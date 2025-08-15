You are Here
একজন মারা গিয়েছিলেন, ডেনমার্কে ট্রেনের লেনদেনের পরে বেশ কয়েকজন আহত
একজন মারা গিয়েছিলেন, ডেনমার্কে ট্রেনের লেনদেনের পরে বেশ কয়েকজন আহত

ডেনিশ পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ ডেনমার্কে একটি ট্রেন ধাক্কা মেরে এবং লেনদেন করার সময় এক ব্যক্তি নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

দৃশ্যের ছবিগুলি দেখিয়েছে যে ট্রেন থেকে একটি গাড়ি ছিঁড়ে গেছে এবং পাশে শুয়ে ছিল, ডেনিশ টিভি 2 জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে যে ট্রেনে চড়ে ৯৫ জনের মধ্যে একজন মারা গিয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে দু’জনকে হেলিকপ্টার দ্বারা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ডেনমার্কের দক্ষিণ জুটল্যান্ড অঞ্চলের পুলিশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

ট্রেনটি যখন একটি রাস্তা ক্রসিংয়ে একটি গাড়িতে আঘাত করেছিল তখন ঘটনাটি ঘটেছিল, জাতীয় রেল ব্যবস্থা অপারেটর বানেডানমার্ক এক্সে জানিয়েছেন।

ডেনমার্কের জাতীয় রেলওয়ে অপারেটর, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ডিএসবি পৃথকভাবে বলেছে যে এটি জার্মানির সাথে ডেনমার্কের সীমান্তের নিকটে ক্লিপলেভ এবং টিংলেভের শহরগুলির মধ্যে সমস্ত যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে।

