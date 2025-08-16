তিনি যখন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, একজন নেতা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে চেয়েছিলেন এবং পশ্চিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মার্কিন মাটিতে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি দর কষাকষি করার আশা করেছিলেন যা মস্কো এবং কিভকে শান্তির পথে নিয়ে যাবে – নিজের জন্য একটি নোবেল শান্তি পুরষ্কার নিয়ে।
তবে এমনকি একটি লাল-কার্পেট স্বাগতও নয় যেখানে ট্রাম্প পুতিনকে সাধুবাদ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রশংসা করেছেন এবং তাকে রাষ্ট্রপতি লিমুজিনে চড়তে দেওয়া রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতির কাছাকাছি আনার জন্য যথেষ্ট হবে।
প্রাক্তন রাশিয়ার সাম্রাজ্য দখল আলাস্কার একটি সামরিক ঘাঁটিতে তাদের তিন ঘন্টা বৈঠকের সময় নেতারা বলেছিলেন যে তারা কিছু সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু যুদ্ধের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছায়নি যা কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং মস্কোকে তার 20% প্রতিবেশী দখল করে নিয়েছিল।
ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে তাদের ব্রিফ করার পরে শনিবার মূল ইউরোপীয় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীরা দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা করেছেন বলে সোমবার ইউক্রেনীয় নেতা ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে ভ্রমণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
তবুও কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি ক্রেমলিনের ছয় থেকে সাত ঘন্টাের চেয়ে যথেষ্ট খাটো ছিল পূর্বাভাস ছিলমস্কো এবং ওয়াশিংটন উভয়ের জন্য “তার ন্যূনতম উদ্দেশ্য পূরণ”।
“বৈঠকে প্রমাণিত হয়েছিল – বা বরং, এটি প্রত্যেক পক্ষকে ঘোষণার সুযোগ দিয়েছে – তারা শান্তি চায়, বাস্তবে, তারা আগে যা করছিল তা তারা ঠিকঠাক করে চালিয়ে যাবে,” প্রাক্তন রাশিয়ার কূটনীতিক বরিস বন্ডারেভ মস্কো টাইমসকে বলেছেন।
“ট্রাম্প কোনও নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই পুতিনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, যখন পুতিন যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, দাবি করেছেন যে তিনি এবং ট্রাম্প কোনওভাবেই শান্তি জোরদার করার জন্য কাজ করছেন,” ইউক্রেনের আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত জেনেভায় জাতিসংঘে রাশিয়ার মিশনে দায়িত্ব পালনকারী বন্ডারেভ বলেছেন।
তফসিলযুক্ত সংবাদ সম্মেলনে তিন ঘন্টা আলোচনা থেকে উদ্ভূত হয়ে ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে উষ্ণ কথা বিনিময় করেছিলেন তবে সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিতে অস্বীকার করেছেন।
চুক্তির “অনেক পয়েন্ট” সহ একটি “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” অধিবেশন সত্ত্বেও, ট্রাম্প বলেছেন যে “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই”, যেখানে পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে।
পুতিন যৌথ প্রেস উপস্থিতিতে সহযোগিতার সাধারণ শর্তেও বক্তব্য রেখেছিলেন যা মাত্র 12 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।
পুতিন বলেছিলেন, “আমরা আশা করি যে আমরা যে বোঝাপড়াটি পৌঁছেছি তা ইউক্রেনে শান্তির পথ সুগম করবে,” পুতিন বলেছিলেন।
পুতিন তার বক্তৃতার সময় যুদ্ধের “মূল কারণগুলি” উল্লেখ করেছিলেন, ক্রেমলিনের দাবির একটি উল্লেখ যে ইউক্রেনকে স্থায়ীভাবে ন্যাটো থেকে দূরে রাখা হবে, এর সামরিক ডাউনসাইজড এবং কিয়েভ দৃ russia ়ভাবে রাশিয়ার প্রভাবের ক্ষেত্রের মধ্যে রেখেছিল।
“আমি বারবার বলেছি যে ইউক্রেনের উন্নয়নগুলি রাশিয়ার জাতীয় সুরক্ষার জন্য মৌলিক হুমকির উপস্থিতি রয়েছে,” পুতিন বলেছিলেন।
“রাশিয়ার সমস্ত বৈধ উদ্বেগকে অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত এবং ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে একটি সুষ্ঠু সুরক্ষা ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে হবে।”
