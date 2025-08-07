একজন মোটরসাইকেল চালক, তাঁর স্ত্রী সহ, হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা যান

লাহোরে, এক মোটরসাইকেল রাইডার, আকবর চৌক, ফ্লাইওভারে মারা গিয়েছিলেন, উভয় স্বামী / স্ত্রীরা ইকবাল শহর থেকে মৃত্যুর জন্য তাদের ফিরোজেপুর রোডে তাদের বাড়িতে আসছিলেন।
পুলিশ জানায়, 65৫ বছর বয়সী শেখ আফজাল এবং তাঁর 60০ বছর বয়সী বেগম আবিদা নূর ইকবাল শহর থেকে বাড়ি আসছিলেন যখন আকবর চৌক ফ্লাইওভারে নেমে মোটরসাইকেলের গতি ত্বরান্বিত করেছিলেন।
এদিকে, শেখ আফজাল হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছিল, যার ফলে মোটরসাইকেলটি সীমানা দেয়ালে আঘাত করেছিল এবং উভয় স্বামী / স্ত্রীই ফ্লাইওভার থেকে জেগেছিলেন।
শেইখ আফজাল হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারা যান এবং ঘটনাস্থলে আবিদা বনু মারা যান। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরে পুলিশ উত্তরাধিকারীদের কাছে মৃতদেহ হস্তান্তর করে।