একটি কারণে তার অন্ধকার উপকরণগুলি গেম অফ থ্রোনসের চেয়ে ভাল

গেম অফ থ্রোনস প্রায়শই এইচবিওর সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে উদ্ধৃত হয় কল্পনা দেখান, এবং কেন এটি বোঝা সহজ – যদিও নেটওয়ার্কটি অন্য একটি গর্বিত করে যা এর গুণমানটি সমস্তভাবে বজায় রাখে। যখন গেম অফ থ্রোনস সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী ফ্যান্টাসি শো, এটি অনুসরণ করা সিরিজের অনেককে অনুপ্রাণিত করে, এটি জেনারটিতে নিখুঁত সংযোজন থেকে অনেক দূরে।
এবং যদিও এটি অবিশ্বাস্যভাবে আন্ডাররেটেড, এইচবিওর বেল্টের নীচে একটি 10-10 ফ্যান্টাসি শো রয়েছে। বিভাগটিতে অনেকগুলি সিরিজ নেই যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী থাকে, বিশেষত যখন এটি লাইভ-অ্যাকশন প্রকল্পগুলির কথা আসে। ড্যাফনে কেইনের এইচবিও ফ্যান্টাসি শোটি এটি সম্পাদন করে এটি এটিকে একটি লেগ আপ দেয় গেম অফ থ্রোনস, এমনকি যদি পরবর্তী সিরিজটি আরও স্বীকৃতি পায়।
গেম অফ থ্রোনস মহাকাব্য, তবে এটি নিখুঁত নয়
সিরিজটি জায়গাগুলিতে বিভক্ত হয়, বিশেষত শেষের দিকে
গেম অফ থ্রোনস সর্বকালের অন্যতম সেরা ফ্যান্টাসি শো এবং এটিতে সর্বদা একটি শক্তিশালী উত্তরাধিকার থাকবে। অন্য যে কোনও সিরিজের চেয়েও বেশি, এটি দেখিয়েছিল যে মহাকাব্য কল্পনাটি টেলিভিশনে কতদূর যেতে পারে – এবং এটি যদি ভাল করা হয় তবে এই জাতীয় প্রকল্পগুলি মূলধারার শ্রোতাদের কাছে আবেদন করতে পারে।
এখনও গেম অফ থ্রোনস উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে, এবং তারা অন্ধকারে এর খ্যাতি দাগী করে। একটির জন্য, সিরিজটি জর্জ আরআর মার্টিনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে রেলগুলি বন্ধ করে দেয় বরফ এবং আগুনের গান বই। আপনি এখনও ands এবং ৮ টি মৌসুমে সিউটিং করছেন বা সেগুলি গ্রহণ করতে এসেছেন, তা অস্বীকার করা শক্ত যে এর প্যাসিং থেকে শুরু করে এর চরিত্রের গতিবিদ্যা পর্যন্ত সমস্ত কিছু শেষের দিকে ঝুঁকছে।
এই জিনিসগুলি অবদান রাখে গেম অফ থ্রোনস সিজন 8 এর দুর্বল অভ্যর্থনা, এমনকি যদি এইচবিও সিরিজের সমস্যাগুলি 5 মরসুমের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল এবং এটি শোয়ের দৌড় জুড়ে উপস্থিত কিছু বিষয় উল্লেখ করার মতো নয়, যেমন কৃত্রিম যৌন সহিংসতা প্রায়শই অন স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় এবং এর বাইপোক চরিত্রগুলির চিকিত্সা।
যেমন উপাদান গেম অফ থ্রোনস নিশ্চিত করুন যে এটি পরিপূর্ণতার চেয়ে কম হয়েছে, বিশেষত সিরিজের বয়স হিসাবে। বিপরীতে, আরেকটি এইচবিও ফ্যান্টাসি শো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিহ্নটি হিট করে, এটি পূর্ববর্তী অভিযোজনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়: তার অন্ধকার উপকরণ।
তার অন্ধকার উপকরণগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁত
এইচবিওর পরবর্তী ফ্যান্টাসি শো এর গুণমান বজায় রাখে
তার অন্ধকার উপকরণ আধুনিক ফ্যান্টাসি শোগুলির আলোচনায় প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, তবে ফিলিপ পুলম্যানের বেস্টসেলিং বইয়ের সিরিজের অভিযোজনটি একটি মাস্টারপিস – এবং এটি এ জাতীয় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তার অন্ধকার উপকরণ প্রথম থেকেই লিরার আখ্যান অঙ্কন দর্শকদের সাথে একটি শক্তিশালী সূচনা হয়।
