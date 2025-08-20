“বেদোমস্টি”: প্রথম মাসের স্বেচ্ছাসেবীরা প্রবীণদের মর্যাদা পাবেন
ইউক্রেনের একটি বিশেষ সামরিক অপারেশন (এসভি) প্রথম মাসের স্বেচ্ছাসেবীরা যুদ্ধের অভিজ্ঞদের মর্যাদা পাবেন। ওভারনের মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট উদ্যোগকে সামনে রেখেছে, এটি ইতিমধ্যে বিলিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সরকারী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, লিখুন উত্সগুলির রেফারেন্স সহ “বেদোমস্টি”।
একজন প্রবীণ ব্যক্তির স্থিতি সেই স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা প্রাপ্ত হবে যারা 1 অক্টোবর, 2022 থেকে 1 সেপ্টেম্বর, 2023 পর্যন্ত এই জোনে অভিনয় করেছিলেন – এই সময়ের মধ্যে, নাগরিকরা স্বেচ্ছাসেবীর বিচ্ছিন্নতায় থাকার বিষয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেনি।
সংশোধনীগুলি “ভেটেরান্সের উপর” ফেডারেল আইনে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য ডুমার ডেপুটি ব্যাচেস্লাভ কালিনিন যেমন উল্লেখ করেছেন, নথিটি যারা তাঁর ক্ষেত্রগুলিতে দেশকে রক্ষা করেছিলেন এবং বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছেন তাদের সাথে সম্পর্কিত তাদের সাথে সামাজিক অবিচারকে সরিয়ে দেয়।
এর আগে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন লুগানস্ক এবং ডোনেটস্ক পিপলস প্রজাতন্ত্রের পাশাপাশি খেরসন এবং জাপোরিজঝ্যা অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধের প্রবীণদের উপর একটি আইন স্বাক্ষর করেছিলেন। আইন অনুসারে, একটি বিশেষ সামরিক অভিযানের অংশগ্রহণকারীরা, যারা রাশিয়ার নতুন অঞ্চলে দেশে গৃহীত হওয়ার মুহুর্ত থেকেই কাজ সম্পাদন করে, তারা যুদ্ধের অভিজ্ঞদের মর্যাদা পাবে।