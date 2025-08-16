একটি উজ্জ্বল ধাঁধা-প্ল্যাটফর্মার, মোবাইল এবং অন্যান্য নতুন ইন্ডি গেমগুলিতে গুনজান প্রবেশ করুন চেক আউট

ইন্ডি গেম স্পেসে কী চলছে তার আমাদের সর্বশেষ পুনর্নির্মাণে আপনাকে স্বাগতম। বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় গেমস এই সপ্তাহে হ্রাস পেয়েছে এবং কিছু হাই-প্রোফাইলগুলি আরও প্ল্যাটফর্মে পোর্ট করা হয়েছে। যদিও আমরা তাদের কাছে আসার আগে, আমি আপনাকে এখন পর্যন্ত আমার বছরের প্রিয় গেমগুলির একটি সম্পর্কে বলতে চাই।
আমি অনেক আরপিজির সাথে পুরোপুরি জড়িত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করি। বৃহত্তরভাবে, আমি আমার চরিত্রটিকে অনুকূল করতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে আগ্রহী নই, একটি দক্ষতা গাছ তৈরি করতে বা আমার প্লে স্টাইলটি মেলানোর জন্য খুব ভাল সরঞ্জামের জন্য ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য আগ্রহী। আমি এটি আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে করি যখন কোনও গেমটি সাধারণত অল্প সংখ্যক ক্ষমতা এবং পাওয়ারআপ সরবরাহের পাশাপাশি সত্যই চতুর স্তরের নকশা সরবরাহ করে এই যান্ত্রিকগুলি ব্যবহার করার জন্য একটি সীমিত টুলসেট এবং বিভিন্ন ধরণের উপায় সরবরাহ করে।
এর সাথে কেস Ö আলওয়োয়াযা গত সপ্তাহে বাষ্পে এসেছিল এবং এটি থেকে সর্বশেষতম খেলা Elechade বিকাশকারী নামা তাকাহাশি। এটি একটি ধাঁধা-প্ল্যাটফর্মার যা আপনি একটি বসার মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারেন এবং এটি পুরোপুরি মনমুগ্ধকর।
আপনি একটি শুঁয়োপোকা হিসাবে খেলেন যা বোমা ব্যবহার করে – এবং পরে দ্বিতীয়টি – স্টাফগুলি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং ঘুরে বেড়াতে। আপনি যদি কোনও উচ্চতর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে চান তবে আপনার বসে থাকা বোমাটি বিস্ফোরণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণগুলিও সহজ, কারণ আপনার কেবল সরানো দরকার, এবং বোমা ফেলে এবং ফুঁকতে হবে।
এই গেমটির নকশা যদিও সহজ কিছু নয়। এমনকি মেনুতে এখানে প্রায় কোনও পাঠ্য নেই। আপনার সামনে কী রয়েছে তা কীভাবে নেভিগেট করবেন তা পরীক্ষা করে এবং নির্ধারণ করে আপনি শিখেন। নির্দিষ্ট ধাঁধা সমাধান করতে আপনাকে কিছুটা ব্যাকট্র্যাক করতে হবে। এটি এতটা যান্ত্রিকভাবে শক্ত যে 15-সেকেন্ডের ট্রেলারটি আপনাকে কী বোঝার দরকার তা হ’ল Ö আলওয়োয়া প্রায়:
আমি এইটির মধ্য দিয়ে পুরোভাবে হাসলাম – এমনকি যখন আমি মুহুর্তে স্টাম্পড হয়ে গিয়েছিলাম – এবং যখন আমি সমস্যার সমাধানগুলি খুঁজে বের করি তখন আমি একটি সন্তুষ্ট ছানা ছেড়ে দিলাম। এটি সহায়তা করে যে ভিজ্যুয়ালগুলি (শিল্পী হাচিনোস দ্বারা) এবং অডিও নরক হিসাবে মনোমুগ্ধকর। গেমের শিরোনামও একেবারে ভয়ঙ্কর। উমলাউট গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি লেটারিংটিকে আপনার চরিত্রের মতো দেখায় যার পিছনে এক জোড়া বোমা রয়েছে। টাকাহাশি এবং কো। into ুকিয়ে দাও Ö আলওয়োয়া। এটি শেষ ক্রেডিটগুলিতে প্রসারিত, যা বেশ কয়েকটি গেমের তালিকা করে যা এইটিকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন একটি সুন্দর স্পর্শ।
Ö আলওয়োয়া আমাকে কিছুটা মনে করিয়ে দেয় প্রাণী ভাল। এটি 2024 এর আমাদের পছন্দের মতো প্রায় একই স্তরের গভীরতার নেই, তবে এটির দরকার নেই। এটি যেভাবে নিখুঁত।
এটি আরও একটি নিখুঁত খেলা মনে রাখে, Poinpyএমনকি সুরকার সুয়োমির কাজটি আমাকে সেই গেমের দুর্দান্ত সংগীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি এখনও দুঃখিত যে আমার পক্ষে খেলা অসম্ভব Poinpy এখনই, এটি নেটফ্লিক্সের ক্যাটালগ থেকে কিছুক্ষণ আগে নিখোঁজ হওয়ার সাথে সাথে। কিন্তু Ö আলওয়োয়া আমার হৃদয়ে সেই গর্তটি পূরণ করার জন্য একটি ব্যাং আপ কাজ করেছে। আমি এটি যথেষ্ট সুপারিশ করতে পারি না।
অন্য কোথাও, একটি সুন্দর ছোট ইন্ডি রয়েছে যা আপনি এখনই পিসি, অ্যান্ড্রয়েড এবং (ইইউতে) আইওএসের জন্য এপিক গেমস স্টোরে বিনামূল্যে বাছাই করতে পারেন। লুকানো লোকেরা অ্যাড্রিয়ান ডি জংয়ের একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় লুকানো অবজেক্ট গেম যা হাতে আঁকা পরিবেশ এবং মজার, ভয়েস-উত্পাদিত শব্দ প্রভাবগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আমি এটির মধ্যে কেবল একটি সামান্য উপায় তবে আমি এখন পর্যন্ত এটি উপভোগ করছি। এই সপ্তাহের অন্যান্য মহাকাব্য গেমগুলি পিসিতে ফ্রিবি হ’ল রাগডল ফিজিক্স সিম সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বিতরণ পরিষেবা।
এছাড়াও, দ্রুত অনুস্মারক হিসাবে, বিশ্বের বৃহত্তম গেমিং ইভেন্ট গেমসকোম অনুষ্ঠিত হওয়ায় পরের সপ্তাহে এক টন ভিডিও গেম নিউজ নেমে আসবে। কী আশা করা যায় এবং কীভাবে বিভিন্ন শোকেস এবং স্ট্রিমগুলি দেখতে পাবেন সে সম্পর্কে বিশদগুলির জন্য আমাদের গেমসকোম পূর্বরূপ দেখুন এবং সম্ভবত আপনার আঙ্গুলগুলি একটির জন্য অতিক্রম করে রাখুন ফাঁকা নাইট: সিলসসং প্রকাশের তারিখ, আপনি যদি খুব ঝোঁক হন। মঙ্গলবার আমাদের সাথে যোগ দিন যখন আমরা উদ্বোধনী নাইট লাইভের মাধ্যমে আমাদের পথে লাইভব্লগ করি। আমরা আপনাকে পুরো সপ্তাহ জুড়ে ইভেন্ট থেকে স্বাদযুক্ত সংবাদটি নিয়ে আসব।
নতুন রিলিজ
এই সপ্তাহে একটি বোনাফাইড ইন্ডি ক্লাসিক হিট মোবাইল ডিভাইসগুলি। বুলেট হেল অন্ধকূপ ক্রলার গুনজিওন প্রবেশ করুন (আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড) এবং এর সিক্যুয়াল, প্রাক্তন অ্যাপল আর্কেড একচেটিয়া গুনজিওন থেকে প্রস্থান করুন (আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড), উভয়ই চেষ্টা করতে নিখরচায় এবং আপনি অ্যাপ্লিকেশন ক্রয় করার পরে এগুলি খেলতে পারেন।