এটা রাখা শক্ত তার অন্ধকার উপকরণ মরসুম 1 ডাউন, কেইনের নায়িকা দর্শকদের কাউকে শিকড় দেওয়ার জন্য (এবং অবশেষে, বেশ আক্ষরিক অর্থে জাহান্নামে অনুসরণ করে)। অধিকন্তু, সিরিজটি বইয়ের অনন্য বিশ্ব-বিল্ডিং, ডেমোনস এবং ডাস্ট থেকে শুরু করে ভাল-মন্দের মধ্যে অতিমাত্রায় দ্বন্দ্বের ধারণাগুলি উপস্থাপন করে একটি দুর্দান্ত কাজ করে।
তার অন্ধকার উপকরণ মরসুম 1 এর সমাপ্তি সিরিজের অংশগুলি বাড়িতে চালিত করে এবং জিনিসগুলি কেবল সেখান থেকে আরও ভাল হয়। গল্পের কাহিনী এবং চরিত্রগুলি ক্রমশ আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং আমির উইলসনের উইল প্যারির সংযোজন কেবল দর্শকদের আরও বিনিয়োগের জন্য কাজ করে। এইচবিও শো এর গুণমান বজায় রাখার সাথে প্রচুর অ্যাকশন এবং কিছু দুর্দান্ত মোড় রয়েছে।
সত্যিই কি রাখে তার অন্ধকার উপকরণ উপরে একটি খোঁচা গেম অফ থ্রোনস – এবং এর 10/10 স্থিতি সুরক্ষিত করে – এটি হ’ল এটি একটি বিরল নিখুঁত সমাপ্তি। অনেক ফ্যান্টাসি শো (এবং সাধারণভাবে টিভি শো) এর বিপরীতে, অভিযোজনটি আসলে অবতরণকে আটকে রাখে। অবশ্যই, এটি দর্শকদের অশ্রু চোখের ছেড়ে দিতে পরিচালিত করে, তবে এটি কেবল তার সংবেদনশীল প্রভাবের লক্ষণ।
মত নয় গেম অফ থ্রোনস, তার অন্ধকার উপকরণ অভিযোজন হিসাবে আরও ভাল কাজও করে। যদিও এটি উত্স উপাদানের প্রতি 100% বিশ্বস্ত নয়, এটি কখন ডাইভার্জ করতে হবে এবং কখন পুলম্যানের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লেগে থাকতে পারে তা জানে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সাথে গেম অফ থ্রোনস মানিয়ে নেওয়ার জন্য বইয়ের বাইরে চলে যাওয়া, এটির ভারসাম্য অর্জনের জন্য এটি আরও কঠিন সময় রয়েছে।
কেন তার অন্ধকার উপাদান এত আন্ডাররেটেড
গেম অফ থ্রোনস তুলনা এবং একটি ব্যর্থ সিনেমা সাহায্য করেনি
দুর্ভাগ্যক্রমে, গেম অফ থ্রোনসের সাথে তার অন্ধকার উপকরণগুলির সান্নিধ্য সম্ভবত এটি এতটা আন্ডাররেটেড হওয়ার কারণ – বা কমপক্ষে এটি তাদের মধ্যে একটি। ফ্যান্টাসি মাস্টারপিস একই বছর আত্মপ্রকাশ করেছিল গেম অফ থ্রোনস শেষ, যা নিশ্চিত করা তুলনা করা হবে। এটি শোয়ের ক্ষতির জন্য ছিল তার অন্ধকার উপকরণ একটি খুব আলাদা ফ্যান্টাসি গল্প বিতরণ।
যদিও তার অন্ধকার উপকরণ বাস্তববাদ থেকে বঞ্চিত নয় – পরবর্তী এইচবিও সিরিজে প্রচুর গা dark ় মুহুর্ত এবং থিম পাওয়া যায় – এটি যেভাবে ভয়ঙ্কর নয় গেম অফ থ্রোনস হয়। এটি রাজনীতিতে একটি ছোট ফোকাস রাখে, পরিবর্তে ধর্মীয় এবং অস্তিত্বের থিমগুলির জন্য বেছে নেয়। এবং এর চমত্কার উপাদানগুলি বেশ আলাদা।
বলা বাহুল্য, যে কেউ প্রবেশ করছে তার অন্ধকার উপকরণ প্রত্যাশা গেম অফ থ্রোনস সিরিজটি নিয়ে শিহরিত হবে না। এবং এইভাবে, কোন গেম অফ থ্রোনস তুলনা ব্যর্থতার জন্য শো আপ সেট আপ। এটি নিজেই, তবে তার অন্ধকার উপকরণ সত্যিই একটি সার্থক ঘড়ি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।
শোটি তার আত্মপ্রকাশের পরে উপেক্ষা করা হতে পারে এমন আরও একটি কারণ হ’ল পুলম্যানের বইগুলি খাপ খাইয়ে নেওয়ার পূর্বের প্রচেষ্টা – 2007 এর দশক গোল্ডেন কম্পাস মুভি – দর্শকদের মুখে খারাপ স্বাদ ফেলেছে। উত্স উপাদানগুলির সাথে পরিচিত যারা জানতেন যে এটি আরও ভাল অভিযোজনের প্রাপ্য, কল্পনা মুভিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সম্ভাবনার বিষয়ে নতুনদের উত্সাহিত করতে পারে।