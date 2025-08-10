একটি আপডেট হওয়া সিরি যা অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে যা পরবর্তী বসন্ত পর্যন্ত এখানে থাকবে না

একটি সিরি যা কেবল টাইমার সেট করা বা একটি অনুস্মারক লেখার চেয়ে আরও বেশি কিছু করে এখনও প্রায় এক বছর দূরে থাকতে পারে। অনুযায়ী ব্লুমবার্গের মার্ক গুরম্যানঅ্যাপল বসন্তে সিরির একটি ওভারহুলড সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছে, যা নতুন দ্বারা বাড়ানো হবে অ্যাপ ইনটেন্টস বৈশিষ্ট্য। গুরম্যান রিপোর্ট করেছেন যে আপগ্রেড করা সিরি অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে আরও জটিল কাজগুলি পরিচালনা করবে, যেমন কোনও ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মন্তব্য করা, কোনও শপিং অ্যাপে আপনার কার্টে একটি আইটেম যুক্ত করা বা একটি নির্দিষ্ট ফটো সম্পাদনা করে এবং পরে এটি প্রেরণ করা।
হতাশার বিলম্বের পরে, অ্যাপল উন্নত সিরির আগের দাবিগুলি সরবরাহ করতে ক্যাচ-আপ খেলছে। গুরম্যানের মতে, সংস্থাটি নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলি পরীক্ষা করছে, তবে অলট্রেইলস, অ্যামাজন, ফেসবুক, থ্রেডস, তেমু, উবার, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইউটিউব সহ তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলিও রয়েছে। ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মতো আরও সংবেদনশীল তথ্য পরিচালনা করে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, গুরম্যান বলেছিলেন যে অ্যাপল কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধগুলি সন্ধান করতে পারে বা অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলির জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে পুরোপুরি এড়াতে পারে।
অ্যাপল আমাদের ডাব্লুডাব্লুডিসি 2024 চলাকালীন এই স্মার্ট সিরির প্রথম ঝলক দিয়েছে, যেখানে অ্যাপল গোয়েন্দাগুলি বার্ষিক সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যাইহোক, সংস্থাটি মার্চ মাসে আপডেট হওয়া সিরির জন্য রিলিজটি বিলম্ব করেছিল, ব্যাখ্যা করে যে “এটি আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ভাবার চেয়ে বেশি সময় নেবে” এবং যোগ করেছে যে আপগ্রেডগুলি “আগামী বছরে” রোল আউট করা উচিত। ” আইফোন 16 প্রকাশের পরে জনসাধারণের কাছে উপলভ্য ছিল না এমন সিরির নতুন ক্ষমতা প্রদর্শন করে এমন একটি টিভি বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরেও অ্যাপল মিথ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য মামলা করেছে।