এই সংস্করণগুলির মধ্যে টাচ কন্ট্রোলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, প্রকাশক ডিভলভার ডিজিটালটি নির্দেশ করে যে আপনি “গুনজিওনের গভীরতা জয় করতে আপনার স্ক্রিনটি সোয়াইপ করতে, ট্যাপ করতে এবং পাকতে পারেন।” বিকাশকারীরা শেষ পর্যন্ত অনলাইন কো-অপ্ট যুক্ত করেছে যাতে আপনি একই ঘরে না থাকায় আপনার বন্ধুদের সাথে খেলতে পারেন। এখানে মেষশাবক হিসাবে এখানে একটি ক্রসওভারও রয়েছে মেষশাবক সর্বশেষতম খেলতে সক্ষম চরিত্র হয়ে ওঠে।
মোবাইলে গেমসের আগমন প্রবীণ গুনজিওন খেলোয়াড়দের ডজ রোলের সিরিজটি পুনর্বিবেচনার একটি শালীন কারণও দিতে পারে। আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড বন্দরগুলি তাদের সময়টি পাস পর্যন্ত সহায়তা করতে পারে গুনজিওন 2 প্রবেশ করান পরের বছর বাষ্পে পৌঁছেছে।
আরেক জনপ্রিয় ইন্ডি এই সপ্তাহে আরও প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রসারিত হয়েছে ডরফরোম্যান্টিক (পূর্বে কেবল পিসি এবং নিন্টেন্ডো স্যুইচটিতে উপলভ্য) হেডআপের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ প্লেস্টেশন এবং এক্সবক্সে এসেছিল। তৌকানা ইন্টারেক্টিভ থেকে এই কৌশল ধাঁধা গেমটি হেক্স টাইলস ব্যবহার করে একটি বিশ্ব তৈরি করা, যা আমার তৈরি করে টেকোস্ব -স্বাচ্ছন্দ্যময়। এটি একটি শীতল, সুন্দর খেলা যা এখনও আপনার জ্ঞানীয় গিয়ারগুলি কিছুটা ঘুরিয়ে দেবে।
একটি মোবাইল সংস্করণও বিকাশে রয়েছে, তবে এটি পিসি এবং কনসোল গেমের সরাসরি বন্দর হবে না। পরিবর্তে, তৌকানা একটি পুনর্নির্মাণে ক্লকস্টোন নিয়ে কাজ করছে ডরফরোম্যান্টিক এটি টাচস্ক্রিন ডিভাইসের জন্য গ্রাউন্ড আপ থেকে নির্মিত।
টিএমএনটি সিরিজের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টার্ন-ভিত্তিক হয়ে গেছে কিশোর মিউট্যান্ট নিনজা কচ্ছপ: কৌশলগত টেকটাউনযা মে মাসে পিসিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্ট্রেঞ্জ স্ক্যাফোল্ড এখন গেমটি নিন্টেন্ডো স্যুইচ (কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকাতে) এবং এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস এ এনেছে। এটি পরবর্তী তারিখে ইউরোপীয় অঞ্চলগুলিতে স্যুইচ করতে আসছে।
পিসি খেলোয়াড়দের গেমটিতে ফিরে আসার কারণ থাকতে পারে, কারণ স্ট্রেঞ্জ স্ক্যাফোল্ড এটি একটি রিমিক্স মোডের সাথে আপডেট করেছে। এটি নতুন চাল এবং আক্রমণ ধরণগুলির পাশাপাশি আরও কঠোর চ্যালেঞ্জগুলির সাথে আরও অনেক শত্রু প্রকার যুক্ত করে।
রব এই সপ্তাহে পিসি (স্টিম এবং এপিক গেমস স্টোর), এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস এবং পিএস 5 এ অবতরণকারী গাইলি গেমসের একটি কো-অপ, সাইড-স্ক্রোলিং বিট-‘এম-আপ। আমি এই ভিত্তিটি পছন্দ করি, যা বাইরের মহাকাশ থেকে নিনজা চিয়ারলিডারদের পৃথিবীতে নেমে আসে এমন একটি জলবায়ু পরিবর্তন-ব্যাটলিং এআই থেকে গ্রহকে মুক্ত করতে দেখায় যা সম্ভবত এটি মানুষের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে খুব ভালভাবে কাজ করেছে। চারটি চরিত্রের প্রত্যেকটির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, একটি রেঞ্জযুক্ত অস্ত্র সহ।
