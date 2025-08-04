একজন মহিলার মৃত্যুর ঘটনা এবং একটি দুই -মাসিক শিশু, দলগুলিকে ৯৯ লক্ষ রুপিরও বেশি অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল

নগর আদালতের এক সিনিয়র সিভিল বিচারক করাচির শাদম্যান ড্রেনে পড়ে যাওয়ার পরে এক মহিলা ও দুই -মাসিক শিশু মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলিকে ৯৯ লক্ষ রুপিরও বেশি অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
কেএমসি এবং ডিএমসি সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে নাগরিকের দাবি শোনা গেল।
শুনানি চলাকালীন সিনিয়র সিভিল জজ মন্তব্য করেছিলেন যে রেকর্ডটি দেখিয়েছে যে দলগুলির অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, কেএমসি এবং ডিএমসি কেন্দ্রীয় জনসাধারণের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল, নর্দমা ব্যবস্থা এবং নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা আইনী দায়িত্ব ছিল।
আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে ২০২২ সালের বৃষ্টিপাতের সময় মোটরসাইকেল চালক ড্রেনে পড়েছিলেন, দলগুলির অবহেলা বাদীর স্ত্রী এবং দুই -মাসিক পুত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।
আইনজীবী জানান, বৃষ্টির ড্রেনের পাশে কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই, বাদীর 3 -মাসিক ছেলের দেহটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।