আমেরিকান রাজনীতির স্বতন্ত্র রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ আলেকজান্দ্রা ফিলিপ্পেনকোর মতে, “মূল বক্তব্যটি হ’ল কার্যত কোনও ফলাফল নেই।”
ফিলিপ্পেনকো মস্কো টাইমসকে বলেছেন, “আমার দৃষ্টিতে মূল ফলাফলটি বিভ্রান্তি – বিশেষত মার্কিন পক্ষেই।”
“সবচেয়ে বড় কথা, এই বিভ্রান্তির এই ধারণাটি এমনকি রক্ষণশীল মিডিয়া এবং ট্রাম্পের কট্টর সমর্থকদের মধ্যেও স্পষ্ট।”
কোনও কংক্রিট চুক্তি ঘোষণার সাথে প্রত্যাশার চেয়ে আগে আলোচনার আগে জড়িয়ে যাওয়ার পরে, প্রতিনিধিদের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা এবং একটি কার্যকরী মধ্যাহ্নভোজও বাতিল করা হয়েছিল।
ফিলিপেনকো উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব, আর্কটিক বা চীনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।
“এখনও অবধি, পুতিনের কূটনৈতিক ‘বিজয়’ বাদ দিয়ে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধীর সফর, আমেরিকান রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে একটি লাল কার্পেট স্বাগত এবং প্রশংসা-কোনও বাস্তব অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়,” ড স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইএস) সেন্টারে রাশিয়া এবং ইউরেশিয়ার সিনিয়র ফেলো মারিয়া স্নেগোভায়া।
“আশা করি, এটি ইউক্রেনের জন্য সুসংবাদ: পুতিনের অন্তর্নিহিততা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সাথে পূরণ করা উচিত,” স্নেগোভায়া যোগ করেছেন, যদি এটি ইউক্রেনের 8 ই আগস্টের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাজি না হয় তবে মস্কুকে খাড়া মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলির সাথে আঘাত করার হুমকির কথা উল্লেখ করে।
ট্রাম্প, তার পালা, স্টেটেড আলোচনার পরে তিনি রাশিয়া বা এর ব্যবসায়িক অংশীদারদের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন না, তিনি আরও যোগ করেছেন যে “আমাকে এটি সম্পর্কে দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ বা অন্য কোনও কিছুর মধ্যে ভাবতে হবে, তবে আমাদের এখনই সে সম্পর্কে ভাবতে হবে না।”
এদিকে, ক্রেমলিনপন্থী বিশেষজ্ঞ এবং রাশিয়ান কর্মকর্তারা মস্কোর পক্ষে সাফল্য হিসাবে সভাটিকে অনেকাংশে প্রশংসিত করছেন।
“প্রায় 80% ইস্যু সমাধান করা হয়েছে,” ড প্রো-ক্রেমলিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক সের্গেই মার্কভ।
“পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে একটি অত্যন্ত উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ কারণেই এই কারণেই আলোচনাগুলি পুতিনের পক্ষে বিজয় এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে একটি অগ্রগতি হিসাবে দেখা যায়।”
রাশিয়ান সুরক্ষা কাউন্সিলের উপ -চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ ড যে “রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ-স্তরের বৈঠকের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করা হয়েছে-শান্ত, আলটিমেটাম বা হুমকি ছাড়াই।”
“মূল বিষয়: উভয় পক্ষই কিভ এবং ইউরোপের শত্রুতা অবসান ঘটাতে আলোচনার জন্য ভবিষ্যতের ফলাফল অর্জনের জন্য সরাসরি দায়বদ্ধ করেছে,” মেদভেদেভ যোগ করেছেন, যিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় হকিশ বিরোধী বিরোধী বিরোধী তিরাদেসকে কুখ্যাত করেছেন।
বন্ডারেভের মতে, পুতিন এবং ট্রাম্পের এই পদ্ধতির – ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে যে কোনও দৃ concrete ় সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়া – এটি কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে।
“পুতিন তার লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদি না কেউ সত্যিকারের প্রতিরোধ না দেয়। ইউক্রেন যদি আরও বেশ কয়েক বছর ধরে ধরে রাখতে পারে তবে যুদ্ধ সম্ভবত বছরের পর বছর ধরে টেনে নিয়ে যাবে,” বন্ডারেভ বলেছিলেন। “এক পর্যায়ে ট্রাম্পকে অভিনয় করতে বাধ্য করা যেতে পারে।”
“তবে আপাতত এর কোনও চিহ্ন নেই – এবং মনে হয় উভয় নেতা একে অপরের সাথে বেশ সন্তুষ্ট রয়েছেন,” তিনি বলেছিলেন।
এএফপি রিপোর্টিং অবদান।
