধ্বস্ত হয়েছিল।
ফন্টজোনকাউসে প্রাণিসম্পদ কৃষকদের জন্য, আগুন চারণভূমি বিধ্বস্ত করেছে এবং তাদের বেশিরভাগ ঝাঁক মুছে ফেলেছে, যারা বলেছিল যে তাদের পশুপালগুলি সরিয়ে নেওয়ার সময় নেই।
এমমানুয়েল বার্নিয়ার বলেছিলেন যে তিনি যখন একটি বিধ্বংসী দৃশ্যে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি ‘অত্যন্ত ক্রুদ্ধ’ হয়েছিলেন, যে কলমটি তার ছাগলের পালকে ধ্বংসস্তূপে ফেলেছিল, 17 টি প্রাণী সহ – কিছু জন্ম দেওয়ার কাছাকাছি – আগুনে হারিয়ে গেছে।
‘আমি অবশ্যই চাকরি পরিবর্তন করব। এটি আমার পুরো জীবন বদলে দেবে, ‘তিনি বলেছিলেন।
বার্নিয়ারের সম্পত্তি এখন কেবলমাত্র কয়েকটি গিজ এবং দুটি অসুস্থ ছাগল ধারণ করে যখন তাকে অস্থায়ীভাবে তার বেঁচে থাকা ভেড়াটি স্থানীয় ওয়াইনগ্রোয়ারের কাছে অর্পণ করতে হয়েছিল, কারণ খামারের ক্ষতি এতটাই বিস্তৃত ছিল যে তারা আর থাকতে পারে না।
তিনি বলেন, ‘এখানে সমস্ত কিছুই ভেড়ার চারপাশে নির্মিত হয়েছিল এবং পালের ছুটি দেখে আমার পক্ষে অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন ছিল।’
কিন্তু তিনি জ্বলন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের জরিপ করার সাথে সাথে বার্নিয়ার ভবিষ্যতের জন্য কিছু আশা প্রকাশ করেছিলেন।
‘এখনও কিছুটা জীবন বাকি আছে,’ তিনি বলেছিলেন।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একজন বাসিন্দা মারাত্মক পোড়া ভোগ করেছেন এবং আরও চারজন হালকা আহত হয়েছেন, এবং ১৯ জন দমকলকর্মী আহত হয়েছিল, যার মধ্যে মাথায় আঘাতের আঘাত রয়েছে।
প্রতিবেশী স্পেনে, দমকলকর্মীরা মাদ্রিদের 62২ মাইল পশ্চিমে অবিলা প্রদেশে একটি দাবানলের লড়াই চালিয়ে যান।
2025 সালের 9 আগস্ট রোমের জিয়ানিকোলো হিলের অ্যাকুয়া পাওলা ফাউন্টেন (‘ফন্টানোন’) এ একজন ব্যক্তি শীতল হয়ে যায়
একজন মহিলা ইতালির রোমের একটি গরম দিনে কলসিয়ামে সতেজতা চেয়েছেন, 8 আগস্ট 2025
9 আগস্ট, 2025 -এ ইতালির নেপলসের একটি কমিউনি টেরজিগিগোর ভেসুভিয়াস জাতীয় উদ্যানের মধ্যে একটি দাবানল থেকে আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া বেড়ে যাওয়ার জন্য একটি হেলিকপ্টার ফ্লাইট
একটি ড্রোন ভিউ দক্ষিণ ফ্রান্সের নারবনের নিকটে জোনকিয়েরেসের কাছে দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং জ্বলন্ত উদ্ভিদ দেখায়, যখন 8 ই আগস্ট, 2025 এই অঞ্চল জুড়ে দাবানলগুলি প্রবাহিত হয়
গ্রীস, দক্ষিণ -পূর্ব অ্যাটিকা, গ্রীস, 09 আগস্ট 2025 এর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া একটি দাবানলের মধ্যে অ্যাকশনে একটি দমকল বিমান বিমান
শনিবার দ্বিতীয় দিনের জন্য অ্যাথেন্সের কাছে মারাত্মক দাবানলের সাথে কয়েকশ দমকলকর্মী লড়াই করেছিলেন
2025 সালের 8 আগস্ট গ্রীসের এথেন্সের কাছে কেরাটিয়া শহরে বড় দাবানল ভেঙে যায়
অ্যাডভান্সড কমান্ড পোস্টের প্রযুক্তিবিদ ভ্যাক্টর ফার্নান্দেজ শনিবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে আগুন লাগানো হচ্ছে তবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে পরের ঘন্টাগুলি ‘সমালোচনামূলক’ হবে। স্পেনের জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা অনুসারে কমপক্ষে পরের সপ্তাহ পর্যন্ত চরম তাপমাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
শুক্রবার বিকেলে স্পেনীয় সামরিক জরুরী ইউনিট ইউনিটকে এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং রাস্তা এবং ট্রেনের লাইনে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে রাত্রে কাজ করে আগুন শুরু হয়েছিল।
দক্ষিণ ইউরোপ এই গ্রীষ্মে একাধিক বড় আগুন দেখেছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন তাপ এবং শুষ্কতার ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতা বাড়িয়ে তুলছে, অঞ্চলটিকে দাবানলের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।