আমি খেলেছি রব প্রায় 30 মিনিটের জন্য এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি আমার পক্ষে এখনও পর্যন্ত ক্লিক করেনি। আমি এটি অন্য শট দিতে পারি, তবে সেখানে আরও অনেকগুলি গেম খেলার অপেক্ষায় রয়েছে।
আমি এমন গেমগুলির প্রশংসা করি যা খেলোয়াড়দের কিছু করতে মজাদার কিছু দেওয়ার চেয়ে বেশি। কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি হয়েছে যা লক্ষ্য করে যে লোকদের একটি ভাষা শিখতে সহায়তা করা। আরেকটি এই সপ্তাহে বাষ্পে এসে পৌঁছেছে ওয়াগোটাবি: একটি জাপানি যাত্রাযা গত বছর মোবাইলে আত্মপ্রকাশ করেছিল।
ওয়াগোটাবি লিমিটেডের এই স্লাইস-অফ-লাইফ আরপিজিতে, আপনি জাপান এবং এর সংস্কৃতিটি অন্বেষণ করবেন। এটি খেলোয়াড়দের জাপানি শেখা শুরু করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি নতুনদের মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছিল। এটিতে মিনি গেমস, পরীক্ষাগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং জাপানি ভাষায় পুরোপুরি কণ্ঠস্বর রয়েছে। বিকাশকারীরা বলছেন যে 60০ টিরও বেশি দেশ বিস্তৃত 300 টিরও বেশি শিক্ষক গেমটি পর্যালোচনা করছেন, সম্ভবত এটির পাঠগুলি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য।
মোরথোলমে ডার্ক কুইন উপলভ্য হয়েছে Itch.io কিছু সময়ের জন্য, এবং এটি অবতরণ বাষ্প কন্ট্রোলার এবং স্টিম ক্লাউডের সমর্থন, অর্জন এবং আরও অনেক কিছু সহ নতুন বৈশিষ্ট্য সহ এই সপ্তাহে। এমওএসইউ এবং প্রকাশক মনস্টার থিয়েটারের এই সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতায় আপনি একটি ভিডিও গেমের চূড়ান্ত বস হিসাবে খেলেন যাকে একটি পেস্কি নায়ককে বাধা দিতে হবে। একাধিক সমাপ্তি রয়েছে এবং আপনি যা দেখেন তা আপনার কথোপকথনের পছন্দগুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়। মোরথোলমে ডার্ক কুইন বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে এবং আমি এটি পরীক্ষা করার অপেক্ষায় রয়েছি।
আসন্ন
সংকট হিরো গেমস থেকে একটি উচ্চাভিলাষী-সাউন্ডিং বেঁচে থাকার কারুকাজ প্রকল্প। এটিতে তুষারময় পর্বতমালা এবং লুকানো ল্যাব সহ 12 টি অঞ্চল এবং বায়োম সহ 1,200 কিলোমিটার ওপেন-ওয়ার্ল্ড মানচিত্র রয়েছে। আপনি সংক্রামিত এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতো বিপদগুলি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করতে দল, গোষ্ঠী এবং কমিউনিটি জাল করতে পারেন। আসলে কি বন্য তা হ’ল সংকট আপাতদৃষ্টিতে একক সার্ভারে 5000 জন খেলোয়াড়কে সমর্থন করতে সক্ষম হবে।
এটি ২০২26 সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে পিসি, আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডে আসছে Tho আমি আগ্রহী, অন্তত কারণ না সংকট আমরা কখনও পেতে নিকটতম হতে পারে আমাদের অনলাইন লাস্ট।
আমার মনে হচ্ছে আমি প্রথম শুনেছি হেনরি হাফহেড চিরকাল আগে, তাই আমি আনন্দিত যে এই স্যান্ডবক্স অ্যাডভেঞ্চারের অবশেষে একটি প্রকাশের তারিখ রয়েছে। এটি নিন্টেন্ডো স্যুইচ, প্লেস্টেশন 5 এবং পিসি 16 সেপ্টেম্বর।
হেনরি আশ্চর্যজনকভাবে যথেষ্ট, এমন একটি চরিত্র যা মাথার অর্ধেক। তারা কাছের যে কোনও অবজেক্টে পরিণত হতে সক্ষম এবং আপনি 250 টিরও বেশি বিভিন্ন আইটেম হিসাবে খেলতে পারেন। স্থানীয় কো-অপ সমর্থনও রয়েছে। এটা সুন্দর লাগছে! হেনরি হাফহেড লুলুলু এন্টারটেইনমেন্ট এবং সহ-প্রকাশক পপাগেন্ডার সৌজন্যে আপনার পথে আসছে।
যদি না হয় Ö আলওয়োয়া, ট্রে উপায় একটি গরম মিনিটে আমার প্রিয় খেলা হতে পারে। আপনি একটি জাপানি স্পিরিট ওয়ার্ল্ডে ওয়েটার হিসাবে খেলবেন, যেখানে আপনি আপনার ট্রেতে তাদের ধরা এবং ভারসাম্য বজায় রাখার পরে বিভিন্ন প্রফুল্লদের অর্ডার পরিবেশন করবেন। রেস্তোঁরা পাশের ভক্তদের জন্য একটি মনে হচ্ছে ডেভ ডুবুরি। ট্রে উপায়যা টেরি এবং প্রকাশক তারগেম গেমস, তার থেকে 25 আগস্ট বাষ্পকে হিট করে।
ক্লোভারপিট এটি একটি গ্রুঞ্জি, স্লট মেশিন-ভিত্তিক হরর গেম যা আমার গলির সাথে দেখাচ্ছে। সর্বোপরি, এটি একটি “ডেমোনিক লাভচাইল্ডের” হিসাবে বিল দেওয়া হয়েছে বাল্যাট্রো এবং বাকশট রুলেট। “বিক্রি। আপনার debt ণ পরিশোধে সহায়তা করার জন্য আপনাকে প্রতিটি রাউন্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ সংগ্রহ করতে হবে, বা এটি আপনার সাথে গর্তের দিকে চলে গেছে It
প্যানিক আর্কেড এবং প্রকাশক ফিউচার ফিউচার ফ্রেন্ডস গেমসের কাছ থেকে এর পিছনে বেশ কিছুটা গুঞ্জন রয়েছে। এটিতে 700,000 এরও বেশি ডেমো ডাউনলোড রয়েছে এবং এটি স্টিমের শীর্ষস্থানীয় ইচ্ছুক গেমগুলির মধ্যে একটি। ক্লোভারপিট 3 সেপ্টেম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।
আসুন এই সপ্তাহের জন্য এমন একটি গেমের সাথে জিনিসগুলিকে মোড়ানো যাক যা খুব শীতল নান্দনিক রয়েছে। জো বিগোন! হাতে আঁকা ভিজ্যুয়াল সহ একটি বুলেট হেল শ্যুটার। এখানে ধারণাটি হ’ল অ্যাকশনটি একটি ফিল্মের স্ট্রিপে অভিনয় করে, একটি শয়তান অ্যানিমেটর অঙ্কন করে এবং আমাদের নায়িকা জোয়ের পক্ষে আরও শত্রুদের চিত্র আঁকেন, কাটিয়ে উঠতে। আপনি যেমন কল্পনা করতে পারেন, একক বিকাশকারী রেচি 1930 এর দশক থেকে বিশেষত নরম্যান ম্যাকলারেনের কাজ থেকে ড্র-অন-ফিল্ম অ্যানিমেশন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। স্টান ব্রাখাগের কাজের একজন প্রশংসক হিসাবে, এটি আমার সাথে কথা বলে।
জো বিগোন! 17 সেপ্টেম্বর পিসি, প্লেস্টেশন, এক্সবক্স এবং নিন্টেন্ডো স্যুইচ এ আসছে এখন বাষ্পে উপলব্ধ।